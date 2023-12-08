"Бездна в душе". Эксперты попытались понять причины брянской трагедии
Почему не извлекаются уроки из расстрелов в российских школах?
08 декабря 2023, 06:15, ИА Амител
Трагедия в брянской гимназии № 5, где восьмиклассница Алина А. пронесла в учебное заведение оружие и открыла там стрельбу из дробовика "Бекас-3", вызвала довольно бурную реакцию в обществе. В результате трагедии два человека погибли (в том числе сама стрелявшая, покончившая с собой), пятеро доставлены в больницу, сообщает РИА Новости. Вскоре после случившегося правоохранительными органами был задержан отец девочки, у которого на допросе выясняли, как дочь получила доступ к ружью.
А был ли буллинг?
На происшествие уже отреагировали в Госдуме – депутат от фракции "Новые люди" Анна Скрозникова предложила срочно провести в российских школах опросы и исследования для выявления случаев буллинга (травли учеников со стороны одноклассников) и вести работу как с жертвами, так и агрессорами. Она сообщила, что, по данным соцопросов, с буллингом сталкивается примерно каждый пятый школьник.
"Но мы прекрасно понимаем, что это количество сложно посчитать. Не каждый готов рассказывать о травле и унижениях. То есть в реальности жертв буллинга может быть больше. Иногда жертвы травли идут на крайние меры", – заявила депутат.
Впрочем, как пишет телеграм-канал Mash, буллинг здесь ни при чем – у школьницы был конфликт с одноклассницей из-за мальчика, который также был ранен во время стрельбы.
Другой депутат ГД – Александр Хинштейн – считает, что одной из причин трагедии стало "халатное отношение к хранению огнестрельного оружия", которое "обязано находиться строго в сейфе, доступ куда должен иметь только непосредственный владелец", написал народный избранник в своем телеграм-канале.
"Контроль за хранением и использованием оружия не должен быть формальностью", – заявил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже призвал публику воздержаться от скоропалительных выводов по поводу случившегося. Сейчас, по его словам, на месте ведут разбирательство правоохранительные структуры, они должны выяснить, "почему не сработали те меры, которые были приняты".
Решение не было стихийным?
Также в Сети появилась информация, что охрану гимназии осуществляло местное ЧОО "Агентство Экскалибур", которому в месяц за услуги выплачивали сто тысяч рублей. Согласно информации "Новостей Брянска", последний договор о сотрудничестве между организацией и учебным заведением заключен до начала января 2024 года.
При этом услуги данного охранного предприятия весьма востребованы – оно обеспечивает охрану школы, детских садов, университетов и колледжей по всему Брянску. Более того, отец девочки, устроившей стрельбу, ранее тоже работал охранником в одном из местных ЧОПов. Дробовик "Бекас-3" был зарегистрирован на него.
Телеграм-канал Shot, ссылаясь на собственный источник, утверждает, что рамки металлоискателя в брянской школе просто отсутствуют, поэтому ученица смогла пронести оружие.
Адвокат и правозащитник Дмитрий Аграновский предположил, что действия брянской школьницы не были спонтанными и необдуманными, поэтому сотрудников охраны здесь обвинять сложно.
"Дело в том, что чаще всего преступный замысел тщательно обдумывается и прорабатывается. В том числе и как обойти возможные препятствия. Нельзя исключать, что здесь имело место нечто подобное", – сообщил он amic.ru.
В то же время, уверен Аграновский, у сотрудников ЧОПов должно быть право иметь оружие во время исполнения своих обязанностей, в том числе и в учебных заведениях.
"Мы живем в довольно суровой реальности и глупо отрицать, что у работников данной сферы должно быть право защитить себя и тех, кто находится на вверенном им объекте", – говорит он.
По мнению правозащитника, результатом случившегося станет ужесточение правил обращения с оружием для здравомыслящих и законопослушных граждан.
"Для покупки, скажем, для них будет возведено куда больше барьеров. Кроме того, к владельцам оружия чаще будут приходить участковые с проверками. Но детей в школах это, увы, никак не защитит", – подчеркнул эксперт.
