На отца стрелявшей в брянской школе ученицы завели новое дело
Мужчине грозит до 17 лет тюрьмы
09 декабря 2023, 16:50, ИА Амител
Второе уголовное дело возбудили против отца школьницы, которая устроила стрельбу в брянской гимназии № 5, сообщает Shot.
Дело завели по статье о доведении до самоубийства дочери. Теперь мужчине грозит до 17 лет тюрьмы. Ранее ему также предъявили обвинение за небрежное хранение оружия, поскольку его 14-летняя дочь забрала его ружье из сейфа.
Кроме того, полиция задержала завхоза гимназии Ларису Католикову. Ей грозит до семи лет по статье "Халатность".
7 декабря 14-летняя ученица пришла в гимназию № 5 Брянска с ружьем и открыла стрельбу, а затем покончила с собой. В результате нападения погибли два ребенка (в том числе стрелявшая), еще пятеро получили ранения.
Amic.ru собрал мнения экспертов, которые попытались понять причины этой трагедии.
17:06:20 09-12-2023
Они хотят еще отца довести до самоубийства. У человека горе, а его гнобят.
17:46:02 09-12-2023
вообще не чего не понимаю,доведение до самоубийства,смысл идти в школу,там стрелять людей и после застрелиться-логика где,проще дома или во дворе свести счеты с жизнью чем это все городить,а с завхозом вообще не как не вяжется,он за бытовые проблемы школы ответственность несет и как связать халатность и стрельбу?
17:48:53 09-12-2023
У нас теперь так:доведение ребёнка до убийства другого ребёнка,а потом и самоубийства своего ребёнка могут на 17 лет посадить в тюрьму.
18:02:31 09-12-2023
Сейчас всю вину свалят на отца, охрану, а виновные как всегда не понесут наказание.
18:08:23 09-12-2023
Теперь мужчине грозит до 17 лет тюрьмы. Чёт вы многовато написали...
19:36:45 09-12-2023
А Где кравцов??почему не подал в отставку????А где по нисходящей другие чиновники от образования. Нашли стрелочника- завхоз. Все бездельники ответственные не причем а завхоз крайний, причем после подобных случаев народ требует взять под охрану росгвардии подобные социальные объекты с массовым нахождением людей и особенно детей ни гугу халатность жуткая зато завхоз виноват.
21:00:01 09-12-2023
Гость (19:36:45 09-12-2023) А Где кравцов??почему не подал в отставку????А где по нисход... Кравцова давно пора не только снять с должности министра, но и лет на 20 посадить за развал образования.
19:37:52 09-12-2023
теперь на том свете доразберуться...
20:36:49 09-12-2023
Видимо, раз виноный должен быть, подразумевается, что отец и завхоз создали условия, способствовавшие преступлению их и накажем. Тогда уж брать выше надо, кто способствовал такому положению дел в системе образоаания и в стране?
20:53:44 09-12-2023
В таком случае - на хрен эти дети нужны. Никто не рожайте
03:14:21 10-12-2023
Один дебил натворит делов. Других наказывают. На Павлике тоже один баран пьяный и 200 км/час убил себя и свою семью в ДТП. Виноваты дорожники, что не так знаки расставили временные. Интересно, как дальше было дело.
14:42:33 10-12-2023
Гость (03:14:21 10-12-2023) Один дебил натворит делов. Других наказывают. На Павлике тож... И кого в данном случаей вы дебилом называете? Девочку, которую гнобили?
09:30:17 10-12-2023
У нас похоже со Сталинского времени до сих пор практикуется "братская могила", когда за проступок одного человека сажают: отца, зам.лиректора школы, директора и охранника частной охраны на 17 лет. При царском режиме, до революции, кажется поинтелегентней жили. В морду дали и разошлись. Сейчас же у нас не коммунизм строим репрессиями, с планом заполняемости тюрем (кстати изрядно опустевшими из-за известных событий). Сейчас мы ближе к царским временам. И символика такая же и православие принято. Так давайте уже соответствовать реальному времени.
12:46:32 11-12-2023
Да расстреляйте сразу весь пед.состав во всех школах. И всех завхозов в придачу. Чего мелочиться. И каждого папашку второго на счет расчитайс - первый, второй. Совсем заблудились с причиной и следствием.