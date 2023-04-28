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На барнаульских водоёмах установили знаки "Купаться запрещено"

На популярных стихийных пляжах разместили данные о погибших на водоёмах

28 апреля 2023, 11:31, ИА Амител

Фото: Barnaul.org
Фото: Barnaul.org

В Барнауле спасатели установили на несанкционированных пляжах знаки "Купаться запрещено". Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"Информационные щиты "Переход (переезд) по льду запрещён" заменили на 35 знаков "Купаться запрещено", – сказано в сообщении.

Отмечается, что рядом с табличками разместили данные о том, сколько людей погибли на водоёмах в регионе за последние три года. 16 табличек поставили на самых популярных стихийных пляжах.

После наступления тепла спасатели, полицейские и районная администрация будут объезжать места, где нельзя купаться.

Напомним, ранее подросткам в Алтайском крае запретили ходить на пляжи без взрослых.

Барнаул отдых и развлечения

Комментарии 7

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Гость

11:38:47 28-04-2023

"Купаться запрещено" --- Живем в прекрасной, СВОБОДНОЙ стране)))))))))))

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Гость

11:50:40 28-04-2023

Гость (11:38:47 28-04-2023) "Купаться запрещено" --- Живем в прекрасной, СВОБОДНОЙ стран... В СССР такие знаки ты тоже расценивал как свидетельство тоталитаризма?)

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Гость

12:41:59 28-04-2023

Гость (11:50:40 28-04-2023) В СССР такие знаки ты тоже расценивал как свидетельство тота... Что-то не припомню я таких знаков. Тем более в 70-80-х годах пляжа в Барнауле не было.

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Гость

11:40:41 28-04-2023

Русскому человеку каждый запрет как вызов!

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Гость

13:11:48 28-04-2023

У нас не так много мест для купания, чтобы еще и запрещать купаться там, где нет официального пляжа.

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Гость

14:05:32 28-04-2023

спасатели, полицейские и районная администрация будут объезжать места, где нельзя купаться --- Чтобы штрафовать купающихся?

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Гость

14:57:35 28-04-2023

Чтобы штрафовать купающихся? - естессно. у нас вместо того что бы сделать все для народа - проще запретить и обложить штрафом

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