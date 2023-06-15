На каких условиях в алтайских вузах обучаются иностранцы и где потом строят карьеру

Часть таких студентов отчисляются еще до диплома, но многие, кому удалось пройти этот путь до конца, устраиваются на престижную работу

15 июня 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: АлтГТУ

Вскоре после начала военной спецоперации на Украине все российские университеты исключили из Болонского процесса. Многие межвузовские международные соглашения в области академической мобильности были прекращены или приостановлены. Однако интерес к высшему образованию в России у иностранцев не пропал, а даже, наоборот, вырос. По данным Минобрнауки РФ, если в 2021-м в наших вузах обучались 347 тысяч иностранных граждан, то на 1 октября 2022 года таких студентов было 362 тысячи. В Алтайском крае высшее образование сейчас получают ребята более чем из 30 стран. На каких условиях они поступают в вузы, как преодолевают языковой барьер и как относятся к нашей культуре, об этом в материале amic.ru.

На каких условиях поступают иностранцы в алтайские вузы

Интерес молодых людей из-за рубежа к образованию в РФ возрастает вопреки недавним опасениям. Только в Алтайском государственном университете высшее образование получают свыше 2,5 тысячи иностранцев. Больше всего здесь учится ребят из Казахстана, Китая и Таджикистана. Многие считают, что они занимают бюджетные места, на которых могли бы бесплатно учиться россияне, но это не так, говорит проректор по развитию международной деятельности АлтГУ Роман Райкин.

"Около 40% иностранцев получают у нас образование платно. Кроме того, для приезжих есть квота для поступления. Это дополнительные бюджетные места, которые выделяет правительство. Предварительно такие абитуриенты на базе Россотрудничества в своей стране проходят конкурсные испытания, а победителям выдают квоту. По ней студенты-иностранцы не платят за свое обучение, получают стипендию и бесплатное место в общежитии. У нас таких студентов ежегодно порядка 50", – объясняет Роман Райкин.

Фото: АлтГУ

На алтайский "политех" квотированных мест выделяют чуть меньше – в среднем около 30. В алтайский педуниверситет в 2022 году на таких условиях поступили шесть человек, в АГМУ – восемь. В аграрном вузе сейчас квот вообще нет.

"Последнее время квота на иностранцев АГАУ не выделяется, но никто не мешает им попробовать поступить на бюджет наравне с россиянами. Речь идет о гражданах стран, с которыми у РФ заключены межправительственные соглашения. В их числе Белоруссия, Таджикистан, Казахстан, Киргизия. В этом году на очном отделении у нас 715 мест и еще 515 – на заочном. Так как ЕГЭ иностранные граждане у себя не сдают, у нас в вузе они проходят внутренние испытания. Такая практика распространена и в других алтайских университетах", – рассказал секретарь приемной комиссии АГАУ Евгений Чугузов.

Как получают образование иностранцы, которые не знают русского языка

Иностранцы могут поступить на бакалавриат, специалитет, в магистратуру и аспирантуру. Обучение по времени для них будет длиться столько же, как и для россиян. Но это в том случае, если русский язык абитуриенты успели освоить до приезда в РФ. Если этого не случилось, сначала они поступают на подготовительный факультет, где проходят интенсивный курс русского языка, рассказывает заместитель начальника управления международного образования и сотрудничества АлтГТУ Наталья Барышникова.

Фото: АлтГПУ

"На подготовительном факультете чаще всего мы используем методику "без языка посредника", то есть сразу идет обучение на русском. В отдельных случаях первые два месяца преподаватели общаются с ребятами на английском, а затем переходят на русский. Программа подготовительного факультета рассчитана на один год. Далее иностранные студенты учатся столько же, сколько и россияне. Их у нас обучается порядка 800 человек", – говорит Наталья Барышникова.

В алтайском педуниверситете на подготовительном отделении обучаются не только абитуриенты, но и те, кому русский язык необходим в профессиональной деятельности и в повседневной жизни. Кроме русского им преподают математику, физику, историю, информатику и предметы гуманитарного цикла.

"Были такие случаи, когда к нам поступали из Монголии, Китая, Туркмении без знания русского языка. Но мы делаем все, чтобы такие студенты заговорили на нем на таком уровне, который позволяет осваивать программу. К завершению обучения некоторые студенты великолепно владеют русским, так что сложно представить, что еще несколько лет назад они вообще на нем не говорили. С такими знаниями их с удовольствием берут дальше в магистратуру. Всего на данный момент в АлтГПУ обучаются 248 иностранных студентов", – говорит проректор по образовательной деятельности вуза Сергей Волохов.

