На новых воротах в парке "Изумрудный" появились трещины. Что произошло?

Управляющий парком Владислав Вакаев все объяснил

15 мая 2024, 09:00, ИА Амител

Трещины на колонне на входе в "Изумрудный" / Фото: amic.ru

На входной парадной группе в барнаульском парке "Изумрудный" появились трещины. Объект вместе с забором сделали осенью прошлого года. На трещины обратил внимание журналист amic.ru. Управляющий парком Владислав Вакаев рассказал, откуда на колонне появились "шрамы" и кто в этом виноват.

Почему на колонне появились трещины?

Дело не в качестве реставрационных работ, которые проводили летом прошлого года. По словам Владислава Вакаева, зимой, при уборке прилегающей к входу территории от снега, сотрудник частной компании, которая обслуживает муниципальную территорию, случайно повредил одну из колонн спецтехникой. В итоге руководство компании признало свою вину и согласилось возместить ущерб.

И когда устранят трещины?

До конца летнего паркового сезона. Владислав Вакаев объяснил amic.ru, что переживать по поводу судьбы колонны не стоит и все дефекты будут устранены.

А что сделают в "Изумрудном" в этом году?

Завершится пятый этап благоустройства одного из самых популярных парков в городе. На эти цели направят из городского бюджета около 31 миллиона рублей. На эти деньги высадят деревья и кустарники. Кроме того, в этом году в "Изумрудном" построят шахматные площадки. Разместят их рядом со стадионом имени Клевчени. Установят также объекты энергического хозяйства. Наконец, в парке появится пешеходный фонтан, который в жаркую погоду позволит охладиться посетителям "Изумрудного".