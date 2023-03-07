На складах бытовой техники в России образовались избытки

К девелоперам доходят большие партии товара, заказанного ранее

07 марта 2023, 21:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Профицит бытовой техники заметили на российском рынке. Об этом сообщает "Коммерсант".

По мнению специалистов, образование избытка связано с тем, что в прошлом году увеличились объёмы производства и спроса на бытовую технику. Объёмы закупок росли, но спрос на эту группу товаров у покупателей упал.

"Дело в том, что в прошлом году производители и поставщики электроники начали активно заказывать большие партии техники, которая поступила в Россию только сейчас", – сказал журналистам глава представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group в России Глеб Мишин.

Менять цены на технику магазины не собираются.