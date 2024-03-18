Какое название выбрали барнаульцы для бывшего парка имени Ленина?

Горожанам было предложено два названия — парк имени Ленина и "Невский"

18 марта 2024, 11:41, ИА Амител

Территория бывшего парка имени Ленина / Фото: amic.ru

В Барнауле 18 марта завершилось голосование общественного совета бывшего парка имени Ленина. В голосовании по выбору нового названия для парка имени Ленина победил вариант "Невский". За него отдали свои голоса 805 человек, или 68,05% участников голосования. Об этом сообщили в группе парка во "ВКонтакте".

Всего барнаульцам было предложено два варианта – парк "Невский" и парк имени Ленина. Если за "Невский" проголосовало 805 человек (68,05%), то за парк имени Ленина – 320 жителей города (27,05%).

Результаты опроса/ Фото: vk.com/park_lenina22

Ранее активисты рассказывали, что вариант "парк имени Ленина" – это старое название общественного пространства. А название "Невский" отсылает к местоположению территории, так как рядом находится Александро-Невский собор и жилой квартал "Невский".

Также в голосовании можно было предложить свой вариант. 22 человека (1,86%) предложили название "Лесная сказка", по три голоса получили варианты "Индустриальный", парк "Сказочный", "Парк М.С. Евдокимова", "Невский парк", а по два – "Лесная поляна", "Петровский" и "Александро-Невский парк".

Всего в опросе поучаствовало 1183 пользователя.

Напомним, что голосование стартовало 11 марта. Активисты решили выбрать название для территории, которую начнут благоустраивать в 2024 году по нацпроекту "Жилье и городская среда". Обновлять его будут в несколько этапов. На первом этапе сформируют и благоустроят центральные пешеходные связи парка, которые создадут его каркас. Вдоль тротуаров сделают новое освещение и установят малые архитектурные формы. Также в парке проведут работу по озеленению и высадят новые деревья, цветники и газоны.

19 марта барнаульские власти должны подвести итоги по поиску подрядчика для первого этапа благоустройства парка. Максимальная цена контракта составила 49,8 млн рублей.