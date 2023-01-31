"Тревог нет". Ректор АлтГУ рассказал, как СВО повлияла на иностранных студентов

Сейчас в вузе около 21% всех студентов — иностранцы

31 января 2023, 07:31, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Спецоперация на Украине не повлияла на международную деятельность Алтайского государственного университета, сообщил amic.ru ректор учебного заведения Сергей Бочаров. Ни один студент-иностранец с начала военных действий в феврале 2022 года не отчислился из университета по политическим мотивам.

"Мы сотрудничаем с вузами с центральной части Азии. Они не попали в список недружественных для России стран. В прошлом году не было ни одного факта отчисления иностранных студентов по политическим причинам. Преподаватели-иностранцы также, несмотря на ситуацию в мире, продолжили работать в нашем вузе. Более того, из-за снижения пандемийных ограничений всё больше ребят приезжают из-за рубежа, особенно из Китая. Они поселяются в наших общежитиях, растёт академическая мобильность. В этой части никаких тревог нет", – пояснил amic.ru Сергей Бочаров.

По его словам, в 2022 году АлтГУ удалось достичь рекордных показателей экспорта образования. Выросла и достигла 21% доля иностранных обучающихся. Доходы университета от обучения иностранных граждан впервые превысили 65 миллионов рублей.

Крупнейшим международным проектом университета, объединяющим научное, образовательное и медианаправление, является комплексный проект НОЦ "Большой Алтай" "Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности".

Сергей Бочаров добавил, что в сентябре прошлого года АлтГУ совместно с РУДН при поддержке Минобрнауки РФ, Россотрудничества, профильных министерств Киргизии и Таджикистана провёл на своей базе образовательный форум "Алтай – Азия 2022". Евразийское образовательное пространство – новые вызовы и лучшие практики».

"Форум стал крупнейшей экспертной площадкой в области интернационализации университетов, очное участие в нём приняли представители всех лидирующих университетов страны и зарубежных вузов-партнёров. Подготовленный по его итогам сборник лучших практик международного сетевого взаимодействия рекомендован Минобрнауки РФ для использования вузами России", – добавил Сергей Бочаров.