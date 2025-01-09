На Павловском тракте в Барнауле продолжают реконструкцию водовода

Подачу воды в центральной части города возобновят 9 января в 22:00

09 января 2025, 13:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Специалисты барнаульского водоканала продолжают обновление водовода, который должен обеспечить качественным водоснабжением около 190 тыс. горожан. Как идут работы на двух участках Павловского тракта – в фоторепортаже amic.ru.

Напомним, в связи с работами по обновлению водовода 155 тыс. барнаульцев остались без воды 8 и 9 января. Плановое отключение затронуло центральную часть города – Железнодорожный и Октябрьский районы, а также прилегающие к ним территории Центрального, Ленинского и Индустриального районов.

Возобновить подачу водоснабжения планируют 9 января в 22:00.