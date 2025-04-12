На родине Германа Титова пройдет фестиваль "Я. Алтай. Вселенная" в честь Дня космонавтики

В мероприятии поучаствует космонавт Сергей Трещев

12 апреля 2025, 11:13, ИА Амител

Герман Титов / Фото: Министерство культуры Алтайского края

На родине космонавта Германа Титова в селе Полковниково Косихинского района 12 апреля открывается фестиваль "Я. Алтай. Вселенная", сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

В рамках мероприятия пройдут молодежные титовские чтения "17 космических зорь" и конкурс рисунков "Искусство, озаренное звездами". Также в фестивале поучаствует космонавт Сергей Трещев.

Будут и другие не менее интересные мероприятия, отметил глава региона и еще раз поздравил жителей с праздником.

"Пусть история космических открытий и достижений вдохновляет вас и на личные победы, даже в тех сферах, которые пока кажутся трудно достижимыми", – отметил губернатор.

12 апреля Виктор Томенко и спикер АКЗС Александр Романенко по случаю Дня космонавтики пожелали жителям впечатляющих достижений, крепкого здоровья и благополучия.

В начале апреля Виктор Томенко сообщил, что в Алтайском крае переиздадут автобиографическую повесть "Голубая моя планета" Германа Титова. Это сделают в честь 90-летия астронавта по заказу и при финансовой поддержке краевого правительства. Презентация произведения состоится в сентябре.