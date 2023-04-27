"Все родители поддержат". Депутаты ужесточили ограничения для детей в Алтайском крае
Позицию парламентариев поддержала и краевая прокуратура
27 апреля 2023, 13:12, ИА Амител
Депутаты АКЗС после бурной дискуссии всё-таки приняли поправки в закон, ужесточающий комендантский час для несовершеннолетних. В результате значительно увеличилось число мест, которые запрещено посещать детям и подросткам. В частности, запрет касается точек по продаже табака, кальянов и электронных сигарет. Вне закона оказались заброшенные здания, букмекерские конторы и т.д. Часть парламентариев посчитала, что новые нормы закона исполняться не будут, а значит, и принимать их не имеет смысла. Подробнее – в материале amic.ru.
Воспитательная функция
В прежней редакции документа был перечень мест, пребывание в которых, по мнению депутатов, могло вредить "духовному, нравственному и физическому развитию несовершеннолетних". Поэтому список дополнили. Например, подросткам запретили находиться в ночное время в компьютерных залах. Кроме того, в любое время суток детям и подросткам нельзя находиться в клубах, саунах, банях, гостиницах, игорных заведениях, барах, на стройках, чердаках и т.д.
Ещё одно ограничение касается пребывания на водоёмах: теперь дети до 18 лет должны будут находиться там в сопровождении совершеннолетних. "Это могут быть бабушка, дедушка, брат, сестра или взрослый знакомый, который привёл детей", – пояснил вице-спикер АКЗС Денис Голобородько. Он отметил, что таким образом ещё раз закрепляется обязанность взрослых следить за тем, чтобы дети не были на водоёмах одни вне зависимости от того, умеют они плавать или нет. "К сожалению, у нас есть летальные исходы пребывания детей на водоёмах. Именно поэтому перед летним сезоном мы решили действовать", – добавил он.
Голобородько рассказал, что в 2022 году по данной теме было зафиксировано 2157 правонарушений. В половине случаев нарушители были привлечены к ответственности, составлены административные протоколы.
"Прежде всего, у данного закона воспитательная функция. Мы понимаем, что на всех водоёмах и заброшенных домах не будет стоять проверяющий, который будет следить за тем, кто туда приходит. Мы надеемся и на бдительность взрослых, окружающих, которые смогут сообщить о том, что дети находятся в аварийном здании, что является опасным для их здоровья. На такие заявления будут реагировать органы местного самоуправления или полиция", – пояснил Денис Голобородько.
Напомним, сейчас региональный закон "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края" запрещает детям и подросткам в ночное время находиться без сопровождения родителей на улицах, в парках, на лестничных площадках, в лифтах, на детских площадках и спортивных сооружениях. Для детей до 16 лет ограничения действуют с 22:00 до 06:00. Для подростков от 16 до 18 лет – с 23:00 до 06:00.
Порождаем правовой нигилизм
Против поправок в законопроект выступила только одна фракция – КПРФ. Коммунисты в своих выступлениях пытались доказать, что дополнительные запреты детям ни к чему, а новые нормы закона будет сложно исполнить. В частности, Михаил Зайцев удивился, зачем в законе прописывать дополнительные запреты на посещение гостиниц, бань и дискотек. "Почему детям запрещаем лазить на чердак, крышу, подвал? Кого мы растим? А запрет выйти на лестничную площадку вечером или спуститься на лифте во двор. Неужели наши родители тогда нас меньше любили и заботились", – вспомнил своё детство Зайцев.
Также коммунист возмутился запретом для несовершеннолетних находиться у воды без взрослых. По словам Зайцева, так половина населения края не будет уметь плавать. "Утонули в прошлом году всего восемь детей, а сколько погибло на дорогах и сколько ещё загрызли собаки", – задал риторический вопрос депутат.
Другой парламентарий, Александр Волобуев, обратил внимание на запрет для детей находиться в заброшенных домах. "Разве в результате принятия закона подростки станут меньше лазить по "заброшкам"? Нет. Или мы что, к каждому такому дому приставим по полицейскому, чтобы следить за исполнением закона? Тоже нет. Если буквально придерживаться всех поправок, то дети теперь вообще практически не должны выходить из дома. За все же ЧП в заброшенных домах будут ругать не муниципалитет, который должен вовремя сносить такие здания, а родителей", – уверен Волобуев.
