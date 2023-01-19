Новосибирские отцы отстояли право строить снежные горки во дворах

Горожане опубликовали петицию, а власти пошли им навстречу и изменили требования ГОСТа

19 января 2023, 16:39, ИА Амител

Горка на площади Сахарова в 2017 году / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

"Совет отцов Новосибирской области" добился разрешения на строительство снежных горок во дворах. Об этом сообщает Mash Siberia.

В 2021 году сразу в нескольких городах Сибири люди заметили, что коммунальщики сносят аттракционы, построенные во дворах. Оказалось, что возводить их без разрешения нельзя, а получить документ можно только в девяти городах России. Без лицензии разрешалось устанавливать во дворе только горку не выше 40 сантиметров.

Новосибирцы опубликовали петицию и потребовали изменить ГОСТ, а власти пошли им навстречу. Теперь требования не будут касаться горок, расположенных во дворах жилых домов.

Напомним, что сносили аттракционы и у барнаульских домов.