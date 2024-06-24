За пять месяцев 2024 года в Алтайском крае произошло уже 29 ДТП с мотоциклами и 22 – с мопедами

24 июня 2024, 08:15, Антон Дегтярев

Рейд по выявлению мотоциклистов без прав / Фото: amic.ru

За пять месяцев 2024 года в Алтайском крае с мотоциклами и мопедами произошло на 26,1% и на 144,4% соответственно больше ДТП по сравнению с тем же периодом прошлого года. Часто на мототехнике разбиваются не только взрослые, но и дети. ГАИ активно следит за ситуацией, и инспекторы ездят в специальные рейды, где ищут нарушителей и тем самым предотвращают многие аварии. Журналист amic.ru побывал в одном из таких рейдов, посмотрел, как ловят тех, кто игнорирует ПДД, и узнал, что грозит мотоциклистам без прав.

Как растет число ДТП с мототехникой?

За пять месяцев 2024 года в крае произошло уже 29 ДТП с мотоциклами, в них погибло четыре человека и 20 были ранены. Для сравнения: за тот же период прошлого года было зарегистрировано 23 ДТП с тремя погибшими и 22 ранеными.

Похожая ситуация с мопедами: с ними за пять месяцев 2024 года случилось 22 ДТП (за тот же срок в 2023-м – девять), в которых погибло два человека (за пять месяцев 2023-го погибших не было), а девять были ранены (в 2023-м – четверо).

В семи ДТП в 2024 году (в 2023-м – только в одном) участвовали дети-водители, которые нарушали ПДД.

Наибольшее количество аварий с участием водителей мотоциклов и мопедов зарегистрировано в Барнауле (всего – 10, с участием водителей-детей – ноль), Бийске (всего – семь, с участием водителей-детей – одно), Рубцовске (всего – три, с участием водителей-детей – одно), а также в районах: Зональном (всего – два, с участием водителей-детей – ноль) и в Третьяковском (всего – два, с участием водителей-детей – ноль).

В Третьяковском, Благовещенском и Мамонтовском районах были зарегистрированы ДТП с погибшими несовершеннолетними пассажирами мототранспорта. Одно произошло в апреле, второе – в мае и третье – в июне.

Рейд по выявлению мотоциклистов без прав / Фото: amic.ru

Как ГАИ ищет нарушителей-мотоциклистов?

Чтобы сделать ситуацию на дорогах безопаснее, ДПС постоянно проводит рейды по поиску нарушителей. Инспекторы останавливают водителей мотоциклов, квадроциклов и мопедов без водительских прав или в состоянии опьянения. Такие рейды длятся по несколько часов. Их организуют, как правило, в селах, потому что здесь "в каждом дворе есть мотоцикл", рассказал amic.ru старший инспектор ДПС Александр Панфилов.

"Ездим, патрулируем по определенному маршруту. Заметив возможного нарушителя, сотрудники ДПС останавливают транспорт и проверяют водителя на наличие документов и признаков опьянения. Нередко у него нет водительского удостоверения, он нетрезв. За время рейда многие игнорируют требования инспектора об остановке. Часто это дети младше 14 лет. Они ездят на мототехнике по дорогам общего пользования. Почти каждый день происходят ДТП с участием молодежи, которая не осознает всей опасности при управлении мототранспортом. Пытаемся это пресечь", – отметил Панфилов.

Чаще всего родители покупают своим детям такой транспорт и разрешают им управлять, отметил эксперт. Однако при задержании несовершеннолетнего в большинстве случаев взрослые все отрицают и говорят, что ребенок сам взял мотоцикл или квадроцикл покататься. Их главная цель – уйти от ответственности и не попасть под статью 12.7 КоАП РФ ("Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством или лишенному такого права") и, соответственно, под штраф 30 тысяч рублей. Нередко родители даже проявляют агрессию к инспектору ДПС, не осознавая, какой опасности они подвергают своего ребенка, разрешая кататься на такой "игрушке", сказал инспектор.

"Бывают случаи, когда с родителями возникает конфликт и приходится доставлять их в отдел. Периодически они воспринимают ситуацию негативно и начинают вести себя агрессивно", – сказал Панфилов.