Психологи отклонений не нашли
По данным телеграм-канала Baza, учащиеся гимназии примерно две недели назад проходили проверку у психологов. При этом Алина А., как большинство одноклассников, успешно прошла тест на выявление суицидальных наклонностей и состояние одиночества. Поскольку все показатели у нее были в норме, с ней не проводились дополнительные беседы.
По словам психолога, кандидата философских наук Сергея Ключникова (заметившего, впрочем, что данный случай требует дополнительного изучения), часто опасность подобного рода действий исходит от нервных, замкнутых на себе, довольно ранимых подростков.
"Зачастую им трудно перенести оскорбления и даже непонимание со стороны сверстников. Кроме того, часто они обделены вниманием родителей, глубоко не вникающих в их проблемы, даже если внешне их семья вполне благополучная. Этот подросток внешне может демонстрировать нормальное поведение, не нарушать общепринятых правил, но в его сознании, душе, разверзается бездна, как говорится, могут протекать патологические изменения, о чем взрослые даже не подозревают", – рассказал он amic.ru.
Дмитрий Аграновский указал на неспособность действующей правоохранительной системы отвечать на тревожные сигналы, отсутствие должного анализа.
"Мы не первый раз сталкиваемся с расстрелами в школах. Но всякий раз, изучая подобные случаи, я удивляюсь пренебрежению к профилактике преступлений. В советских школах не было никаких расстрелов и ничего подобного даже представить было невозможно. Но преступления, гораздо меньшей опасности, действительно тщательно изучались и профилактировались. Сейчас ничего подобного не происходит – поставят галочку о проведенной работе, этим дело и ограничится", – указал Аграновский.
По его словам, подобное невнимание влечет за собой новые ЧП.
"Можно заметить, что устраивавшие расстрелы в наших школах чаще всего не являются детьми из неблагополучных семей. Почему никто не задумался: что заставило ребенка из семьи с материальным достатком взять в руки оружие?" – интересуется адвокат и правозащитник.
Плоды десоциализации
В ЧП, подобных брянскому, большую роль играет нездоровая социально-психологическая атмосфера, в частности, отсутствие сегодня у подростков моделей здорового поведения в коллективе и здоровой реакции на негативные ситуации, указывает Дмитрий Аграновский.
"По сути, мы пожинаем плоды более чем 30-летнего периода десоциализации нашего общества, подрастающего поколения, когда кино, компьютерные игры и другие формы, популярные у детей и взрослых, культивировали агрессивный индивидуализм и пренебрежение к человеческой жизни. Это сказывается на наших согражданах", – пояснил эксперт.
Влияние на подростков современного масскульта выделяет и Сергей Ключников.
"Очень часто увиденные подростком простые и жестокие формы решения проблемы, например, убийство в кино, он воспринимает как единственно верные", – объяснил собеседник.
По его словам, ранее художники, писатели могли уловить подобные моменты.
"Скажем, в романе Достоевского "Преступление и наказание" Раскольников поначалу словно слышит мысль об убийстве старухи. И герой романа удивляется, что такая мысль его не оскорбляет, он ее принимает, она оказалась созвучной происходившей в нем разрушительной работе сознания. Но сегодня в художественных произведениях таких оценок подобным простым решениям проблем не дается", – напомнил Ключников.
По его словам, современная правоохранительная стратегия заключается в том, чтобы предупредить людей о недопустимости нарушения закона.
"В то же время нет объяснения, почему нарушать закон – это плохо, моральная сторона выброшена за борт как пережиток прошлого. Мол, будь разумным и законопослушным. Но подростки, движимые желанием снять обиду, агрессию, выместить ее на кого-то, к голосу разума прислушиваются редко, они руководствуются, прежде всего, эмоциями, избирая простые и жестокие формы для выплеска негатива", – делает вывод Ключников.
07:15:22 08-12-2023
Что то ни то происходит в королевстве кривых зеркал, если уже девочка пошла в свой последний бой. Набежали эксперты, каждый свой мяч пинает в свои ворота....
08:04:52 08-12-2023
Вообще-то ключевая проблема здесь, да и в других наших трагедиях - Капитализм!
