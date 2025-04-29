На одной из улиц Барнаула перекрыли движение трамваев из-за аварии на водопроводе

Очевидцы сообщают, что вода затопила трамвайные пути

29 апреля 2025, 20:38, ИА Амител

Затопление трамвайных путей на улице Анатолия / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на улице Анатолия перекрыли движение трамваев. Как сообщает "Инцидент Барнаул", из-за коммунальной аварии трамвайные пути затопило водой.

"Закрыто движение трамваев на улице Анатолия. От улицы Челюскинцев до станции Депо № 1", – рассказал участник сообщества.

Ранее сообщалось, что на пересечении улицы Молодежной и переулка Ядринцева произошло повреждение водопровода диаметром 500 мм, в связи с чем по ряду адресов либо отсутствует холодное водоснабжение, либо отмечается пониженное давление.

Из-за работ по устранению повреждения также перекрыли движение по проезжей части улицы Молодежной от переулка Ядринцева до Революционного переулка. Специалисты пообещали устранить повреждение ориентировочно в полночь.