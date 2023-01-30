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Когда будет новый ракетопад на Алтае? Жителям каких районов лучше не выходить из дома

Людям рекомендуют не приближаться к районам падения в указанное время

30 января 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

9 февраля с космодрома "Байконур" будут запускать ракету. О падении её частей предупреждает "Змеиногорский вестник".

Запуск запланирован на 13:15 (резервное время: 10 февраля в 12:53; 12 февраля в 12:04; 13 февраля в 11:42). С космодрома взлетит грузовой корабль "Прогресс МС-22" с ракетой-носителем "Союз-2.1а".

Жителей населённых пунктов, находящихся рядом с районами падения №306, №307 и №309 попросили не заходить в эти зоны во время запуска.

Где находятся эти районы падения?

Районы падения №№ 306, 307, 309 используются с середины 60-х годов (по официальным данным) для приземления вторых ступеней ракет-носителей "Союз" и модификаций.

"В западной части Алтае-Саянского региона расположены шесть районов (полей) падения вторых ступеней РН, запускаемых с космодрома Байконур. Четыре из них, входящие в зону Ю-30 (№№ 306, 307, 309, 310), расположены в крайней западной части региона, на границе Алтайского края и Восточно-Казахстанской области. Входящие в зону Ю-32 районы падения №№ 326, 327 расположены в восточной части республики, в непосредственной близости от озера Телецкое", - уточняет "Военное обозрение".

Комментарии 3

  • .....из дома не выходить. Ракеты это же как дождь, только под крышей в безопасности.
    30 января, Гость   Ответить
  • Гость, Ну если своего бункера нет.. где ещё пережидать ракетопад)
    30 января, Гость   Ответить
  • Судя по фото выше, падающие небольшие детали ступеней ракеты-носителя, как нам всем известно, сделаны из резины, силикона и ваты, и надуты воздухом. При падении на многометровой толщины бетонные крыши сельских жителей в районах падения, эти детали ступеней ракет отскочат от них высоко назад и будут по инерции продолжать скакать дальше. Никакого вреда находящимся под этими крышами людям они не смогут нанести. Это факт. А вот, если не спрятаться под крышу, то и шишку на лбу наверное эти ступени могут набить зевакам?
    30 января, Гость   Ответить
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