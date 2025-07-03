На кону миллион. Как алтайские бизнес-мамы осваивают азы предпринимательства

За 5 дней проекта "Мама-предприниматель" женщины освоят азы и в финале представят свои проекты

03 июля 2025, 07:15, ИА Амител

Ноутбук / Фото: unsplash.com / Content Pixie

Бизнес-мамы в Алтайском крае решили побороться за приз в 150 тысяч рублей для развития собственного дела. Программа "Мама-предприниматель" стартовала 30 июня. За 5 дней участницы освоят азы предпринимательства и в финале представят свои проекты. Победители получат право сразиться и за более крупную награду – 1 миллион рублей. Кто и как соревнуется за приз выяснила радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Одна из участниц — Екатерина Капустина. Она мама двоих сыновей и педагог начальных классов с почти 20-летним стажем. Её проект отвечает на запрос многих мам, которые столкнулись со сложностями в подготовке ребёнка к школе. Особенно если у деток есть особенности здоровья. Сейчас предпринимательница готовится открыть свою собственную школу "подготовишек" или "нулевого класса".

"Группа будет максимум 10 человек, где мы можем подойти индивидуально к каждому ребенку. У нас уже есть договоренность с некоторыми центрами, будет арт-терапия, будут приезжать "песочники". Будет логоритмика. То есть у меня нет на это образования, но я знаю, как это должно быть и я сотрудничаю со специалистами в этой сфере", — сказала Капустина.

Переломным моментом часто становится декрет. Для нового дела бизнес-леди обычно выбирают то, в чём женщины всегда были хороши: пошив одежды, воспитание детей, образовательные услуги, психологическая работа, услуги в сфере красоты, ремесленничество. Например, дизайнер-декоратор Кристина Паутова стала создавать изделия интерьера из упаковочного картона от яиц. Для её двоих детей – это приятное хобби, а для неё самой – бизнес. Но важно учитывать нюансы продвижения такого оригинального продукта — интерьерные дизайнеры поймут и распробуют идею быстрее, чем заказчик.

"Я стараюсь коммуницировать, знакомиться, где-то просто звонить в дизайн-студию и говорить "Здравствуйте, я делаю вещи, которые вам нужны". Сложности есть в том, что спрос на эти изделия в Москве побольше. Ну и сложно доказать, что это нужно", — отметила дизайнер.

Организаторы конкурса для мам-предпринимателей из 115 заявок отобрали 40, в которых бизнес касается приоритетных для страны сфер экономики. Предприятие должно быть молодым (не более года), жизнеспособным и масштабируемым не только в Алтайском крае, но и по всей России.