13:31:26 08-12-2023
Гость (08:04:52 08-12-2023) Вообще-то ключевая проблема здесь, да и в других наших траге... Марксизм головного мозга, вот это проблема.
09:03:34 08-12-2023
т.е. родители скачут с одной работы на другую чтобы свести концы с концами, просто купить одежду и продукты, а виноваты охранники, психологи- КАПИТАЛИЗМ всему виной!
12:23:06 08-12-2023
гость (09:03:34 08-12-2023) т.е. родители скачут с одной работы на другую чтобы свести к... В любом случае нужно находить время на доверительное общение с ребенком. А не обходиться дежурными фразами "Ты поел?", "В школе всё нормально?", "Уборку сделал?" и т.п.
09:57:52 08-12-2023
"По сути, мы пожинаем плоды более чем 30-летнего периода десоциализации нашего общества, подрастающего поколения, когда кино, компьютерные игры и другие формы, популярные у детей и взрослых, культивировали агрессивный индивидуализм и пренебрежение к человеческой жизни. Это сказывается на наших согражданах"- вот это бесспорно. И именно, что началось это не в 90-е, а намного раньше. Пока мы каждый не возьмем ответственность за свои поступки на себя, это так и будет продолжаться. Дети не только воспитываются в семье и школе: хамящие продавцы и кондуктора тоже дают тот еще образец поведения. Учителя, визжащие о том, что "..мы воспитывать не должны, наша задача - проговорить совокупность знаний и фсё!" - это тоже тот еще образец поведения для детей. Каждый из нас находится под пристальным взглядом будущего поколения и своим примером мы сами воспитываем ВСЕХ детей: и своих, и чужих.
11:00:12 08-12-2023
Абориген (09:57:52 08-12-2023) "По сути, мы пожинаем плоды более чем 30-летнего периода дес... А вам никто не даст взять ответственность за себя на себя. За вас государство решает - что вам смотреть, что вам читать, что вам говорить и как себя вести. И культивируется вовсе не ответственность каждого за себя, а как раз таки наоборот. Убил (а) пьяным - ой, он (а) не виноват (а), это все жизнь и водка. Изнасиловал? Ой, она ж такая плохая, не там ходит, не в то одевается, и вообще с парнями спит, она сама виновата. Виноват не преступник, он просто жертва обстоятельств и за себя не отвечает. Не воспитал ребенка нормально? Так виновата школа и улица. И т.д. Так что, боюсь, с такой подачей никто ответственность и брать-то не захочет, проще же на кого-то кивать и обвинять их в своих бедах.
11:42:10 08-12-2023
Гость (11:00:12 08-12-2023) А вам никто не даст взять ответственность за себя на себя. З... А вот возьмите и начните с себя: не пейте, не садитесь пьяным за руль, и далее по все заповедям... И те дети, которые вокруг вас, получат хоть небольшой позитивный образец. А все остальное вами написанное - это оправдание собственного свинства. Каждый народ достоин той власти, которую он имеет. Сильно хотели в 80-е швободы и колбасы в магазинах? получите.
12:08:14 08-12-2023
Гость (11:42:10 08-12-2023) А вот возьмите и начните с себя: не пейте, не садитесь пьяны... Можно вопрос - а вы вообще с чего решили, что я напиваюсь, сажусь в пьяном виде за руль, нецензурно выражаюсь на улицах и раскидываю вокруг мусор? С чего такие торжественные предложения "начать с себя" незнакомому человеку? То есть для вас нормально вести себя именно так? И нет, мифическое желание свободы и колбаса тут совершенно не при делах. Потому что при СССР за тебя решали ровно так же, тут ничего ровным счетом не изменилось.
13:56:33 08-12-2023
Гость (12:08:14 08-12-2023) Можно вопрос - а вы вообще с чего решили, что я напиваюсь, с... Ответ: я ничего не решал, вы это написали, я вам ответил в той же стилистике. Если вы всего этого не делаете - алиллуйя! Я тоже. Только нас таких крайне мало. Дискуссия закрыта.
