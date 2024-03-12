На Горе и окраине. В Барнауле с начала года выдали два разрешения на строительство ЖК
О планируемом возведении многоэтажек стало известно несколько месяцев назад
12 марта 2024, 10:35, ИА Амител
Девелоперы Барнаула пока не торопятся начинать новые проекты. За два месяца 2024 года компании получили всего два разрешения на строительство ЖК. Эскизы этих многоквартирных домов были успешно представлены на градсовете летом и осенью 2023-го, но несколько месяцев потребовалось инвесторам, чтобы согласовать проектную документацию в мэрии.
Мини-город у "Арены"
Первой компанией, получившей в 2024 году разрешение на строительство, стал "Алгоритм". 30 января ему согласовали возведение ЖК на ул. Анатолия Мельникова, 1. Комплекс по проекту состоит из двух десятиэтажных корпусов.
В каждом доме – три блок-секции. Входные группы запроектированы с двух сторон, на первом этаже предусмотрены колясочные. Отделка домов – навесной вентилируемый фасад с облицовкой хризотилцементными плитами. Общее количество квартир в двух зданиях – 512. Число жителей по расчетам составляет 918.
Проект ЖК на ул. Анатолия Мельникова, 1 / Фото: "Домус плюс"
Двор ЖК будет без машин. На его территории по проекту предусмотрены игровые и физкультурные площадки, зоны для отдыха взрослых. Под двором появится паркинг на 95 машино-мест.
Согласно выданному документу, возвести ЖК девелопер должен за шесть лет: до 30 января 2030 года.
"Лесной" квартал
15 февраля 2024-го мэрия выдала второе разрешение на строительство. Его получил девелопер "Шотландия" (входит в ГК "Союз"), который приступил к возведению 25-этажного ЖК на ул. 6-й Нагорной, 15в (в лесу на Змеиногорском тракте). Разрешение на строительство комплекса действует до 15 февраля 2026 года.
В высотке предусмотрено 163 квартиры, рассчитанные на 406 жителей. На каждом этаже будет по восемь квартир (три – однокомнатные, три – двухкомнатные, две – "трешки"). Площадь объектов – от 40 до 104 квадратных метров. В верхней части здания расположатся квартиры повышенной комфортности: у них предусмотрены более высокие потолки и панорамное остекление.
Во дворе застройщик сделает открытую наземную парковку, подземный паркинг на 73 машино-места. Благоустройство территории выполнят с использованием дерева, металла, микрорельефа, многолетних деревьев.
Фасады ЖК отделают разными материалами: керамическим кирпичом, светло-серой и черной плиткой, а также матовым композитным материалом.
Отметим, что количество выданных разрешений на строительство за последние годы – одно из самых низких. Так, в 2014 году застройщики получили 67 разрешений на строительство, в 2015-м – 44, в 2016-м – 30, в 2018-м – 61, в 2019-м – 25, в 2020-м – 37, в 2021-м – 18. В 2022 году компаниям выдали 26 разрешительных документов, а в 2023-м – 24.
10:37:58 12-03-2024
Ленточный бор уничтожен полностью, кластерами, развязками и многоквартирными домами . Змеиногорский тракт встанет колом.
11:11:35 12-03-2024
Ленточный бор уничтожен. Будет топить Булыгина. Лес задерживает лишнюю влагу.
11:14:59 12-03-2024
Да уж наши "скромные руководители" так и не смогли провести (как к стати обещали) опрос населения города по застройки горы с потерей наших парковых лесов и экологии.Можно многое написать здесь,только для кого......
11:45:53 12-03-2024
Змейка и так поутру колом, а будет еще веселее...
12:10:51 12-03-2024
Специалисты по дорожному хозяйству, решайте уже со змейногорским. Утром стоим в пробках, может уже пора перед некоторыми перекрестками делать добавочные полосы на поворот? Увешали все бестолковыми светофорами.
12:21:39 12-03-2024
Почему бы не взять пример с Казани. Малоэтажное строительство, чистота и порядок в городе.
12:29:11 12-03-2024
Гость (12:21:39 12-03-2024) Почему бы не взять пример с Казани. Малоэтажное строительств... в Казань влиты миллиарды федеральных денег, которых никогда не видать Барнаулу.
12:45:49 12-03-2024
Элен без ребят (12:29:11 12-03-2024) в Казань влиты миллиарды федеральных денег, которых никогда ... Как и в Чечню. Забавно, а почему так получается? Чем народ здесь хуже?
13:07:11 12-03-2024
Гость (12:45:49 12-03-2024) Как и в Чечню. Забавно, а почему так получается? Чем народ з... читайте статью про целину. Никогда "зауралье" не будет как центральная россия. и не надейтесь даже.
13:11:30 12-03-2024
Гость (12:45:49 12-03-2024) Как и в Чечню. Забавно, а почему так получается? Чем народ з... ]
почему хуже? не хуже. просто в какой-то момент начали расшатывать эти регионы по нацпризнаку, как и самых великоукров. только у наших, благодаря вливаниям, в том числе, получилось сохранить целостность страны, в отличие от.
13:00:01 12-03-2024
Забавно-квартир. Во дворе ставить машины не предусмотрено, но предусмотрен паркинг на 95 машино-мест, и это на 512 квартир, где число жителей 918. О Х Р Е Н ЕТ Ь
13:28:10 12-03-2024
Гость (13:00:01 12-03-2024) Забавно-квартир. Во дворе ставить машины не предусмотрено, ... это что-бы единоборствами занимались. Кто кого залахует, того и место.
13:22:25 12-03-2024
Всё понятно,только вот на сайте застройщика,о десяти-этажках ни слова,а вот про 16 и 25 этажей да.Застройщик всегда хочет получить только выгоду в деньгах и ничего более. А ещё прикиньте там будет разная инфраструктура ,ряд дорог и парковок,в общем точно ВСЁ нашему лесу,хоть застройщик говорит ,что будут сохранять лес.