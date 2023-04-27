Позицию парламентариев поддержала и краевая прокуратура

27 апреля 2023, 13:12, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты АКЗС после бурной дискуссии всё-таки приняли поправки в закон, ужесточающий комендантский час для несовершеннолетних. В результате значительно увеличилось число мест, которые запрещено посещать детям и подросткам. В частности, запрет касается точек по продаже табака, кальянов и электронных сигарет. Вне закона оказались заброшенные здания, букмекерские конторы и т.д. Часть парламентариев посчитала, что новые нормы закона исполняться не будут, а значит, и принимать их не имеет смысла. Подробнее – в материале amic.ru.

Воспитательная функция

В прежней редакции документа был перечень мест, пребывание в которых, по мнению депутатов, могло вредить "духовному, нравственному и физическому развитию несовершеннолетних". Поэтому список дополнили. Например, подросткам запретили находиться в ночное время в компьютерных залах. Кроме того, в любое время суток детям и подросткам нельзя находиться в клубах, саунах, банях, гостиницах, игорных заведениях, барах, на стройках, чердаках и т.д.

Ещё одно ограничение касается пребывания на водоёмах: теперь дети до 18 лет должны будут находиться там в сопровождении совершеннолетних. "Это могут быть бабушка, дедушка, брат, сестра или взрослый знакомый, который привёл детей", – пояснил вице-спикер АКЗС Денис Голобородько. Он отметил, что таким образом ещё раз закрепляется обязанность взрослых следить за тем, чтобы дети не были на водоёмах одни вне зависимости от того, умеют они плавать или нет. "К сожалению, у нас есть летальные исходы пребывания детей на водоёмах. Именно поэтому перед летним сезоном мы решили действовать", – добавил он.

Голобородько рассказал, что в 2022 году по данной теме было зафиксировано 2157 правонарушений. В половине случаев нарушители были привлечены к ответственности, составлены административные протоколы.

"Прежде всего, у данного закона воспитательная функция. Мы понимаем, что на всех водоёмах и заброшенных домах не будет стоять проверяющий, который будет следить за тем, кто туда приходит. Мы надеемся и на бдительность взрослых, окружающих, которые смогут сообщить о том, что дети находятся в аварийном здании, что является опасным для их здоровья. На такие заявления будут реагировать органы местного самоуправления или полиция", – пояснил Денис Голобородько.

Напомним, сейчас региональный закон "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края" запрещает детям и подросткам в ночное время находиться без сопровождения родителей на улицах, в парках, на лестничных площадках, в лифтах, на детских площадках и спортивных сооружениях. Для детей до 16 лет ограничения действуют с 22:00 до 06:00. Для подростков от 16 до 18 лет – с 23:00 до 06:00.

Порождаем правовой нигилизм

Против поправок в законопроект выступила только одна фракция – КПРФ. Коммунисты в своих выступлениях пытались доказать, что дополнительные запреты детям ни к чему, а новые нормы закона будет сложно исполнить. В частности, Михаил Зайцев удивился, зачем в законе прописывать дополнительные запреты на посещение гостиниц, бань и дискотек. "Почему детям запрещаем лазить на чердак, крышу, подвал? Кого мы растим? А запрет выйти на лестничную площадку вечером или спуститься на лифте во двор. Неужели наши родители тогда нас меньше любили и заботились", – вспомнил своё детство Зайцев.

Также коммунист возмутился запретом для несовершеннолетних находиться у воды без взрослых. По словам Зайцева, так половина населения края не будет уметь плавать. "Утонули в прошлом году всего восемь детей, а сколько погибло на дорогах и сколько ещё загрызли собаки", – задал риторический вопрос депутат.

Другой парламентарий, Александр Волобуев, обратил внимание на запрет для детей находиться в заброшенных домах. "Разве в результате принятия закона подростки станут меньше лазить по "заброшкам"? Нет. Или мы что, к каждому такому дому приставим по полицейскому, чтобы следить за исполнением закона? Тоже нет. Если буквально придерживаться всех поправок, то дети теперь вообще практически не должны выходить из дома. За все же ЧП в заброшенных домах будут ругать не муниципалитет, который должен вовремя сносить такие здания, а родителей", – уверен Волобуев.

Антон Арцибашев предлагал перенести принятие закона в окончательной редакции, так как, по его мнению, документ сырой и его нужно дорабатывать. Лидер коммунистов в АКЗС Андрей Кривов заметил, что норма закона, на его взгляд, исполняться не будет: "Мы не в состоянии обеспечить это, что станет порождать правовой нигилизм".

"Вы сюда не на митинг пришли!"

С коммунистами не согласились другие парламентарии. Так, независимый депутат Елена Хрусталёва предложила бывшим однопартийцам из КПРФ почитать научно-популярную литературу о развитии детей. "Соблюдение режима сна, режима питания и поведение подростка играют очень важную роль. Уверена, что родители всего Алтайского края поддержат этот законопроект. Он бережёт детей, а не ограничивает их права. А приводить различные возражения только чтобы возразить, ради личного пиара – это недопустимо", – подчеркнула Хрусталёва.

Депутат Александр Лазарев добавил, что закон несёт очень важный воспитательный и идеологический характер. Его коллега Николай Данилин положительно оценил документ в качестве многодетного отца: "Не вижу ничего предосудительного в данном законе. Сейчас многие родители, к сожалению, абсолютно не хотят заниматься воспитанием своих детей. Эти поправки должны больше дисциплинировать самих родителей".

По оценке Данилина, за те годы, что уже действует закон о комендантском часе в Алтайском крае, на улицах стало заметно спокойнее. "Вот вы, коммунисты, говорите, что закроют сейчас доступ ночью в компьютерные клубы. А что, разве это плохо? Надо на себя посмотреть в первую очередь, а не государство обвинять", – заключил Данилин.

Присоединился к критике коммунистов и лидер справороссов Александр Молотов. По его мнению, знания большинства коллег из КПРФ по юриспруденции заслуживают "двойки". Эсер призвал "красных" участвовать в деятельности рабочих групп, а не красоваться на сессиях перед СМИ.

Эсер Евгения Боровикова заявила, что готова лично водить своего ребёнка за руку не только в школу, но и университет, если она, как родитель, не будет уверена в его безопасности. В этой связи ей абсолютно неинтересно мнение коммунистов и их личный опыт из детства, так как сравнивать исторические эпохи вообще некорректно.

Черту под дискуссией подвёл руководитель фракции ЛДПР Владимир Семёнов. "Мы же сюда пришли поработать, а не на митинг! Где ваши поправки? – обратился он к коммунистам. – Вносите! Всё остальное – это голимый популизм".

В результате по итогам голосования 40 депутатов поддержали поправки в закон, 12 проголосовали против, ещё трое воздержались.