На проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" выделят 4,5 триллиона рублей

Программа предусматривает региональное и федеральное финансирование

09 января 2025, 21:15, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что на реализацию федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" до 2030 года будет выделено 4,5 трлн рублей. Об этом пишет газета "Известия".

"Предусматриваем там и федеральное финансирование, порядка 53 млрд рублей в программе находится", – сказал Файзуллин.

В проекте также учитывается региональное финансирование. Для успешной реализации намерены довести до 80% ежегодное фактическое расходование средств ресурсоснабжающих организаций.

До 2030 года планируется завершить модернизацию двух тысяч объектов. Особое внимание в рамках программы будет уделено модернизации объектов питьевого водоснабжения, что, как отметил Путин, является важным приоритетом, учитывая проблему с качеством воды в некоторых регионах. Президент поручил держать этот вопрос на особом контроле.