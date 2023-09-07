На год меньше. Как по-новому в Алтайском крае учат медсестер и фельдшеров

О новых стандартах и программах в медицинских колледжах, которые начали действовать в этом учебном году

07 сентября 2023, 09:45, ИА Амител

Медицинские колледжи и техникумы в России с 1 сентября 2023 года начали учить по новым стандартам и новым программам. В частности, изменились сроки обучения, убрали некоторые предметы из программы, но добавили другие. Подробно о том, что изменилось в этом учебном году, в "Переговорке" на amic.ru рассказала директор барнаульского базового медицинского колледжа Ольга Бондаренко. А еще поговорили о том, что правительство и Минздрав Алтайского края делают, чтобы удержать молодых специалистов в государственных клиниках региона.

Кто в "Переговорке"



Бондаренко Ольга Михайловна. Родилась 14 марта 1972 года. Окончила Горно-Алтайский государственный педагогический институт. Прошла переподготовку:

с 2012 по 2015 год – ФГБОУВПО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ"; Московский финансово-юридический университет; Московская академия государственного и муниципального управления; Национальный институт "Высшая школа управления".

Общий стаж работы 28 лет.

С марта 2020 года по настоящее время работает директором КГБПОУ "Барнаульский базовый медицинский колледж".

Является председателем Совета директоров медицинских образовательных организаций Алтайского края, членом Совета директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений СФО, членом Алтайской региональной общественной организации "Профессиональная ассоциация средних медицинских работников".01:44 По целому ряду специальностей в медицинских колледжах России сроки обучения сокращаются на год. Например, если раньше на специальности "Лечебное дело" учились три года десять месяцев, сейчас будут два года десять месяцев. Но зато увеличивается интенсивность программы, уверяет Ольга Бондаренко.

02:50 Из-за сокращения сроков обучения знаний у студентов меньше не станет, уверена эксперт и объясняет, за счет чего произойдет компенсация.

04:07 Какие требования предъявляют выпускникам медколледжей в Алтайском крае?

06:16 В Алтайском крае все медицинские колледжи находятся под ведомством Минздрава. Бондаренко рассказывает, почему это хорошо.

08:37 Философию убрали. Ольга Бондаренко о том, каких предметов больше нет в учебной программе медколледжа, а какие добавились. И как правильно расставленная мебель позволяет медсестре освободить время для общения с пациентом.

10:53 О заработной плате и о том, как в Алтайском крае мотивируют студентов и молодых специалистов идти работать в государственные клиники.

15:17 Что такое карта профессионального развития студентов, которую начнут внедрять в этом году, и зачем она нужна.

16:55 Целевой договор – самый эффективный инструмент для закрепления кадров в государственном секторе, считает Бондаренко. И приводит статистику, сколько было целевиков и сколько стало.

18:20 О том, как студентов-медиков отправляют на практику в села.

20:58 Где студенты "набивают руку", прежде чем их допускают до пациентов. В медколледже – прекрасный симуляционный центр.

23:14 Зачем нужны уроки истории в медколледжах и о едином образовательном пространстве.

23:24 Как медколледж выполняет указ о том, что участники СВО и их дети должны учиться бесплатно.

26:12 О проектах колледжа, которые стали лауреатами региональной премии "Мы вместе".