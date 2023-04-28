На барнаульских водоёмах установили знаки "Купаться запрещено"

На популярных стихийных пляжах разместили данные о погибших на водоёмах

28 апреля 2023, 11:31, ИА Амител

Фото: Barnaul.org

В Барнауле спасатели установили на несанкционированных пляжах знаки "Купаться запрещено". Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"Информационные щиты "Переход (переезд) по льду запрещён" заменили на 35 знаков "Купаться запрещено", – сказано в сообщении.

Отмечается, что рядом с табличками разместили данные о том, сколько людей погибли на водоёмах в регионе за последние три года. 16 табличек поставили на самых популярных стихийных пляжах.

После наступления тепла спасатели, полицейские и районная администрация будут объезжать места, где нельзя купаться.

Напомним, ранее подросткам в Алтайском крае запретили ходить на пляжи без взрослых.