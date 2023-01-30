Когда будет новый ракетопад на Алтае? Жителям каких районов лучше не выходить из дома

Людям рекомендуют не приближаться к районам падения в указанное время

30 января 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

9 февраля с космодрома "Байконур" будут запускать ракету. О падении её частей предупреждает "Змеиногорский вестник".

Запуск запланирован на 13:15 (резервное время: 10 февраля в 12:53; 12 февраля в 12:04; 13 февраля в 11:42). С космодрома взлетит грузовой корабль "Прогресс МС-22" с ракетой-носителем "Союз-2.1а".

Жителей населённых пунктов, находящихся рядом с районами падения №306, №307 и №309 попросили не заходить в эти зоны во время запуска.

Где находятся эти районы падения?

Районы падения №№ 306, 307, 309 используются с середины 60-х годов (по официальным данным) для приземления вторых ступеней ракет-носителей "Союз" и модификаций.