12:08:45 08-12-2023
Абориген (09:57:52 08-12-2023) "По сути, мы пожинаем плоды более чем 30-летнего периода дес... Агрессивный индивидуализм и пренебрежение к человеческой жизни не стесняясь демонстрировали и должностные лица высших рангов: "вас никто не просил рожать, государство вам ничего не должно, не впишутся пару миллионов в рыночную экономику - не страшно" и т.п. Явный и неопровержимый показатель пренебрежение к человеческой жизни это размер социальных пособий. Социа́л-дарвини́зм в которым живёт страна в принципе не предполагает наличие такой ценности как человеческая жизнь. Если человек не ценит жизнь других людей, то кто будет ценить его жизнь?
02:49:34 09-12-2023
Абориген (09:57:52 08-12-2023) "По сути, мы пожинаем плоды более чем 30-летнего периода дес... Хамящие продавцы? До бесстыдства хамящие мрази-покупатели, и эти мрази хамят при своих же детях
10:30:36 08-12-2023
У меня есть ружье, ружье хранится в сейфе, ключ при мне. Тоже самое должно быть и у отца девчонки. Но, он же периодически спит, ходит в ванну и т.д. За это время можно взять и сделать дубликат ключа, а потом в нужный момент достать оружие из сейфа. Так что, если участковый будет приходить не раз в год, а каждую неделю - это никак не повлияет на возможность детей вытащить оружие из сейфа и пойти стрелять. Тут надо именно с детьми работать, чтобы им не хотелось кого-то убить в силу каких-то причин.
12:30:45 08-12-2023
ыть (10:30:36 08-12-2023) У меня есть ружье, ружье хранится в сейфе, ключ при мне. Тож... Да даже не в ружье дело. Убить можно и ножом, либо заточкой, либо еще чем.
11:19:05 08-12-2023
Ну надо же, все виноваты кругом - государство, родители, общество. В данном случае виновата сама девочка, она будет нести ответственность до конца своих дней. Этот случай - хороший стимул всем родителям - научить детей ценности жизни. Самое ценное - это человеческая жизнь. А если девочка не ценила свою жизнь, то не имела права отбирать жизнь у других людей. Об учительнице, которая закрыла собой учеников, молчат в СМИ.
12:23:10 08-12-2023
гость (11:19:05 08-12-2023) Ну надо же, все виноваты кругом - государство, родители, общ... Вы реально думаете, что воспитывают человека именно родители? Родители могут лишь поддержать или не поддержать ребенка. Воспитывает среда в которой ребенок живет, все люди с которым он общается, вся информация которая входит в его мозг из окружения. Усиленное воспитательное воздействие родителями на своего ребенка, которых он видит всего пару часов в день после школы, растворяется во влиянии среды в которой он находись подавляюще большинство времени. Не все родители в принципе могут позволить себе выделить время на детей по причине загруженности на работе. Вы тоже принимаете участие в воспитании : от того как вы поведете себя с незнакомым ребенком, тоже зависит его мировоззрение. Обычно я наблюдаю пренебрежительно-агрессивное поведение взрослых- они же важные и всегда правы, а ребенок изначально ниже их по рангу и глупый.
15:12:38 08-12-2023
гость (12:23:10 08-12-2023) Вы реально думаете, что воспитывают человека именно родител... Не нужно свое нежелание заниматься детьми оправдывать загруженностью. Ничто не мешает поговорить вечером с ребенком о том как прошел день. Причем не нужно лезть в душу, просто рассказываешь события своего дня, ребенок рассказывает события своего дня. Нет времени вечером? можно побеседовать утром за завтраком. А если вы НАСТОЛЬКО занятой человек, что не можете уделить своему ребенку 15-20 минут в день или час-полтора в воскресенье, то зачем вы вообще детей заводите?. Они ж у вас живут сами по себе! Мама с папой обеспечили одежку и пропитание, а на любовь времени нет. Так получается?
15:34:50 08-12-2023
гость (12:23:10 08-12-2023) Вы реально думаете, что воспитывают человека именно родител... На самом деле вы зря недооцениваете роль родителей. Родители априори - самые важные в жизни ребенка люди. И к их мнению он прислушивается в первую очередь (если они себя не дискредитировали уже). Ребенок несет из семьи всё, что впитал там. И если его в семье поддерживают, понимают, то он лучше сопротивляется внешнему негативному влиянию.
