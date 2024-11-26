Ситуацию с бутилированной водой в Барнауле контролирует городская администрация
Вопрос по дополнительному подвозу воды проработан с сетевыми магазинами
26 ноября 2024, 16:40, ИА Амител
Администрация Барнаула поставила на контроль ситуацию с бутилированной водой в сетевых магазинах города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Необходимость дополнительного подвоза воды обсудили с сетевыми магазинами Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов города.
"Как сообщили в комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула, ситуация с бутилированной водой находится на контроле комитета. В целях недопущения отсутствия питьевой воды в продаже магазинов города комитетом проработан вопрос с торговыми сетями "Мария-Ра", "Пятерочка", "Магнит" и "Ярче" по дополнительному подвозу воды в магазины данных торговых сетей, расположенных в Железнодорожном, Октябрьском, Центральном районах", – заявили в мэрии.
Напомним, что на пересечении Павловского тракта и ул. Новороссийской произошла крупная коммунальная авария. Из-за повреждения запорной арматуры на водопроводе случился выход воды. В результате под временное ограничение водоснабжения попали около 147 тыс. жителей города (985 многоквартирных домов, более 8 тыс. частных домов, 27 средних образовательных учреждений, 55 дошкольных образовательных организаций, 35 медицинских учреждений, в том числе 10 больниц).
Также на фоне аварии барнаульцы начали массово скупать воду. Как стало известно amic.ru, пятилитровые бутыли в магазинах закончились быстро, и горожане начали покупать воду в тарах по 0,5 литра.
16:45:05 26-11-2024
По такому случаю можно и цену поднять.
17:29:28 26-11-2024
а может бесплатно воду подвозить?????
18:22:24 26-11-2024
"комитетом проработан вопрос с торговыми сетями "Мария-Ра", "Пятерочка", "Магнит" и "Ярче" по дополнительному подвозу воды"---------
А комитетчики в курсе, где у этих сетей "доставочные" площадки находятся? Так вам каждая сеть уже по имбицилиону машин с водой наобещала, но откуда там такие запасы вас же не интересует... Получается "кукарекнули" за столом, а дальше пусть не рассветает? Привезут "администрация работала", не привезут "обстоятельства помешали"...