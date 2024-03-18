Какое название выбрали барнаульцы для бывшего парка имени Ленина?
Горожанам было предложено два названия — парк имени Ленина и "Невский"
18 марта 2024, 11:41, ИА Амител
В Барнауле 18 марта завершилось голосование общественного совета бывшего парка имени Ленина. В голосовании по выбору нового названия для парка имени Ленина победил вариант "Невский". За него отдали свои голоса 805 человек, или 68,05% участников голосования. Об этом сообщили в группе парка во "ВКонтакте".
Всего барнаульцам было предложено два варианта – парк "Невский" и парк имени Ленина. Если за "Невский" проголосовало 805 человек (68,05%), то за парк имени Ленина – 320 жителей города (27,05%).
Ранее активисты рассказывали, что вариант "парк имени Ленина" – это старое название общественного пространства. А название "Невский" отсылает к местоположению территории, так как рядом находится Александро-Невский собор и жилой квартал "Невский".
Также в голосовании можно было предложить свой вариант. 22 человека (1,86%) предложили название "Лесная сказка", по три голоса получили варианты "Индустриальный", парк "Сказочный", "Парк М.С. Евдокимова", "Невский парк", а по два – "Лесная поляна", "Петровский" и "Александро-Невский парк".
Всего в опросе поучаствовало 1183 пользователя.
Напомним, что голосование стартовало 11 марта. Активисты решили выбрать название для территории, которую начнут благоустраивать в 2024 году по нацпроекту "Жилье и городская среда". Обновлять его будут в несколько этапов. На первом этапе сформируют и благоустроят центральные пешеходные связи парка, которые создадут его каркас. Вдоль тротуаров сделают новое освещение и установят малые архитектурные формы. Также в парке проведут работу по озеленению и высадят новые деревья, цветники и газоны.
19 марта барнаульские власти должны подвести итоги по поиску подрядчика для первого этапа благоустройства парка. Максимальная цена контракта составила 49,8 млн рублей.
11:55:40 18-03-2024
Максимальная цена контракта составила 49,8 млн рублей.===А 200 тысяч куда оприходуют?
11:57:26 18-03-2024
А Невский часом не хохол был ?
11:57:57 18-03-2024
Вот уж действительно, когда мы не голосуем за нас решения принимают идиоты... несомненно реклама девелоперу отличная, он и постарался чтобы у парка было столь странное название. Какое отношение данное название имеет к Барнаулу? Или к его местоположению. Версия про храм вообще не выдерживает логики. Собор там Александро-Невский. С тем же успехом он мог сдать и Александровским парком. Если уж так сильно парк Ленина не устраивает, ну он мог стать Петровским например. А вобщем-то после драки кулаками не машут. Тут кому важно было название парка выбор сделал, а остальным с этим жить.
12:02:07 18-03-2024
Гость (11:57:57 18-03-2024) Вот уж действительно, когда мы не голосуем за нас решения пр... власть поменяется - переименуем!
12:36:25 18-03-2024
Да назовите как хотите, А чиновники сделают ,как положено распил денег и всё на этом,а название изменится. Вы посмотрите ,что сделали с Юбилейным,а ничего,только ворота центральные побелили. А по смете должны были калибровку всех деревьев,побелка стволов деревьев,установка лавочек,заасфальтировать и провести новые пешеходные дорожки,установить туалеты,возвести ряд строений общественного питания,разместить ряд каруселей для досуга детей,соорудить медицинский пункт первой помощи,установить пункт охраны общественного порядка и т.д. Всё это прописано в сметной документации подписанной рядом руководителей города и главным министром природы алт.края. (который к стати сейчас под следствием). А в итоги нуль,а по бухгалтерии все денюшки реализованы. Как вам такая постановка вопроса. Так вот так то друзья.Дурят нас горожан на всём (на транспорте,на медицине,на коммуналке,на соц.поддержи и т.д).
13:11:05 18-03-2024
гость (12:36:25 18-03-2024) Да назовите как хотите, А чиновники сделают ,как положено ра... С Юбилейным все сделали отлично, вы там, видимо, кроме ворот ничего не видели. И потом, это еще не все, что там должны сделать, а толдько первый этап работ. Но там уже отлично гуляют тысячи барнаульцев
13:29:50 18-03-2024
Гость (13:11:05 18-03-2024) С Юбилейным все сделали отлично, вы там, видимо, кроме ворот... Потому что гулять больше не где, а не потому что сделано нормально. Там точно бы желательно проверить эффективность потраченных средств. Я подчёркиваю эффективность. Я не думаю что имеются случаи расширения. Но уверен в бездарности траты выделенных средств и непрофессиоеализма
13:16:36 18-03-2024
гость (12:36:25 18-03-2024) Да назовите как хотите, А чиновники сделают ,как положено ра... То что вы написали это то за что люди голосовали, а деньги может и не пилил никто, но потратили бездарно. Благоустройство Юбилейного должно было идти квадратики, вручную протирать попасть, вычищать землю от шприцов и какашек. Работать с каждым деревом индивидуально. А значит и контроль жёстче. Гораздо проще было нанять бригаду гостей из ближнего зарубежья с бензопилой и бульдозеры. Они не разбирая прорубали дорожки согласно плану. Им наши деревья по барабану. Я подходил им сказать че вы творите, они даже по русски не понимали. Ну а остаток денег ушли на 4 ряда бордюров на главной аллее, плитку бетонную и 2 ряда бордюров на второстепенных тропинках. Короче на обогащение бетонной завода. А грязь и поросль как были так и остались, плюс повеленные деревья. Единственное что сделано это освещение и ворота и то, раньше ворота стояли на входе у парка, а теперь на пустые перед парком.
