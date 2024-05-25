На севере Казахстана перекрыли дороги из-за снегопада

Водителей призвали воздержаться от дальних поездок

25 мая 2024, 22:31, ИА Амител

Снежная буря на трассе / Изображение: нейросеть YaART

Движение на трассах в северной части Казахстана перекрыли из-за снега и похолодания, сообщили в МЧС республики.

Временные ограничения ввели в Астраханском и Егиндыкольском районах Акмолинской области на нескольких участках, в том числе по трассе Екатеринбург – Алматы от села Старый Колутон до села Новочеркасское.

Водителей просят воздержаться от дальних поездок.

Ранее синоптик предупредила, что в Алтайском крае до конца мая сохранится нестабильная погода.