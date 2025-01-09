На проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" выделят 4,5 триллиона рублей
Программа предусматривает региональное и федеральное финансирование
09 января 2025, 21:15, ИА Амител
Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что на реализацию федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" до 2030 года будет выделено 4,5 трлн рублей. Об этом пишет газета "Известия".
"Предусматриваем там и федеральное финансирование, порядка 53 млрд рублей в программе находится", – сказал Файзуллин.
В проекте также учитывается региональное финансирование. Для успешной реализации намерены довести до 80% ежегодное фактическое расходование средств ресурсоснабжающих организаций.
До 2030 года планируется завершить модернизацию двух тысяч объектов. Особое внимание в рамках программы будет уделено модернизации объектов питьевого водоснабжения, что, как отметил Путин, является важным приоритетом, учитывая проблему с качеством воды в некоторых регионах. Президент поручил держать этот вопрос на особом контроле.
21:48:00 09-01-2025
Ножовка есть
23:24:17 09-01-2025
И всем понятно чем всё закончится.
02:32:25 10-01-2025
У нас в пер. Радищева если водопровод ломается, то делаем за свой счёт. Хотя водоканалу ежемесячно платим и налоги платим, из которых потом на "модернизацию" выделяют.
06:40:46 10-01-2025
Растащили жулики Россию по карманам. А жулики умеют только воровать и грабить.
10:50:54 10-01-2025
Вот кто то лапки потирает