Рейд по выявлению мотоциклистов без прав / Фото: amic.ru

По словам инспектора, часто попадаются водители, которых ловили за управление транспортным средством без прав, а также в нетрезвом состоянии. Например, в 2024 году таких нашли в селе Гоньба. Определить нетрезвых водителей легко – по их поведению на дороге. Находясь за рулем, они допускают ошибки, которые инспекторы видят издалека.

Во время рейда 19 июня сотрудники ГАИ остановили водителя мотороллера "Муравей" без прав и с признаками опьянения. Проходить медосвидетельствование он отказался. Мужчина объяснил, что ехал со стройки и что мотоцикл – не его, а брата. Однако инспекторов это не убедило.

"В отношении нарушителя будет составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ за невыполнение водителем, не имеющим права управления, законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Это влечет за собой административную ответственность в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, – пояснила инспектор отделения пропаганды и безопасности дорожного движения управления ГАИ по Алтайскому краю Анна Шушакова.

Транспортное средство будет эвакуировано на спецстоянку.

Также в том же рейде "оформили" 17-летнего парня на квадроцикле, который тоже не смог предъявить права. В отношении него составили административный протокол и информационное письмо, его передадут в подразделение по делам несовершеннолетних. Уже там на комиссии примут решение о привлечении его родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и постановки несовершеннолетнего на профилактический учет, отметила Анна Шушакова.

Рейд по выявлению мотоциклистов без прав / Фото: amic.ru

Что грозит нарушителям?

В случае если мотоциклом управлял ребенок без прав, все решает его возраст. Если ему есть 16 лет, то по статье 12.7 ч. 1 КоАП РФ ему придется заплатить штраф от 5 до 15 тысяч рублей, отметил Александр Панфилов.

Транспортное средство при этом передается владельцу либо эвакуируется на штрафстоянку, откуда его потом забирает собственник, рассказала Анна Шушакова. При этом за стоянку придется заплатить. А если документов на транспорт нет, то забрать его вообще невозможно, пояснила она.

Ребенок до 16 лет не является субъектом административного правонарушения, к ответственности его не привлекут и штраф он не заплатит, однако он все равно будет наказан, пояснила Анна Шушакова.

"В этом случае составляется информационный лист, который направляется в подразделение по делам несовершеннолетних. Там его дело рассматривается на комиссии, которая выносит решение либо о привлечении родителей по статье 5.35 КоАП (подразумевает предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей) за ненадлежащее воспитание, либо в более серьезных случаях ставит его на профилактический учет", – пояснила Анна Шушакова.

Всего за пять месяцев 2024 года по решению комиссий по делам несовершеннолетних на профилактический учет поставлены 20 подростков, к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ привлекли 160 родителей. Также составлено 353 административных материала в отношении подростков от 16 до 18 лет.

Рейд по выявлению мотоциклистов без прав / Фото: amic.ru

С какого возраста можно управлять мототранспортом?

Госавтоинспекция напоминает, что для управления мототранспортом нужно водительское удостоверение:

легкими мотоциклами (с объемом двигателя от 50 до 125 куб. см) могут управлять подростки, достигшие 16-летнего возраста и имеющие водительское удостоверение категории "А1";

скутерами и мопедами (объем двигателя которых составляет до 50 куб. см) – те, кому исполнилось 16 лет и кто имеет права категории "М";

мотоциклами (объем двигателя от 125 куб. см) – те, кто достиг 18-летнего возраста и получил права категории "А".

Кроме того, мотоцикл (в том числе и легкий) должен иметь государственные регистрационные номера, а у водителя должен быть полис ОСАГО и свидетельство о регистрации. Управлять мотоциклом и перевозить пассажиров нужно в застегнутом мотошлеме и желательно в специальной экипировке.

Рейд по выявлению мотоциклистов без прав / Фото: amic.ru

А пассажиром можно ездить с любого возраста?

Согласно пункту 22.9 ПДД, нельзя перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла. А вот пассажиров от 12 лет можно перевозить на заднем сиденье мотоцикла, если: на транспортном средстве установлены специальные подножки или платформа (чтобы несовершеннолетний пассажир мог держаться и не упал), а также он должен быть обеспечен средствами защиты: шлемом и экипировкой.

При этом водителям со стажем вождения менее двух лет запрещена перевозка пассажиров на мототранспорте. Штраф за такое нарушение – 500 рублей.