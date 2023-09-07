На год меньше. Как по-новому в Алтайском крае учат медсестер и фельдшеров
О новых стандартах и программах в медицинских колледжах, которые начали действовать в этом учебном году
07 сентября 2023, 09:45, ИА Амител
Медицинские колледжи и техникумы в России с 1 сентября 2023 года начали учить по новым стандартам и новым программам. В частности, изменились сроки обучения, убрали некоторые предметы из программы, но добавили другие. Подробно о том, что изменилось в этом учебном году, в "Переговорке" на amic.ru рассказала директор барнаульского базового медицинского колледжа Ольга Бондаренко. А еще поговорили о том, что правительство и Минздрав Алтайского края делают, чтобы удержать молодых специалистов в государственных клиниках региона.
Кто в "Переговорке"
Бондаренко Ольга Михайловна. Родилась 14 марта 1972 года. Окончила Горно-Алтайский государственный педагогический институт. Прошла переподготовку:
с 2012 по 2015 год – ФГБОУВПО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ"; Московский финансово-юридический университет; Московская академия государственного и муниципального управления; Национальный институт "Высшая школа управления".
Общий стаж работы 28 лет.
С марта 2020 года по настоящее время работает директором КГБПОУ "Барнаульский базовый медицинский колледж".
Является председателем Совета директоров медицинских образовательных организаций Алтайского края, членом Совета директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений СФО, членом Алтайской региональной общественной организации "Профессиональная ассоциация средних медицинских работников".01:44 По целому ряду специальностей в медицинских колледжах России сроки обучения сокращаются на год. Например, если раньше на специальности "Лечебное дело" учились три года десять месяцев, сейчас будут два года десять месяцев. Но зато увеличивается интенсивность программы, уверяет Ольга Бондаренко.
02:50 Из-за сокращения сроков обучения знаний у студентов меньше не станет, уверена эксперт и объясняет, за счет чего произойдет компенсация.
04:07 Какие требования предъявляют выпускникам медколледжей в Алтайском крае?
06:16 В Алтайском крае все медицинские колледжи находятся под ведомством Минздрава. Бондаренко рассказывает, почему это хорошо.
08:37 Философию убрали. Ольга Бондаренко о том, каких предметов больше нет в учебной программе медколледжа, а какие добавились. И как правильно расставленная мебель позволяет медсестре освободить время для общения с пациентом.
10:53 О заработной плате и о том, как в Алтайском крае мотивируют студентов и молодых специалистов идти работать в государственные клиники.
15:17 Что такое карта профессионального развития студентов, которую начнут внедрять в этом году, и зачем она нужна.
16:55 Целевой договор – самый эффективный инструмент для закрепления кадров в государственном секторе, считает Бондаренко. И приводит статистику, сколько было целевиков и сколько стало.
18:20 О том, как студентов-медиков отправляют на практику в села.
20:58 Где студенты "набивают руку", прежде чем их допускают до пациентов. В медколледже – прекрасный симуляционный центр.
23:14 Зачем нужны уроки истории в медколледжах и о едином образовательном пространстве.
23:24 Как медколледж выполняет указ о том, что участники СВО и их дети должны учиться бесплатно.
26:12 О проектах колледжа, которые стали лауреатами региональной премии "Мы вместе".
12:05:25 07-09-2023
Медикам дольше надо учиться, а не меньше, и так коновалов-бездарей полно! А работают на "живом материале!"
13:13:18 07-09-2023
Молодые спецы и так мало что умеют, а теперь еще меньше уметь будут?! Цена их ошибки - человеческая жизнь!!! Как же задолбали эти реформаторы профобразования, скоро обучение вообще сократят до нескольких месяцев, да и то по удаленке будут вести.
13:39:31 07-09-2023
Я что то не поняла, а медицинское образование теперь не обязательно, чтобы руководить медицинским учреждением? Предлагаю Ольге Бондаренко закончить свои короткие курсы по подготовке медицинских работников. Без отрыва от производства. А потом в деревню на практику. А затем уже с опытом работы и руководить.
15:10:40 07-09-2023
педагог учит медсестер? что за нонсенс?
16:50:09 07-09-2023
Так, что мы имеем.... 1. короновирус ходит вокруг...и говорят вернется, пугают надеюсь... 2. запрет на продажу антибиотииков без рецепта, затем ужесточение мер... 3. Уменьшение времени и значит качества обучения медиков... Всё? ничего не упустил? Хотя какая разница, и так как то едкий запах геноцида русского народа стоит....
10:23:09 08-09-2023
карта профессионального развития студентов- это элемент цифрового рабства в сфере образования
10:27:24 08-09-2023
Запрет на продажу это не о заботе о здоровье а о сокращении прав и свобод. Без посещения врача и передачи ему денежных средств (тк бесплатная медицина все недоступнее и недоступней ) гражданин демократического общества не может пойти в аптеку.
10:36:27 08-09-2023
Ходил к аллергологу в краевую к молодому специалисту. Сомневаюсь что понимает хоть что-то. Работает по шаблону :кровь на иммуноглобулин (повышен в100 раз ), антигистаминные, прийти через две недели. Не помогает (иммуноглобулин все растет) опять :кровь на иммуноглобулин (повышен еще больше), другие антигистаминные, прийти через две недели. И так три раза. Потом просто не пошел: нет смысла. Спрашиваю :антигистаминные влияют на иммуноглобулин. Отвечает , что нет. Еще при этом удивлялась что иммуноглобулин не снижается. Пока сидел в очереди понял, что по этому кругу идут все потребители мед. услуг. Конечно, такому "лечению" можно и за пару месяцев научиться.
14:05:22 08-09-2023
Учить медиков и прочих специалистов в сокращенные сроки ЭТО НЕ ОЗНАЧАЕТ УЧИТЬ ПО -НОВОМУ! Автор путает эти вещи. А то что педагог возглавляет учебное заведение это по современному. В образовании тоже руководят люди далекие от образования. Их называют менеджерами
14:07:38 08-09-2023
Учить медиков и прочих специалистов в сокращенные сроки ЭТО НЕ ОЗНАЧАЕТ УЧИТЬ ПО -НОВОМУ! Автор путает эти вещи. А то что педагог возглавляет учебное заведение это по современному. В образовании тоже руководят люди далекие от образования. Их называют менеджерами
15:26:10 10-09-2023
Практически совсем потеряла слух, так как лора в районе нет больше 10 лет. В город к сурдологу получается вырваться 1 раз в год, но это ...Врачи устали, формально относятся к своим обязанностям. Многих специалистов нет десятилетиями. Хочется верить, что в других районах ситуация намного лучше.