12:29:26 08-12-2023
гость (11:19:05 08-12-2023) Ну надо же, все виноваты кругом - государство, родители, общ... Девочка УЖЕ закончила жизнь самоубийством. Что касается "ценить жизнь", возраст у подростков такой, что они пока не ценят жизнь. Научатся позднее, но возраст очень опасный (гормоны бушуют, место и цель в жизни еще не найдены, опыта решения конфликтов мало, а жизнь, кажется, ничего не стоит).
11:24:43 08-12-2023
"когда кино, компьютерные игры и другие формы, популярные у детей и взрослых, культивировали агрессивный индивидуализм и пренебрежение к человеческой жизни" - кино виновато в агрессивности? вы телевизор давно включали? я иногда включаю, чтобы посмотреть на этот паноптикум. Ядерное оружие, хрюкающие подсвинки сатаны и нацисты кругом, а теперь еще "убить гея-еврея" и прочий бред из уст первых лиц и, так называемых, пропагандистов. Радостное озвучивание количества убитых. Вы комментарии здесь читаете? Всем надо кого-то убить. Сплотиться и убить. Ну вот она пошла и убила.
12:09:27 08-12-2023
Гость (11:24:43 08-12-2023) "когда кино, компьютерные игры и другие формы, популярные у ... Десять раз плюсую. Уровень агрессии в обществе запредельный
12:27:21 08-12-2023
Гость (12:09:27 08-12-2023) Десять раз плюсую. Уровень агрессии в обществе запредельный... и чего бы это, не подскажете?.. Наверное, что-то случилось?
15:39:25 08-12-2023
Гость (12:27:21 08-12-2023) и чего бы это, не подскажете?.. Наверное, что-то случилось?... Давно происходит. Деградация общества, грязь в речи, в мозгах и т.д.
11:57:07 08-12-2023
В.В. Путин - "Мне кажется, что только у нашего народа могла родиться поговорка "На миру и смерть красна". Как это так? Смерть - это же ужас. Нет, оказывается. Что такое "на миру"? Это значит смерть за други своя, за свой народ, говоря современным языком, за Отечество. В этом и есть глубокие корни нашего патриотизма. Отсюда и массовый героизм во время военных конфликтов и войн, даже самопожертвование в мирное время." Вбросить в "благодатную" почву и результат будет....
12:01:28 08-12-2023
Охрана в школах не для защиты школьников, а для ограничения допуска родителей в учебное заведение.
12:01:55 08-12-2023
В современной России все дети видят отношение власть имущих к населению как к существам второго сорта, это не раз и не три подтверждалось словами и поступками чиновников всех рангов. Постоянная ложь о ''ценности" человеческой жизни несётся из каждого утюга и звериный закон капитализма "каждый сам за себя" действует повсеместно. Мудрая система воспитания (октябрята-пионеры-комсомольцы...) была с остервенением уничтожена верхушкой бывшего СССР, а многие до сих пор сидят в теплых креслах или передали по наследству свои должности. Но проблема в том, что НИЧЕГО не было создано взамен уничтоженного. Старательное вытравливание ЧЕЛОВЕЧНОСТИ из душ людей приносит свои плоды. Платные образование и медицина, пренебрежительное отношение к пенсионерам, тонны наворованных денег, откровенное хамство сотрудников правозахоронительных органов и многое другое создают в Российском обществе систему, не позволяющую вырастить ответственного, вежливого и образованного гражданина (так ведь, господин греф?). Есть ли у такой страны будущее? Сильно сомневаюсь.
16:51:31 08-12-2023
Виктор (12:01:55 08-12-2023) В современной России все дети видят отношение власть имущих ... У вас советское мышление, коллективное, срослось сильно с сознанием других людей - когда человек винит в своих бедах общество, государство, всех, только не себя. Но человек в любой среде, при любом режиме политическом должен оставаться человеком. И брать на себя ответственность за свои проступки. Дойдёт когда до таких, как вы, что счастье человека не зависит от государства, общества и других людей? Да, они влияют на формирование человеческого сознания, но все зависит от самого человека. Нести ответственность должен он сам.
