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На проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" выделят 4,5 триллиона рублей

Программа предусматривает региональное и федеральное финансирование

09 января 2025, 21:15, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что на реализацию федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" до 2030 года будет выделено 4,5 трлн рублей. Об этом пишет газета "Известия".

"Предусматриваем там и федеральное финансирование, порядка 53 млрд рублей в программе находится", – сказал Файзуллин.

В проекте также учитывается региональное финансирование. Для успешной реализации намерены довести до 80% ежегодное фактическое расходование средств ресурсоснабжающих организаций.

До 2030 года планируется завершить модернизацию двух тысяч объектов. Особое внимание в рамках программы будет уделено модернизации объектов питьевого водоснабжения, что, как отметил Путин, является важным приоритетом, учитывая проблему с качеством воды в некоторых регионах. Президент поручил держать этот вопрос на особом контроле.

Экономика ЖКХ финансы проект

Комментарии 5

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Прекрастно

21:48:00 09-01-2025

Ножовка есть

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Олег

23:24:17 09-01-2025

И всем понятно чем всё закончится.

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Гость

02:32:25 10-01-2025

У нас в пер. Радищева если водопровод ломается, то делаем за свой счёт. Хотя водоканалу ежемесячно платим и налоги платим, из которых потом на "модернизацию" выделяют.

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Гость

06:40:46 10-01-2025

Растащили жулики Россию по карманам. А жулики умеют только воровать и грабить.

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гость

10:50:54 10-01-2025

Вот кто то лапки потирает

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