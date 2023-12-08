"Бездна в душе". Эксперты попытались понять причины брянской трагедии

Почему не извлекаются уроки из расстрелов в российских школах?

08 декабря 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: официальный сайт гимназии № 5

Трагедия в брянской гимназии № 5, где восьмиклассница Алина А. пронесла в учебное заведение оружие и открыла там стрельбу из дробовика "Бекас-3", вызвала довольно бурную реакцию в обществе. В результате трагедии два человека погибли (в том числе сама стрелявшая, покончившая с собой), пятеро доставлены в больницу, сообщает РИА Новости. Вскоре после случившегося правоохранительными органами был задержан отец девочки, у которого на допросе выясняли, как дочь получила доступ к ружью.

А был ли буллинг?

На происшествие уже отреагировали в Госдуме – депутат от фракции "Новые люди" Анна Скрозникова предложила срочно провести в российских школах опросы и исследования для выявления случаев буллинга (травли учеников со стороны одноклассников) и вести работу как с жертвами, так и агрессорами. Она сообщила, что, по данным соцопросов, с буллингом сталкивается примерно каждый пятый школьник.

"Но мы прекрасно понимаем, что это количество сложно посчитать. Не каждый готов рассказывать о травле и унижениях. То есть в реальности жертв буллинга может быть больше. Иногда жертвы травли идут на крайние меры", – заявила депутат.

Впрочем, как пишет телеграм-канал Mash, буллинг здесь ни при чем – у школьницы был конфликт с одноклассницей из-за мальчика, который также был ранен во время стрельбы.

Другой депутат ГД – Александр Хинштейн – считает, что одной из причин трагедии стало "халатное отношение к хранению огнестрельного оружия", которое "обязано находиться строго в сейфе, доступ куда должен иметь только непосредственный владелец", написал народный избранник в своем телеграм-канале.

"Контроль за хранением и использованием оружия не должен быть формальностью", – заявил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже призвал публику воздержаться от скоропалительных выводов по поводу случившегося. Сейчас, по его словам, на месте ведут разбирательство правоохранительные структуры, они должны выяснить, "почему не сработали те меры, которые были приняты".

Решение не было стихийным?

Также в Сети появилась информация, что охрану гимназии осуществляло местное ЧОО "Агентство Экскалибур", которому в месяц за услуги выплачивали сто тысяч рублей. Согласно информации "Новостей Брянска", последний договор о сотрудничестве между организацией и учебным заведением заключен до начала января 2024 года.

При этом услуги данного охранного предприятия весьма востребованы – оно обеспечивает охрану школы, детских садов, университетов и колледжей по всему Брянску. Более того, отец девочки, устроившей стрельбу, ранее тоже работал охранником в одном из местных ЧОПов. Дробовик "Бекас-3" был зарегистрирован на него.

Телеграм-канал Shot, ссылаясь на собственный источник, утверждает, что рамки металлоискателя в брянской школе просто отсутствуют, поэтому ученица смогла пронести оружие.

Адвокат и правозащитник Дмитрий Аграновский предположил, что действия брянской школьницы не были спонтанными и необдуманными, поэтому сотрудников охраны здесь обвинять сложно.

"Дело в том, что чаще всего преступный замысел тщательно обдумывается и прорабатывается. В том числе и как обойти возможные препятствия. Нельзя исключать, что здесь имело место нечто подобное", – сообщил он amic.ru.

В то же время, уверен Аграновский, у сотрудников ЧОПов должно быть право иметь оружие во время исполнения своих обязанностей, в том числе и в учебных заведениях.

"Мы живем в довольно суровой реальности и глупо отрицать, что у работников данной сферы должно быть право защитить себя и тех, кто находится на вверенном им объекте", – говорит он.

По мнению правозащитника, результатом случившегося станет ужесточение правил обращения с оружием для здравомыслящих и законопослушных граждан.

"Для покупки, скажем, для них будет возведено куда больше барьеров. Кроме того, к владельцам оружия чаще будут приходить участковые с проверками. Но детей в школах это, увы, никак не защитит", – подчеркнул эксперт.

Психологи отклонений не нашли

По данным телеграм-канала Baza, учащиеся гимназии примерно две недели назад проходили проверку у психологов. При этом Алина А., как большинство одноклассников, успешно прошла тест на выявление суицидальных наклонностей и состояние одиночества. Поскольку все показатели у нее были в норме, с ней не проводились дополнительные беседы.

По словам психолога, кандидата философских наук Сергея Ключникова (заметившего, впрочем, что данный случай требует дополнительного изучения), часто опасность подобного рода действий исходит от нервных, замкнутых на себе, довольно ранимых подростков.

"Зачастую им трудно перенести оскорбления и даже непонимание со стороны сверстников. Кроме того, часто они обделены вниманием родителей, глубоко не вникающих в их проблемы, даже если внешне их семья вполне благополучная. Этот подросток внешне может демонстрировать нормальное поведение, не нарушать общепринятых правил, но в его сознании, душе, разверзается бездна, как говорится, могут протекать патологические изменения, о чем взрослые даже не подозревают", – рассказал он amic.ru.

Дмитрий Аграновский указал на неспособность действующей правоохранительной системы отвечать на тревожные сигналы, отсутствие должного анализа.

"Мы не первый раз сталкиваемся с расстрелами в школах. Но всякий раз, изучая подобные случаи, я удивляюсь пренебрежению к профилактике преступлений. В советских школах не было никаких расстрелов и ничего подобного даже представить было невозможно. Но преступления, гораздо меньшей опасности, действительно тщательно изучались и профилактировались. Сейчас ничего подобного не происходит – поставят галочку о проведенной работе, этим дело и ограничится", – указал Аграновский.

По его словам, подобное невнимание влечет за собой новые ЧП.

"Можно заметить, что устраивавшие расстрелы в наших школах чаще всего не являются детьми из неблагополучных семей. Почему никто не задумался: что заставило ребенка из семьи с материальным достатком взять в руки оружие?" – интересуется адвокат и правозащитник.

Плоды десоциализации

В ЧП, подобных брянскому, большую роль играет нездоровая социально-психологическая атмосфера, в частности, отсутствие сегодня у подростков моделей здорового поведения в коллективе и здоровой реакции на негативные ситуации, указывает Дмитрий Аграновский.

"По сути, мы пожинаем плоды более чем 30-летнего периода десоциализации нашего общества, подрастающего поколения, когда кино, компьютерные игры и другие формы, популярные у детей и взрослых, культивировали агрессивный индивидуализм и пренебрежение к человеческой жизни. Это сказывается на наших согражданах", – пояснил эксперт.

Влияние на подростков современного масскульта выделяет и Сергей Ключников.

"Очень часто увиденные подростком простые и жестокие формы решения проблемы, например, убийство в кино, он воспринимает как единственно верные", – объяснил собеседник.

По его словам, ранее художники, писатели могли уловить подобные моменты.

"Скажем, в романе Достоевского "Преступление и наказание" Раскольников поначалу словно слышит мысль об убийстве старухи. И герой романа удивляется, что такая мысль его не оскорбляет, он ее принимает, она оказалась созвучной происходившей в нем разрушительной работе сознания. Но сегодня в художественных произведениях таких оценок подобным простым решениям проблем не дается", – напомнил Ключников.

По его словам, современная правоохранительная стратегия заключается в том, чтобы предупредить людей о недопустимости нарушения закона.