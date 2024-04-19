Как барнаульская ГИБДД ловит в рейдах электросамокатчиков-нарушителей

Весной 2024 года произошло уже 10 ДТП с СИМами

19 апреля 2024, 11:00, ИА Амител

Рейд ГИБДД по СИМ / Фото: Екатерина Смолихина

Барнаульская ГИБДД в 2024 году увеличила число рейдов по выявлению электросамокатчиков, которые нарушают ПДД. Уже состоялось два профилактических мероприятия, и впереди их будет еще много, сообщили в Госавтоинспекции. Корреспонденты amic.ru побывали в рейде 18 апреля и посмотрели, как инспекторы пресекают нарушения, штрафуют и просвещают тех, кто игнорирует правила дорожного движения при эксплуатации средств индивидуальной мобильности.

"Всего выявлено 205 нарушений"

Рейд 18 апреля был направлен на профилактику и пресечение нарушений ПДД водителями электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). То есть инспекторы не только останавливали нарушителей, но и раздавали добропорядочным самокатчикам памятки о том, как вести себя на дороге.

"Мероприятие профилактическое, направлено на профилактику нарушений с участием лиц, управляющих СИМ, на профилактику травматизма в данной категории. Ведь с начала этого года уже произошло 10 ДТП, в которых пострадало восемь человек, в том числе три ребенка, то есть это довольно большое количество дорожно-транспортных происшествий. Всего с начала апреля выявлено 205 нарушений", – пояснил начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Барнаула Александр Мороз.

Инспекторы выявляют нарушителей среди электросамокатчиков по всему городу. 18 апреля с журналистами патруль проехал по проспектам Ленина, Красноармейскому, Комсомольскому, Социалистическому, по улицам Молодежной, Димитрова и другим. Стояли инспекторы и на Мало-Тобольской. Чаще всего нарушителей ловят вблизи ЦУМа, у корпуса "Д" АлтГУ, где молодые люди любят выполнять трюки на электросамокатах, пояснил один из сотрудников Госавтоинспекции Иван Максимов.

Рейд ГИБДД по СИМ / Фото: Екатерина Смолихина

Какие правила нарушают чаще всего и как штрафуют нарушителей?

Сейчас самое частое нарушение среди электросамокатчиков – переезд пешеходного перехода не спешившись, отмечают инспекторы ГИБДД. Также часто барнаульцы ездят на самокатах вдвоем.

"Самые распространенные нарушения – это, конечно, пересечение проезжей части по пешеходному переходу не спешившись. Недавно гражданин пересекал проспект Ленина, часто в таких случаях водитель не может заметить человека, остановиться и снизить скорость. В итоге автомобиль выбил из-под него самокат. И второе самое распространенное нарушение – это передвижение на электросамокате вдвоем, что также запрещено правилами дорожного движения", – рассказал Александр Мороз.

За час поездки в разгар рабочего дня инспекторы увидели троих нарушителей, которые переезжали пешеходный переход не спешившись. Всем им положен штраф в размере 800 рублей по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ ("Несоблюдение ПДД лицами, едущими на велосипедах либо мопедах, а также возчиками и иными лицами, участвующими в движении по дороге").

При этом трое оштрафованных – очень низкий показатель, отметил Иван Максимов. Вечером самокатчиков на улице куда больше, и инспекторы пресекают нарушения одного за другим, рассказал сотрудник ГИБДД.

Рейд ГИБДД по СИМ / Фото: Екатерина Смолихина

Как часто будут рейды?

Александр Мороз отметил, что такие профилактические мероприятия намерены проводить регулярно, и их число будет только расти. На начало сезона мероприятия уже намечены, подчеркнул он.

"У нас средства индивидуальной мобильности появились не сегодня, мы проводим рейды уже несколько лет. И я думаю, количество этих рейдов будет увеличиваться пропорционально увеличению числа СИМ на дорогах города и ДТП с ними. Нам нужно по обстановке реагировать. Мы будем усиливать эту работу и проводить профилактику с теми, кто управляет СИМами. А если было выявлено нарушение, то будем составлять административные материалы в рамках закона", – ответил он.

По словам инспектора, на данный момент в Барнауле около 2,6 тысячи СИМ. Примерно две тысячи из них относятся к одной компании, а оставшиеся – ко второй.

Напомним, что барнаульская ГИБДД недавно внесла в мэрию ряд предложений по ограничениям для электросамокатов. Предлагается запретить ездить электросамокатам по нескольким улицам города (по ул. Мало-Тобольской, по набережной Оби, по Ленинградской аллее, аллее на проспекте Ленина и аллее десантников), ограничить скорость до 15 км/ч, поставить на СИМ датчики, ограничивающие езду вдвоем, создать места для стоянки самокатов и блокировать нарушителей в приложении. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

А с 1 марта 2023 года были введены правила дорожного движения для электросамокатчиков. Они должны ехать со скоростью не более 25 км/ч, не вставать на самокат вдвоем или в состоянии алкогольного опьянения, не переезжать пешеходный переход и так далее. Список правил можно прочитать здесь.