Антон Арцибашев предлагал перенести принятие закона в окончательной редакции, так как, по его мнению, документ сырой и его нужно дорабатывать. Лидер коммунистов в АКЗС Андрей Кривов заметил, что норма закона, на его взгляд, исполняться не будет: "Мы не в состоянии обеспечить это, что станет порождать правовой нигилизм".
"Вы сюда не на митинг пришли!"
С коммунистами не согласились другие парламентарии. Так, независимый депутат Елена Хрусталёва предложила бывшим однопартийцам из КПРФ почитать научно-популярную литературу о развитии детей. "Соблюдение режима сна, режима питания и поведение подростка играют очень важную роль. Уверена, что родители всего Алтайского края поддержат этот законопроект. Он бережёт детей, а не ограничивает их права. А приводить различные возражения только чтобы возразить, ради личного пиара – это недопустимо", – подчеркнула Хрусталёва.
Депутат Александр Лазарев добавил, что закон несёт очень важный воспитательный и идеологический характер. Его коллега Николай Данилин положительно оценил документ в качестве многодетного отца: "Не вижу ничего предосудительного в данном законе. Сейчас многие родители, к сожалению, абсолютно не хотят заниматься воспитанием своих детей. Эти поправки должны больше дисциплинировать самих родителей".
По оценке Данилина, за те годы, что уже действует закон о комендантском часе в Алтайском крае, на улицах стало заметно спокойнее. "Вот вы, коммунисты, говорите, что закроют сейчас доступ ночью в компьютерные клубы. А что, разве это плохо? Надо на себя посмотреть в первую очередь, а не государство обвинять", – заключил Данилин.
Присоединился к критике коммунистов и лидер справороссов Александр Молотов. По его мнению, знания большинства коллег из КПРФ по юриспруденции заслуживают "двойки". Эсер призвал "красных" участвовать в деятельности рабочих групп, а не красоваться на сессиях перед СМИ.
Эсер Евгения Боровикова заявила, что готова лично водить своего ребёнка за руку не только в школу, но и университет, если она, как родитель, не будет уверена в его безопасности. В этой связи ей абсолютно неинтересно мнение коммунистов и их личный опыт из детства, так как сравнивать исторические эпохи вообще некорректно.
Черту под дискуссией подвёл руководитель фракции ЛДПР Владимир Семёнов. "Мы же сюда пришли поработать, а не на митинг! Где ваши поправки? – обратился он к коммунистам. – Вносите! Всё остальное – это голимый популизм".
В результате по итогам голосования 40 депутатов поддержали поправки в закон, 12 проголосовали против, ещё трое воздержались.
13:18:04 27-04-2023
Гостиницы или бани чем не угодили? Если ребенок там с родителями.
13:51:56 27-04-2023
готова лично водить своего ребёнка за руку не только в школу, но и университет,--- Отпуск по уходу за ребенком продлят до совершеннолетия ребёнка? Я правильно понимаю?
14:10:24 27-04-2023
"Эсер Евгения Боровикова заявила, что готова лично водить своего ребёнка за руку не только в школу, но и университет, если она, как родитель, не будет уверена в его безопасности" - Так нынешние родители и так сопли до свадьбы своим детям вытирают, и что вырастает из таких занянченных растений? Элементарные вещи многие делать не умеют, а уж если чуть экстрима в жизни попадет - все, только МЧС спасет. Вспоминаю репортажи из США, где 7-10 см снега парализуют всю жизнь, объявляют красный уровень опасности и т.д., всегда смешно было, а скоро и у нас так будет, такие же никчемные в бытовом плане люди вырастут. Ну как же мы все выросли, со снежками стенка на стенку, с крышами гаражей (о, ужас!), и без родителей на карьере купались с начальной школы, и в лес ходили без сопровождения, и костер жгли, да все не перечислить, вся жизнь детская такой была. А нынешние в совершенстве владеют только телефоном.
