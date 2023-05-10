На мосту по проспекту Ленина в Барнауле завершили монтаж одного пролёта

Конструкция состоит из 25 железобетонных балок

10 мая 2023, 10:20, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле подрядчик завершил монтаж одного из пролётных строений моста на проспекте Ленина, сообщили в мэрии.

"На этой неделе строители смонтировали со стороны Дома быта пролёт маленького путепровода, который состоит из 25 железобетонных балок", – пояснили в администрации.

Параллельно продолжаются работы на бывшем восьмипролётном путепроводе.

Работы по реконструкции моста на проспекте Ленина неподалёку от Нового рынка начались ровно год назад, 10 мая 2022-го. По этому случаю вспомнили, как закрывался путепровод и что сделали за это время.

Напомним, ремонт должны закончить до 30 ноября. Сроки остаются всё те же, несмотря на заявления об отставании от графика.