На севере Казахстана перекрыли дороги из-за снегопада
Водителей призвали воздержаться от дальних поездок
25 мая 2024, 22:31, ИА Амител
Снежная буря на трассе / Изображение: нейросеть YaART
Движение на трассах в северной части Казахстана перекрыли из-за снега и похолодания, сообщили в МЧС республики.
Временные ограничения ввели в Астраханском и Егиндыкольском районах Акмолинской области на нескольких участках, в том числе по трассе Екатеринбург – Алматы от села Старый Колутон до села Новочеркасское.
Водителей просят воздержаться от дальних поездок.
Ранее синоптик предупредила, что в Алтайском крае до конца мая сохранится нестабильная погода.
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