15:03:41 10-12-2023
гость (16:51:31 08-12-2023) У вас советское мышление, коллективное, срослось сильно с со... Вы заблудились в своих умозаключениях. Человек это продукт социума в котором он живет, именно общество формирует мировоззрение и делает человека человеком. Это Киплинг придумал, что в стае волков у Маугли присутствовали человеческие черты. В реальных случаях описанных в науке, человек это отражение среды в которой живет. В стае волков человек будет волком, в стае обезьян не поднимется выше обезьяны. Именно среда формирует уровень ответственности и дает оценку понятий добра и зла. Отмена любой идеологии и пропаганда эгоизма вместо альтруизма и коллективизма, культа власти денег начинает давать свои результаты. Понятно, что человеком без убеждений и корней легче управлять, но деградация людей при этом неизбежна. А может думающие люди сегодня не нужны?
16:57:50 08-12-2023
Виктор (12:01:55 08-12-2023) В современной России все дети видят отношение власть имущих ... Время сейчас не советское. Что вы застряли в СССР? Коллективное сознание имеет большой минус - не формирует личную ответственность гражданина общества. Но каждый причинивший вред другому человеку, должен отвечать персонально, и нечего искать виноватых в обществе.
12:11:04 08-12-2023
Раньше, в СССР,. были октябрята, пионеры, комсомольцы, т. е., государство воспитывало подрастающее поколение, пусть с перегибами, но делало, воспитывали молодежь, сейчас разве есть такое? Начхать политики хотели, не понимают, что приведет это к чему то нехорошему, я так считаю!
13:13:25 08-12-2023
Гость (12:11:04 08-12-2023) Раньше, в СССР,. были октябрята, пионеры, комсомольцы, т. е.... А зачем им всем этим заморачиваться,у них другие цели и задачи,как и их будущее и их детей
15:13:50 08-12-2023
Гость (12:11:04 08-12-2023) Раньше, в СССР,. были октябрята, пионеры, комсомольцы, т. е.... модно стало в каждой новости писать : "вот раньше в СССР..."
12:30:01 08-12-2023
Они такие же эксперты как и пациенты психиатрической больницы закрытого типа.
12:48:40 08-12-2023
Девчонки буллили, девчонку. С попустительства женщин учителей и психологов. А виноваты будут опять охотники и мужики. Удобненько.
14:18:00 08-12-2023
Читаю комментарии и понимаю, что ни у одного из комментаторов нет ребенка подростка, когда начиная с десяти и до 18 лет ты каждый день на чеку. И да на чеку должны быть учителя и друзья.
17:13:24 08-12-2023
Гость (14:18:00 08-12-2023) Читаю комментарии и понимаю, что ни у одного из комментаторо... Дети, внуки есть у всех, но народ возмущается именно тем остоятельством, что в школах сложилась обстановка травли и неоправданной детской жестокости, а учителя совершенно самоустранились от воспитательной работы в классах, причем, даже более того - именно они и потворствуют этому. Конечно же, каждый случай - есть частный случай. С родителей никто отвественности не снимает, но происходит трагедия то в школе!!! Но почему тогда охрана так плохо работает? Короче, вопросов очень много, но многие из них как раз именно к преподавательскому составу и директору школы, которые допустили такую трагедию.
14:29:01 08-12-2023
Надо чтобы учителя смотрели за детьми а не сидели на попе ровно в школе ребенка унижали обращались не однокноратно им по барабану пока папа не поехал на разборки что творится в школах а виноваты родители
17:27:10 08-12-2023
Гость (14:29:01 08-12-2023) Надо чтобы учителя смотрели за детьми а не сидели на попе ро... Уважаемый,а вы не пробовали прочитать должностную инструкцию для учителей,там черным по белому,мелким шрифтом что разрешено делать учителю,а что запрещено и почему то последнего значительно больше,так кто во всем этом виноват?(Подсказка-угадайте с 3х раз кто пишет и утверждает эти инструкции)