14:18:29 27-04-2023
Гость (14:10:24 27-04-2023) "Эсер Евгения Боровикова заявила, что готова лично водить св... Типичная ошибка выжившего. Да, купались. И тонули. Лазили по стройкам и прыгали с гаражей, ломая руки, ноги и спины. Да и маньяков никто не отменял - просто никто особо не знал о том. Не, если у вас ребенок лишний, то никто ж вам не мешает, пусть лазит по заброшкам и карьерам, ходит в лес одни с пяти лет и катается на льдинах. Если что, родите еще.
14:22:19 27-04-2023
Гость (14:10:24 27-04-2023) "Эсер Евгения Боровикова заявила, что готова лично водить св... "Ну как же мы все выросли" --- Гость, не все выросли, кто-то и погиб в детстве. У нас недалеко от дома обрыв был, мальчишки там периодически копались, норы рыли. Земля обвалилась, засыпало их, выжили не все.
14:11:57 27-04-2023
Про какие бани речь? На даче ребенка нельзя в бане мыть?
14:14:00 27-04-2023
Гость (14:11:57 27-04-2023) Про какие бани речь? На даче ребенка нельзя в бане мыть? ... Откуда вас, тупых, столько на свет повылазило???
14:21:39 27-04-2023
Гость (14:14:00 27-04-2023) Откуда вас, тупых, столько на свет повылазило???... это не тупость. это здравый смысл. пока точно в законе не указано, какие бани , вопросы будут
14:28:10 27-04-2023
Гость (14:21:39 27-04-2023) это не тупость. это здравый смысл. пока точно в законе не ук... Это именно тупость приближающаяся к маразму! А такие как вы, ее постоянно демонстрируют и развивают. При чем тут баня на даче и комендантский час? Попробуйте осмыслить, что такое комендантский час для детей и вам станет легче жить - это раз. Вы перестанете задавать тупые вопросы и показывать свою тупость - это два.
14:25:12 27-04-2023
Гость (14:14:00 27-04-2023) Откуда вас, тупых, столько на свет повылазило???... Если ты умный, то растолкуй, что значат слова: "...в любое время суток детям и подросткам нельзя находиться в клубах, саунах, банях, гостиницах..."? В каких именно банях и гостиницах? Чем бани и гостиницы так опасны для детей? Нас иногда в общественные бани родители водили в нашем детстве, когда мы путешествовали по стране. И в гостиницах при этом жили тоже.
14:30:41 27-04-2023
Гость (14:25:12 27-04-2023) Если ты умный, то растолкуй, что значат слова: "...в любое в... Еще одно, сиди я сам открою, вылезло.... Кури значение комендантского часа. А я более одного раза в сутки не подаю. Да и с тупнями бесплатно общаться желания нет.
15:22:36 27-04-2023
Гость (14:30:41 27-04-2023) Еще одно, сиди я сам открою, вылезло.... Кури значение комен... Да ты сам туп. Еще и читать не умеешь. Написано, что "любое время суток" (!!!) запрещено находиться в банях и гостиницах. В ЛЮБОЕ. Дошло?
15:30:12 27-04-2023
Гость (15:22:36 27-04-2023) Да ты сам туп. Еще и читать не умеешь. Написано, что "любое ... Т.е. сейчас твои дети без тебя таскаются по баням и саунам, в гостиницах они не проживают, но тусят на ресепшене? И для тебя это в порядке вещей? Интересно, чем твои дети занимаются в этих местах? Деньги зарабатывают? А ты агришься из-за того, что теперь тебе с ними придется ходить по злачным местам, а ты не сможешь лежать на диване с пивасом? Так да?
14:22:21 27-04-2023
Откуда вас, тупых, столько - ниче не говорите. видимо из под снега вытаивают)
14:32:13 27-04-2023
Закон работать не будет, либо будет работать избирательно, правильно комуняки говорят. И все при том, родитель будучи на работе, будет отвечать, если ребенок забрался в заброшку, в подвал, на крышу, разжег костер, побегал по гаражам и т.д? То есть родители должны в детях подавлять любопытство как таковое? Таки сразу вспоминается антиутопия "Эквилибриум", может и у нас введут такие таблеточки?
