Власти Барнаула осветят сквер перед памятником строителям рядом с ТЦ Galaxy

На подсветку площади и транзитной дорожки потратят максимум 2,2 млн рублей

19 июня 2023, 15:00, ИА Амител

Сквер у здания на пр. Строителей, 45

Власти Железнодорожного района Барнаула установят освещение в сквере на пересечении проспекта Строителей и переулка Ядринцева – между ремонтируемым зданием на проспекте Строителей, 45, и памятником строителям Алтайского края. Соответствующий лот появился на портале госзакупок 19 июня, его максимальная цена – 2,2 млн рублей. Заявки можно подавать до 30 июня.

Компания-победитель установит на территории 15 светильников и проведет восстановительные работы, а именно устройство посевного газона. В описании объекта закупки сказано, что во время установки фонарных столбов подрядчик не должен повреждать объекты озеленения и благоустройства. После окончания работ необходимо вывезти мусор со стройплощадки.

Подрядчик должен будет выполнить работы в течение 90 дней со дня заключения договора. Контракт будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Напомним, что сквер перед зданием на проспекте Строителей, 45, создали почти с нуля в 2022 году. Там появилась мощеная плиткой аллея и площадь, газоны и фонтан. Во время работ были снесены аварийные тополя и кустарники и высажено более 550 новых, в сквере появились урны, лавочки, малые архитектурные формы.

Кроме того, в августе 2022 года там открылся памятник строителям. Благоустройством сквера занималось ООО "Первый", которому принадлежит объект на пр. Строителей, 45. Его реконструкция сейчас все еще продолжается. За время работ у него появился новый этаж, пристройка и фасад.