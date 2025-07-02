Томенко рассказал, как помочь алтайским предпринимателям "устойчиво стоять на ногах"
Из финансовых мер поддержки самыми популярными остаются льготные займы и субсидии
02 июля 2025, 15:20, ИА Амител
Губернатор Алтайского края в среду, 2 июля, встретился с представителями малого и среднего бизнеса, выслушал их предложения по необходимой поддержке и пообещал проработать идеи. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.
"В нашем крае работает комплексная система мер поддержки — от краевых до федеральных. При этом в нашем быстро меняющемся мире корректировки - это норма. Чтобы эффективнее помогать предпринимателям устойчиво стоять на ногах, нужен такой прямой контакт", - подчеркнул Томенко.
Из финансовых мер поддержки самыми популярными остаются льготные займы и субсидии на развитие своего дела - с наиболее выгодными из существующих сейчас условий. Нефинансовые меры поддержки: образовательные мероприятия, юридические и финансовые консультации, помощь с выходом на экспорт, работа с тремя алтайскими технопарками.
"В центрах "Мой бизнес" все желающие могут бесплатно задать любой вопрос и собрать "конструктор" из актуальных на сегодняшний день индивидуальных мер поддержки", - подчеркнул Томенко.
Глава региона отметил, что треть работающих в Алтайском крае - около 380 тысяч человек - заняты в малом и среднем бизнесе. При этом растет количество и предпринимателей, и самозанятых.
Суммарный оборот малых и средних предприятий в 2024 году составил более 1 трлн рублей - на 16% больше, чем в 2023 году. А налоговые отчисления по специальным налоговым режимам в краевой консолидированный бюджет увеличились на 4 млрд рублей - до 14,5 млрд.
"Так что фактически успех наших небольших предприятий влияет на развитие всего края, на благополучие большинства жителей нашего региона", - указал Томенко.
15:27:53 02-07-2025
вы те службы, которые с нежилыми (офисами) помещ. работают приструните? проверьте профпригодность и этику, водоканал же это же ужас! как они тарифы выставляют, какие там "кадры" работают - только гадят предпринимателям!!
16:01:31 02-07-2025
Гость (15:27:53 02-07-2025) вы те службы, которые с нежилыми (офисами) помещ. работают п... Водоканал - отдельная наглая монополистская прорва. Мало того, что тарифы поднимают на канализацию, так еще и штрафы выписывают за "превышение загрязнения", в разы превышающие сами тарифы...Пробы берут без присутствия собственников. Так можно и "новичка" в стоках обнаружить...
15:52:23 02-07-2025
Не мешать...А кредиты - это не помощь, это кабала...
15:56:04 02-07-2025
Год назад пытался получить консультацию по маркировке...НИКТО из тех, кто должен по определению своему помогать предпринимателям НИЧЕГО предложить не смог...Только бабок взять в кредит и предлагают...
16:09:03 02-07-2025
Народу коммуналку увеличили- на остальное денег меньше останется. Так-что малому бизнесу расцвет не грозит.
16:23:52 02-07-2025
Гость (16:09:03 02-07-2025) Народу коммуналку увеличили- на остальное денег меньше оста... Кажется, простым гражданам рассвет теперь вообще не грозит...
16:12:02 02-07-2025
Все это слова, если хотите знать как это все реально работает -"Попробуйте сами".
16:26:09 02-07-2025
Большой процент малого бизнеса загибается и закрывается. Налоги колоссально растут. Выручка падает. Платёжеспособность населения падает, с трудом набирают на коммуналку, лекарства, продукты. У большинства населения более ни на что не остаётся...
Многие предприниматели потихоньку проедают заработанные ранее...
Мы в прошлые годы развивались, сейчас убыточны, работаем в минус по инерции в надежде на чудо.
Налоги и marketplace убивают местный малый бизнес.
За пару лет продали продукции на маркетплейсах на пару миллионов, сработали в ноль, хорошо заработал только маркетплейс. Слегка цены поднимаем, продажи останавливаются...
16:27:36 02-07-2025
Провели бы анкетирование, как реально себя чувствует малый и средний бизнес
23:13:11 02-07-2025
Вся эта "помошь" только на словах, что бы отчитаться "хозяину" в кремль
16:22:52 03-07-2025
Суммарный оборот малых и средних предприятий в 2024 году составил более 1 трлн рублей - на 16% больше, чем в 2023 году. А налоговые отчисления по специальным налоговым режимам в краевой консолидированный бюджет увеличились на 4 млрд рублей - до 14,5 млрд.
Т.е. оборот вырос на 16%, а налоги на 27% - это говорит о развитии бизнеса? Малый бизнес - это лакмусовая бумажка материального состояния жизни населения. Население еле сводит концы с концами - также и малый бизнес. В лучшем случае он остановился в развитии, в худшем - несет убытки. И еще, все деньги у населения выкачивают розничные сети, а потом они уходят из региона. Надо принять административные меры, чтобы розничные сети минимум 10-20% закупали у алтайских малых предприятий ( именно малых, а не больших, большие сами пробьются к ним). Это несколько уменьшит прибыльность сетей, но в перспективе это даст рост доходов населения, а значит и повысит выручку сетей. Это есть во всем мире - при открытии сетей умирает часть местной мелкой розницы. Но региональные власти могут этому противостоять, давая разрешения на торговлю, если, конечно , захотят...
16:37:37 03-07-2025
Гость (16:22:52 03-07-2025) Суммарный оборот малых и средних предприятий в 2024 году сос... будет расти вместе с инфляцией --- Не захотят.