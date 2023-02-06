Землетрясение произошло на юге Казахстана

Подземные толчки ощущались в нескольких городах и посёлках

06 февраля 2023, 22:07, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юге Казахстана, сообщает РИА Новости.

Подземные толчки зафиксировали в 19:02 часов (16:02 мск).

"Эпицентр расположен в 628 километрах на запад от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 11,7. Магнитуда MPV 5,4. Глубина 5 километров", – выяснила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана.

Подземные толчки ощущались в крупных городах Шымкент и Тараз, а также в посёлке Темирлан.

Напомним, ночью 6 февраля разрушительное землетрясение произошло на территории нескольких провинций Турции и Сирии. По последним данным, число погибших в Турции выросло до 1498 человек.