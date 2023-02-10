Алтай попал в список регионов, где землетрясение может произойти в ближайшее время

Эксперты знают, где в России могут произойти подземные толчки, но не могут сказать, когда точно

10 февраля 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

В России в ближайшие пять лет могут произойти землетрясения из-за повышения сейсмической активности, рассказал РИА Новости директор единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов.

"Мы знаем, где в России ожидать землетрясения в ближайшее время. Основные зоны – это Камчатка, Курилы, Сахалин, Байкал, Алтае-Саянский край и Кавказ. Это самые основные зоны, где происходят землетрясения, и их достаточно долгое время не было, а, значит, уже в ближайшее время там что-нибудь произойдёт", – предупредил доктор технических наук.

По его словам, сильные землетрясения, с магнитудой 9, происходят в среднем раз в пять-семь лет, с магнитудой 8 – два-три раза в год.

"Но где выстрелит самое сильное землетрясение – я вам точно сказать не могу", – подчеркнул Виноградов.

Напомним, в понедельник ночью, 6 февраля, произошло разрушительное землетрясение на территории нескольких провинций на юго-востоке Турции и в Сирии. Число погибших только в Турции превысило 12 тысяч человек. Из-за землетрясения литосферные плиты сдвинулись на три метра.

Алтае-Саянский край – Алтайско-Саянская горная страна – включает в себя несколько горных систем, в том числе и горную систему Алтай, расположенную на границе России (Алтайский край, Республика Алтай и Республика Тыва), Монголии, Китая и Казахстана.