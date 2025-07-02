Томенко рассказал, как помочь алтайским предпринимателям "устойчиво стоять на ногах"

Из финансовых мер поддержки самыми популярными остаются льготные займы и субсидии

02 июля 2025, 15:20, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края в среду, 2 июля, встретился с представителями малого и среднего бизнеса, выслушал их предложения по необходимой поддержке и пообещал проработать идеи. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

"В нашем крае работает комплексная система мер поддержки — от краевых до федеральных. При этом в нашем быстро меняющемся мире корректировки - это норма. Чтобы эффективнее помогать предпринимателям устойчиво стоять на ногах, нужен такой прямой контакт", - подчеркнул Томенко.

Из финансовых мер поддержки самыми популярными остаются льготные займы и субсидии на развитие своего дела - с наиболее выгодными из существующих сейчас условий. Нефинансовые меры поддержки: образовательные мероприятия, юридические и финансовые консультации, помощь с выходом на экспорт, работа с тремя алтайскими технопарками.

"В центрах "Мой бизнес" все желающие могут бесплатно задать любой вопрос и собрать "конструктор" из актуальных на сегодняшний день индивидуальных мер поддержки", - подчеркнул Томенко.

Глава региона отметил, что треть работающих в Алтайском крае - около 380 тысяч человек - заняты в малом и среднем бизнесе. При этом растет количество и предпринимателей, и самозанятых.

Суммарный оборот малых и средних предприятий в 2024 году составил более 1 трлн рублей - на 16% больше, чем в 2023 году. А налоговые отчисления по специальным налоговым режимам в краевой консолидированный бюджет увеличились на 4 млрд рублей - до 14,5 млрд.