15:36:06 27-04-2023
Аж приятно смотреть с каким упорством граничащим с упоротостью, тупни лайкают себя и себе подобных и дизлайкают тех, кто им пытается хоть немного здравого смысла в тупые бошки вбить. Жаль, что физически ума добавить невозможно. Тупышки, дизлайкайте меня! Дизлайкайте меня полностью!
15:40:52 27-04-2023
Мне одной понятно, что запрет для детей находиться и купаться без сопровождения взрослых в специально отведенных местах - это бред?! Теперь дети будут купаться абы где, а не на официальном пляже, на глазах у взрослых посетителей и спасательной службы?!
16:48:24 27-04-2023
"Типичная ошибка выжившего. Да, купались. И тонули. Лазили по стройкам и прыгали с гаражей, ломая руки, ноги и спины. Да и маньяков никто не отменял - просто никто особо не знал о том. Не, если у вас ребенок лишний, то никто ж вам не мешает, пусть лазит по заброшкам и карьерам, ходит в лес одни с пяти лет и катается на льдинах. Если что, родите еще." - Глупый подход к вопросу, объясню, почему. Когда мы ходили купаться одни, КАЖДОГО до того, как отпустить, родители учили плавать, да и старшие со двора все равно за мелкими приглядывали на воде, я прекрасно помню, как отец все просто объяснил про глубину и необходимость учится плавать. То, как нужно прыгать с того же гаража, чтобы ноги и спина остались целыми, тоже каждый знал, это уже на уровне интуитивном было, так как пол-двора спортом занимались. По поводу один в заброшке - тут уже перегиб, и раньше по одному в заброшенных местах никто не лазил, а вот компанией со двора - да, и лес, и карьер. Так что нужно детей не под колпак садить и ВСЕ запрещать, а учить разумно поступать и рассказывать, почему и как может быть.
17:03:21 27-04-2023
"Мне одной понятно, что запрет для детей находиться и купаться без сопровождения взрослых в специально отведенных местах - это бред?! Теперь дети будут купаться абы где, а не на официальном пляже, на глазах у взрослых посетителей и спасательной службы?!" - Так же, как зима без горок, зато катались с куч, которые нагребал трактор при очистке двора, со льдом, камнями и пр., выезжая на дорогу под машины. Просто горка во дворе конечно опаснее, чем вот такое катание.
17:12:52 27-04-2023
Подобные законы - еще одна ступень деградации воспитания человека как личности, появление в обществе разрозненных отношений к тем или иным сферам жизни, боязнь высказать свое мнение (откуда ему взяться) , какой-то культ устрашения от улицы и др. общественных мест, (можно и в ложке дома под присмотром утонуть)....
17:33:50 27-04-2023
при том, родитель будучи на работе, будет отвечать, если ребенок забрался в заброшку, в подвал, на крышу, разжег костер, ----- Естественно! Даже за свою собаку хозяин должен отвечать, а родители за невоспитанного ребенка нет?) А то привыкли - с горки шлепнулся, пока мамашка в телефон уткнулась - виноват тот, кто горку построил! Одноклассника избил - это школа виновата!)))
20:46:18 27-04-2023
Простите, а в шахматном клубе ребёнку можно находиться? Ей-богу, закончик не только явно сырой, он ещё и тупой, как и все депутатики. Вот в такое место, где они находятся, детей любого возраста точно пускать нельзя, даже в сопровождении родителей.
23:06:06 27-04-2023
Лучшее что можно сделать - игнорировать и не замечать власть. Кризис у них - никчемность чувствуют.
12:36:27 28-04-2023
Гость (14:25:12 27-04-2023) Если ты умный, то растолкуй, что значат слова: "...в любое в... Такое ощущение, что протестующие против комендантского часа, разумом обделены. Если ваш ребёночек с вами будет в баньке, вам слова никто не скажет, а если ВС компании малолеток, с различными похотями и развлечениями, то отвечайте по полной за своё чадо, которое не ведает что творит, потому что родители разрешили.