13:26:53 18-03-2024
гость (12:36:25 18-03-2024) Да назовите как хотите, А чиновники сделают ,как положено ра... Почему тогда не разберется Бастрыкин или в конце концов фсб.Пора заняться этим муравейником.
12:48:05 18-03-2024
Какой невский? Всё невское в Питере. Парк имени Ленина очень хорошее название, пусть остаётся.
17:43:35 18-03-2024
Гость (12:48:05 18-03-2024) Какой невский? Всё невское в Питере. Парк имени Ленина очень... А Ленин то причем?! Раньше на него чуть не молились. поэтому и называли все подряд, а сейчас то зачем, что больше подходящих названий нет? Какое нибудь, не самое лучшее название - "Индустриальный" и то больше подходит!
12:49:07 18-03-2024
а какое отношение голосование активистов имеет к наименованию парка? Это пожелания 805 человек, не более. Будет крайне глупо если 805 человек в какой-то непонятной форме голосования в гуглтаблице решит судьбу наименования парка. Ну и название Невский, какое отношение вообще имеет к Барнаулу? Давно у нас тут Нева течёт? Невский собор потому что Александр Невский канонизирован, район по названию собора. С таким же успехом можно было назвать парк Урожайный.
13:40:00 18-03-2024
Гость (12:49:07 18-03-2024) а какое отношение голосование активистов имеет к наименовани... Из Барнаула много кто уехал в Питер жить, теперь это будет место духовной связи с поуехавшими. ))))
14:50:35 18-03-2024
Гость (12:49:07 18-03-2024) а какое отношение голосование активистов имеет к наименовани... А какое отношение Ленин имеет к этому парку? Голову хоть иногда включай. Раз у тебя такие аргументы - то будь любезен на аналогичные аргументы ответь. А то привыкли за 70 лет своей комми-партии все ленинским вокруг обзывать.
16:52:30 18-03-2024
Гость (14:50:35 18-03-2024) А какое отношение Ленин имеет к этому парку? Голову хоть ино... а где в моем ответе хоть что-то про оставление наименования? Речь про то, что 805 человек не могут решить судьбу парка в городе под 690 тыс населения. Как вариант парк им. Г.К. Жукова, площадь его имени на Сулиме убили начав строительство. А можно вообще без фамилий, что-то абстрактное. Второй вопрос, что это история, понятно, что ни Ленинский, Комсомольский, Красноармейский проспекты, ни парк им. В.И. Ленина, через лет 10 молодежь совсем не поймет, но переименовывать надо адекватно, а не просто Невский, потому что так решило 805 человек.
13:04:51 18-03-2024
Бывшие коммуняки,что сейчас во власти,всячески стараются вымарать советское прошлое.(теперь-то они "Единороссы"!!!!) Даже уверен,что "инициативная группа" тоже состоит из перевёртышей от власти.
17:52:19 18-03-2024
Бомж (13:04:51 18-03-2024) Бывшие коммуняки,что сейчас во власти,всячески стараются вым... Причем тут коммуняки? Голову надо включать иногда! Давайте теперь каждый бордюр на дороге им.Ленина называть! И вобще - не надо парк называть ничьим именем, во первых это неудобно проговаривать, глупо как то звучит -куда пошел! В парк им.Ленина. А во вторых, название, например "Индустриальный", четко соответствует и местоположению и уже сложившемуся исторически в народе имени.
13:11:59 18-03-2024
Чудно! А почему не Парижский?
14:50:16 18-03-2024
Смешно когда пишут что решили Бараульцы, 1000 человек это сколько процентов от всего населения Барнаула, 1-2%?
16:55:14 18-03-2024
Баранулец (14:50:16 18-03-2024) Смешно когда пишут что решили Бараульцы, 1000 человек это ск... 0.12% от числа жителей Барнаула.
16:04:47 18-03-2024
Все правильно. 5 апреля 1242 года на этом месте состоялось "Ледовое побоище".
16:48:04 18-03-2024
Как начали переименовывать с 1991г, так ни как не остановятся. Бред, глупость чиновников в каждом их действии и нам приходится с этим жить.
19:05:35 18-03-2024
А причем здесь Нева? Обь вроде-бы ближе. Или тогда уж Питерский? Ха-ха-ха.
20:44:22 18-03-2024
Парк "Чино-Вино".
Угадайте почему?