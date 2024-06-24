На дорогах Алтайского края за неделю погибли два человека и 84 пострадали
За минувшие семь дней в регионе выявили почти пять тысяч нарушений ПДД
24 июня 2024, 14:15, ИА Амител
Конус на дороге / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае за неделю с 17 по 23 июня произошло 60 дорожно-транспортных происшествий, сообщили в ГАИ.
В этих авариях два человека погибли и 84 пострадали, из них 14 детей.
Также за этот период выявили 4926 нарушений ПДД. 151 водитель при этом был пьян, а 25 из них сели за руль в таком виде повторно.
Ранее в ГАИ рассказали, как ловят мотоциклистов без прав.
14:32:10 24-06-2024
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