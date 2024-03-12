О планируемом возведении многоэтажек стало известно несколько месяцев назад

12 марта 2024, 10:35, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Анатолия Мельникова, 1 / Фото: "Домус плюс"

Девелоперы Барнаула пока не торопятся начинать новые проекты. За два месяца 2024 года компании получили всего два разрешения на строительство ЖК. Эскизы этих многоквартирных домов были успешно представлены на градсовете летом и осенью 2023-го, но несколько месяцев потребовалось инвесторам, чтобы согласовать проектную документацию в мэрии.

Мини-город у "Арены"

Первой компанией, получившей в 2024 году разрешение на строительство, стал "Алгоритм". 30 января ему согласовали возведение ЖК на ул. Анатолия Мельникова, 1. Комплекс по проекту состоит из двух десятиэтажных корпусов.

В каждом доме – три блок-секции. Входные группы запроектированы с двух сторон, на первом этаже предусмотрены колясочные. Отделка домов – навесной вентилируемый фасад с облицовкой хризотилцементными плитами. Общее количество квартир в двух зданиях – 512. Число жителей по расчетам составляет 918.

Проект ЖК на ул. Анатолия Мельникова, 1 / Фото: "Домус плюс"

Двор ЖК будет без машин. На его территории по проекту предусмотрены игровые и физкультурные площадки, зоны для отдыха взрослых. Под двором появится паркинг на 95 машино-мест.

Согласно выданному документу, возвести ЖК девелопер должен за шесть лет: до 30 января 2030 года.

"Лесной" квартал

15 февраля 2024-го мэрия выдала второе разрешение на строительство. Его получил девелопер "Шотландия" (входит в ГК "Союз"), который приступил к возведению 25-этажного ЖК на ул. 6-й Нагорной, 15в (в лесу на Змеиногорском тракте). Разрешение на строительство комплекса действует до 15 февраля 2026 года.

В высотке предусмотрено 163 квартиры, рассчитанные на 406 жителей. На каждом этаже будет по восемь квартир (три – однокомнатные, три – двухкомнатные, две – "трешки"). Площадь объектов – от 40 до 104 квадратных метров. В верхней части здания расположатся квартиры повышенной комфортности: у них предусмотрены более высокие потолки и панорамное остекление.

Во дворе застройщик сделает открытую наземную парковку, подземный паркинг на 73 машино-места. Благоустройство территории выполнят с использованием дерева, металла, микрорельефа, многолетних деревьев.

Фасады ЖК отделают разными материалами: керамическим кирпичом, светло-серой и черной плиткой, а также матовым композитным материалом.

Отметим, что количество выданных разрешений на строительство за последние годы – одно из самых низких. Так, в 2014 году застройщики получили 67 разрешений на строительство, в 2015-м – 44, в 2016-м – 30, в 2018-м – 61, в 2019-м – 25, в 2020-м – 37, в 2021-м – 18. В 2022 году компаниям выдали 26 разрешительных документов, а в 2023-м – 24.