Фото: АлтГПУ

На некоторых программах в университетах Алтайского края иностранцы профессионально изучают русский язык. Например, в АлтГУ так обучаются китайцы. АГМУ решает проблему освоения русского языка при помощи билингвальных образовательных программ. Основной особенностью такого метода является преподавание на двух языках – английском и русском на факультете иностранных студентов. На него поступают граждане Индии, Египта, Ирака и других стран дальнего зарубежья.

"Обучение идет на двух языках. С первого по третий курс образовательные программы преподают на английском, с четвертого по шестой курс – на русском с элементами английского языка. Вообще, наш университет становится международным, каждый пятый студент – иностранец. Всего их сейчас обучается 1216 человек", – говорит проректор по международной деятельности АГМУ Алексей Резинкин.

Российский диплом и русские правила

Национальное разнообразие формирует в университетах мультикультурную среду и идет только на пользу всем обучающимся, отмечает Роман Райкин. Во всех алтайских вузах регулярно проводят национальные праздники разных народов, среди которых Навруз, Рамадан, Холи, Дивали и другие. Организуют и мероприятия для популяризации русской культуры. Однако принять правила и традиции России сразу могут не все.

Фото: АлтГТУ

"Большинство ребят еще перед поступлением в университет изучают особенности жизни в России, но перестроиться с ходу не получается ни у кого. Поэтому какое-то время студенты продолжают жить по своим правилам. Мы проводим большую разъяснительную работу о том, как нужно вести себя в России, что хорошо, что плохо. Исходя из национальности студента, мы понимаем, кого о чем нужно предупредить. Процесс адаптации есть, но он происходит в течение двух-трех месяцев", – говорит Наталья Барышникова.

В педуниверситете рассказывают, что в первую очередь для иностранцев проводят экспресс-курс по социокультурной адаптации. За такими студентами закрепляют кураторов, подключается центр международного образования и отдел международного сотрудничества и межрегиональных связей. Их знакомят с достопримечательностями Барнаула и Алтайского края.

Фото: АлтГТУ

Менталитет иностранцев вузы стараются учитывать при комплектовании смешанных групп и заселении в общежития. Чтобы не допустить серьезных конфликтов, контакты студентов из враждующих стран стараются исключить. Но иногда спорные моменты все же случаются. Как рассказала на условиях анонимности сотрудница одного из алтайских вузов, представители исламских государств периодически требуют, чтобы лекции читали им исключительно мужчины. А если это делает женщина, чтобы они являлись в длинных юбках или других нарядах, которые полностью скрывают тело.

Ни в одном из университетов эту информацию не подтверждают, но отмечают, что в вузах действуют этические кодексы и они распространяются как для преподавателей, так и для студентов. В них содержатся не только требования к поведению, но и к одежде. Поэтому никто не позволяет себе открытые плечи и короткие юбки.

Фото: АлтГТУ

Часть иностранных студентов отчисляются до диплома, говорят собеседники агентства. Чаще всего это происходит из-за финансовых сложностей, академической задолженности и по семейным обстоятельствам.

"Основная причина отчисления – это неуспеваемость. Случается, что студент приехал, не оценив в должной мере свои силы. Бывают и материальные проблемы, а размер академической стипендии на бюджете даже при условии хорошей успеваемости невелик. Ее не хватает, чтобы обеспечить достойный уровень жизни, тем более находясь за пределами своей родины. Некоторые ребята вынуждены активно подрабатывать, из-за чего не справляются с учебой", – рассказывает Роман Райкин.

Фото: АГМУ

Те, кому удается дойти до конца и получить диплом о высшем образовании, чаще всего уезжают к себе на родину. К этому времени у них заканчивается академическая виза, и они обязаны выехать за пределы РФ, объясняет Сергей Волохов.

Но даже после окончания университета алтайские вузы поддерживают с лучшими иностранными выпускниками связь, интересуются их жизнью и профессиональными успехами. Например, ректор АГМУ Ирина Шереметьева и проректор по международной деятельности Алексей Резинкин в марте 2023 года организовали в Индии встречу с первыми выпускниками факультета иностранных студентов. Сейчас в университете прорабатывают вопрос по созданию Ассоциации иностранных студентов.

В АлтГУ и педуниверситете отметили, что их выпускники работают в правительственных структурах, в университетах, в системе образования и здравоохранения Казахстана, Киргизии, Таджикистана и др. Но и есть иностранные специалисты, которые после получения российского гражданства строят успешную карьеру в России.

Дарья Маркова