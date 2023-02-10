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На границе Алтая и Казахстана произошло землетрясение

Очаг находился на глубине 10 км

10 февраля 2023, 22:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

На границе России и Казахстана произошло землетрясение, сообщает Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция казахстанского МЧС.

"Сетью сейсмических станций 10 февраля 2023 года в 18:35 (15:35 мск) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 928 км на северо-восток от Алматы на границе Казахстана и России", – говорится в сообщении.

Очаг находился на глубине 10 км. Магнитуда – 4,4.

Несколькими днями ранее землетрясение произошло на юге Казахстана. Подземные толчки ощущались в некоторых городах и посёлках.

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