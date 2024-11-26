Ситуацию с бутилированной водой в Барнауле контролирует городская администрация

Вопрос по дополнительному подвозу воды проработан с сетевыми магазинами

26 ноября 2024, 16:40, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула

Администрация Барнаула поставила на контроль ситуацию с бутилированной водой в сетевых магазинах города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Необходимость дополнительного подвоза воды обсудили с сетевыми магазинами Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов города.

"Как сообщили в комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула, ситуация с бутилированной водой находится на контроле комитета. В целях недопущения отсутствия питьевой воды в продаже магазинов города комитетом проработан вопрос с торговыми сетями "Мария-Ра", "Пятерочка", "Магнит" и "Ярче" по дополнительному подвозу воды в магазины данных торговых сетей, расположенных в Железнодорожном, Октябрьском, Центральном районах", – заявили в мэрии.

Напомним, что на пересечении Павловского тракта и ул. Новороссийской произошла крупная коммунальная авария. Из-за повреждения запорной арматуры на водопроводе случился выход воды. В результате под временное ограничение водоснабжения попали около 147 тыс. жителей города (985 многоквартирных домов, более 8 тыс. частных домов, 27 средних образовательных учреждений, 55 дошкольных образовательных организаций, 35 медицинских учреждений, в том числе 10 больниц).

Также на фоне аварии барнаульцы начали массово скупать воду. Как стало известно amic.ru, пятилитровые бутыли в магазинах закончились быстро, и горожане начали покупать воду в тарах по 0,5 литра.