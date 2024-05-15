На новых воротах в парке "Изумрудный" появились трещины. Что произошло?
Управляющий парком Владислав Вакаев все объяснил
15 мая 2024, 09:00, ИА Амител
На входной парадной группе в барнаульском парке "Изумрудный" появились трещины. Объект вместе с забором сделали осенью прошлого года. На трещины обратил внимание журналист amic.ru. Управляющий парком Владислав Вакаев рассказал, откуда на колонне появились "шрамы" и кто в этом виноват.
Почему на колонне появились трещины?
Дело не в качестве реставрационных работ, которые проводили летом прошлого года. По словам Владислава Вакаева, зимой, при уборке прилегающей к входу территории от снега, сотрудник частной компании, которая обслуживает муниципальную территорию, случайно повредил одну из колонн спецтехникой. В итоге руководство компании признало свою вину и согласилось возместить ущерб.
И когда устранят трещины?
До конца летнего паркового сезона. Владислав Вакаев объяснил amic.ru, что переживать по поводу судьбы колонны не стоит и все дефекты будут устранены.
А что сделают в "Изумрудном" в этом году?
Завершится пятый этап благоустройства одного из самых популярных парков в городе. На эти цели направят из городского бюджета около 31 миллиона рублей. На эти деньги высадят деревья и кустарники. Кроме того, в этом году в "Изумрудном" построят шахматные площадки. Разместят их рядом со стадионом имени Клевчени. Установят также объекты энергического хозяйства. Наконец, в парке появится пешеходный фонтан, который в жаркую погоду позволит охладиться посетителям "Изумрудного".
09:31:22 15-05-2024
А разве бывает сейчас по-другому - надежно, качественно, на века? Все ремонты разваливаются через год-два. И ремонты, и дороги, и вещи.
09:55:43 15-05-2024
на века - это мрамор и гранит. штукатурка - глаза замазать
10:35:52 15-05-2024
Если бы в советскую постройку трактор въехал, мы бы потеряли трактор. А современное качестово строиетлства, боится даже лопаты дворника. Дешманщина. Если бы было сделано качественно, то повреждение быол бы в месте удара, а тут пацтина трещен расползлась по всей колонне, что говорит о том, что слепили из говна, а свреху заштукатурили ,чтобы видно не было, а деньги выделенные присвоили скорее всего.
10:38:40 15-05-2024
Гость (10:35:52 15-05-2024) Если бы в советскую постройку трактор въехал, мы бы потеряли... Да-да, всё украли, абсолютно всё.
14:44:30 16-05-2024
Гость (10:35:52 15-05-2024) Если бы в советскую постройку трактор въехал, мы бы потеряли... Это как раз советская входная группа)
10:50:21 15-05-2024
и он согласился возместить ущерб.
Переделать входную группу у него денег хватит? Или просто заштукатурит сам?(не Вакаев)