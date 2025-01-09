На Павловском тракте в Барнауле продолжают реконструкцию водовода
Подачу воды в центральной части города возобновят 9 января в 22:00
09 января 2025, 13:15, ИА Амител
Фото: amic.ru
Специалисты барнаульского водоканала продолжают обновление водовода, который должен обеспечить качественным водоснабжением около 190 тыс. горожан. Как идут работы на двух участках Павловского тракта – в фоторепортаже amic.ru.
Напомним, в связи с работами по обновлению водовода 155 тыс. барнаульцев остались без воды 8 и 9 января. Плановое отключение затронуло центральную часть города – Железнодорожный и Октябрьский районы, а также прилегающие к ним территории Центрального, Ленинского и Индустриального районов.
Возобновить подачу водоснабжения планируют 9 января в 22:00.
14:00:26 09-01-2025
По этой трубе дерьмо идёт или питьевая вода? Старая задвижка с таким срачем внутри...
16:05:43 09-01-2025
на такой объект одна машина и два человека!!!??? пол-города без воды!!!