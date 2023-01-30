Когда будет новый ракетопад на Алтае? Жителям каких районов лучше не выходить из дома
Людям рекомендуют не приближаться к районам падения в указанное время
30 января 2023, 13:15, ИА Амител
9 февраля с космодрома "Байконур" будут запускать ракету. О падении её частей предупреждает "Змеиногорский вестник".
Запуск запланирован на 13:15 (резервное время: 10 февраля в 12:53; 12 февраля в 12:04; 13 февраля в 11:42). С космодрома взлетит грузовой корабль "Прогресс МС-22" с ракетой-носителем "Союз-2.1а".
Жителей населённых пунктов, находящихся рядом с районами падения №306, №307 и №309 попросили не заходить в эти зоны во время запуска.
Где находятся эти районы падения?
Районы падения №№ 306, 307, 309 используются с середины 60-х годов (по официальным данным) для приземления вторых ступеней ракет-носителей "Союз" и модификаций.
"В западной части Алтае-Саянского региона расположены шесть районов (полей) падения вторых ступеней РН, запускаемых с космодрома Байконур. Четыре из них, входящие в зону Ю-30 (№№ 306, 307, 309, 310), расположены в крайней западной части региона, на границе Алтайского края и Восточно-Казахстанской области. Входящие в зону Ю-32 районы падения №№ 326, 327 расположены в восточной части республики, в непосредственной близости от озера Телецкое", - уточняет "Военное обозрение".
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