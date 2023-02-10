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Алтай попал в список регионов, где землетрясение может произойти в ближайшее время

Эксперты знают, где в России могут произойти подземные толчки, но не могут сказать, когда точно

10 февраля 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В России в ближайшие пять лет могут произойти землетрясения из-за повышения сейсмической активности, рассказал РИА Новости директор единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов.

"Мы знаем, где в России ожидать землетрясения в ближайшее время. Основные зоны – это Камчатка, Курилы, Сахалин, Байкал, Алтае-Саянский край и Кавказ. Это самые основные зоны, где происходят землетрясения, и их достаточно долгое время не было, а, значит, уже в ближайшее время там что-нибудь произойдёт", – предупредил доктор технических наук.

По его словам, сильные землетрясения, с магнитудой 9, происходят в среднем раз в пять-семь лет, с магнитудой 8 – два-три раза в год.

"Но где выстрелит самое сильное землетрясение – я вам точно сказать не могу", – подчеркнул Виноградов.

Напомним, в понедельник ночью, 6 февраля, произошло разрушительное землетрясение на территории нескольких провинций на юго-востоке Турции и в Сирии. Число погибших только в Турции превысило 12 тысяч человек. Из-за землетрясения литосферные плиты сдвинулись на три метра.

Алтае-Саянский край – Алтайско-Саянская горная страна – включает в себя несколько горных систем, в том числе и горную систему Алтай, расположенную на границе России (Алтайский край, Республика Алтай и Республика Тыва), Монголии, Китая и Казахстана.

Комментарии 7

  • Архитекторам хилых высоток в Барнауле пора задуматься - куда бежать. если долбанет.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Точно сказал! Прям, как отрезал. А в милицию чаще всего попадают милиционеры. Факт.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • вот это мнение так мнение, эксперт блещет! Назвать сейсмоактивные регионы страны и сказать давно не было, ждите! Это как показать не перекресток и сказать - здесь будет авария, давно не было!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, респект
    10 февраля, Гость   Ответить
  • В Турции архитекторы уже в памперсах. С них спросят. Не дай Боже нашим архитекторам испытать такое
    10 февраля, Гость   Ответить
  • +1 фобия
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Но где выстрелит самое сильное землетрясение – я вам точно сказать не могу", – подчеркнул Виноградов. Это слова профессионального сотрудника института. Но когда ,,выстрелит" как он выражается, тогда уже будут работать другие профессионалы. Догадаетесь сами кто это. МЧС !
    13 февраля, Гость   Ответить
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