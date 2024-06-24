На дорогах Алтайского края за неделю погибли два человека и 84 пострадали

За минувшие семь дней в регионе выявили почти пять тысяч нарушений ПДД

24 июня 2024, 14:15, ИА Амител

Конус на дороге / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за неделю с 17 по 23 июня произошло 60 дорожно-транспортных происшествий, сообщили в ГАИ.

В этих авариях два человека погибли и 84 пострадали, из них 14 детей.

Также за этот период выявили 4926 нарушений ПДД. 151 водитель при этом был пьян, а 25 из них сели за руль в таком виде повторно.

Ранее в ГАИ рассказали, как ловят мотоциклистов без прав.