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Житель Алтая по-детски озвучил полёт над селом ракеты и взгрустнул от "неэпичности"

Больше всего мужчину интересовал момент, когда начинают "отваливаться ступени"

24 февраля 2023, 19:27, ИА Амител

Житель Республики Алтай снял на видео пролетевшую в небе ракету, запущенную с Байконура, сообщает "Подслушано Горно-Алтайск".

Мужчина отметил, что долго ждал, пока в небе появится ракета, которую не было видно из-за облаков. Больше всего его интересовал момент, когда начинают "отваливаться ступени".

"Вот тудуууу одна отошла. Джиуууу вон летит кусок сзади. Дижжжь слои какие-то проходит. Уууууввв расходится. Но не так эпично, конечно. В прошлый раз интересней было. Всё. Пропала", – прокомментировал мужчина полёт ракеты.

Комментарии 2

  • Ракету запускали 24 февраля утром в 7.24 ч Я наблюдал за ней с с. Романово. Да и движется она с запада на восток, а там уже светлее и скоро восход солнца
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Летит ракета в небеса,несёт по свету чудеса.
    25 февраля, Гость   Ответить
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