Житель Алтая по-детски озвучил полёт над селом ракеты и взгрустнул от "неэпичности"

Больше всего мужчину интересовал момент, когда начинают "отваливаться ступени"

24 февраля 2023, 19:27, ИА Амител

Житель Республики Алтай снял на видео пролетевшую в небе ракету, запущенную с Байконура, сообщает "Подслушано Горно-Алтайск".

Мужчина отметил, что долго ждал, пока в небе появится ракета, которую не было видно из-за облаков. Больше всего его интересовал момент, когда начинают "отваливаться ступени".