Житель Алтая по-детски озвучил полёт над селом ракеты и взгрустнул от "неэпичности"
Больше всего мужчину интересовал момент, когда начинают "отваливаться ступени"
24 февраля 2023, 19:27, ИА Амител
Житель Республики Алтай снял на видео пролетевшую в небе ракету, запущенную с Байконура, сообщает "Подслушано Горно-Алтайск".
Мужчина отметил, что долго ждал, пока в небе появится ракета, которую не было видно из-за облаков. Больше всего его интересовал момент, когда начинают "отваливаться ступени".
"Вот тудуууу одна отошла. Джиуууу вон летит кусок сзади. Дижжжь слои какие-то проходит. Уууууввв расходится. Но не так эпично, конечно. В прошлый раз интересней было. Всё. Пропала", – прокомментировал мужчина полёт ракеты.
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