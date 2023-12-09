НОВОСТИПроисшествия

На отца стрелявшей в брянской школе ученицы завели новое дело

Мужчине грозит до 17 лет тюрьмы

09 декабря 2023, 16:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Второе уголовное дело возбудили против отца школьницы, которая устроила стрельбу в брянской гимназии № 5, сообщает Shot.

Дело завели по статье о доведении до самоубийства дочери. Теперь мужчине грозит до 17 лет тюрьмы. Ранее ему также предъявили обвинение за небрежное хранение оружия, поскольку его 14-летняя дочь забрала его ружье из сейфа.

Кроме того, полиция задержала завхоза гимназии Ларису Католикову. Ей грозит до семи лет по статье "Халатность".

7 декабря 14-летняя ученица пришла в гимназию № 5 Брянска с ружьем и открыла стрельбу, а затем покончила с собой. В результате нападения погибли два ребенка (в том числе стрелявшая), еще пятеро получили ранения.

Amic.ru собрал мнения экспертов, которые попытались понять причины этой трагедии.

Происшествия
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Комментарии 14

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Гость

17:06:20 09-12-2023

Они хотят еще отца довести до самоубийства. У человека горе, а его гнобят.

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гость

17:46:02 09-12-2023

вообще не чего не понимаю,доведение до самоубийства,смысл идти в школу,там стрелять людей и после застрелиться-логика где,проще дома или во дворе свести счеты с жизнью чем это все городить,а с завхозом вообще не как не вяжется,он за бытовые проблемы школы ответственность несет и как связать халатность и стрельбу?

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Гость

17:48:53 09-12-2023

У нас теперь так:доведение ребёнка до убийства другого ребёнка,а потом и самоубийства своего ребёнка могут на 17 лет посадить в тюрьму.

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Гость

18:02:31 09-12-2023

Сейчас всю вину свалят на отца, охрану, а виновные как всегда не понесут наказание.

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Гость

18:08:23 09-12-2023

Теперь мужчине грозит до 17 лет тюрьмы. Чёт вы многовато написали...

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Гость

19:36:45 09-12-2023

А Где кравцов??почему не подал в отставку????А где по нисходящей другие чиновники от образования. Нашли стрелочника- завхоз. Все бездельники ответственные не причем а завхоз крайний, причем после подобных случаев народ требует взять под охрану росгвардии подобные социальные объекты с массовым нахождением людей и особенно детей ни гугу халатность жуткая зато завхоз виноват.

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Гость

21:00:01 09-12-2023

Гость (19:36:45 09-12-2023) А Где кравцов??почему не подал в отставку????А где по нисход... Кравцова давно пора не только снять с должности министра, но и лет на 20 посадить за развал образования.

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Гость

19:37:52 09-12-2023

теперь на том свете доразберуться...

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Ага

20:36:49 09-12-2023

Видимо, раз виноный должен быть, подразумевается, что отец и завхоз создали условия, способствовавшие преступлению их и накажем. Тогда уж брать выше надо, кто способствовал такому положению дел в системе образоаания и в стране?

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Гость

20:53:44 09-12-2023

В таком случае - на хрен эти дети нужны. Никто не рожайте

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Гость

03:14:21 10-12-2023

Один дебил натворит делов. Других наказывают. На Павлике тоже один баран пьяный и 200 км/час убил себя и свою семью в ДТП. Виноваты дорожники, что не так знаки расставили временные. Интересно, как дальше было дело.

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Гость

14:42:33 10-12-2023

Гость (03:14:21 10-12-2023) Один дебил натворит делов. Других наказывают. На Павлике тож... И кого в данном случаей вы дебилом называете? Девочку, которую гнобили?

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Гость

09:30:17 10-12-2023

У нас похоже со Сталинского времени до сих пор практикуется "братская могила", когда за проступок одного человека сажают: отца, зам.лиректора школы, директора и охранника частной охраны на 17 лет. При царском режиме, до революции, кажется поинтелегентней жили. В морду дали и разошлись. Сейчас же у нас не коммунизм строим репрессиями, с планом заполняемости тюрем (кстати изрядно опустевшими из-за известных событий). Сейчас мы ближе к царским временам. И символика такая же и православие принято. Так давайте уже соответствовать реальному времени.

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Гость

12:46:32 11-12-2023

Да расстреляйте сразу весь пед.состав во всех школах. И всех завхозов в придачу. Чего мелочиться. И каждого папашку второго на счет расчитайс - первый, второй. Совсем заблудились с причиной и следствием.

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