На отца стрелявшей в брянской школе ученицы завели новое дело

Мужчине грозит до 17 лет тюрьмы

09 декабря 2023, 16:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Второе уголовное дело возбудили против отца школьницы, которая устроила стрельбу в брянской гимназии № 5, сообщает Shot.

Дело завели по статье о доведении до самоубийства дочери. Теперь мужчине грозит до 17 лет тюрьмы. Ранее ему также предъявили обвинение за небрежное хранение оружия, поскольку его 14-летняя дочь забрала его ружье из сейфа.

Кроме того, полиция задержала завхоза гимназии Ларису Католикову. Ей грозит до семи лет по статье "Халатность".

7 декабря 14-летняя ученица пришла в гимназию № 5 Брянска с ружьем и открыла стрельбу, а затем покончила с собой. В результате нападения погибли два ребенка (в том числе стрелявшая), еще пятеро получили ранения.

Amic.ru собрал мнения экспертов, которые попытались понять причины этой трагедии.