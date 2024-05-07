Только четыре вспышки за последние десять лет были мощнее, говорят ученые

07 мая 2024, 12:00, ИА Амител

Вспышка на Солнце / Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

На Солнце 6 мая произошла одна из крупнейших вспышек за последние десятилетия. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Причем это далеко не первый всплеск за последние дни: солнечная активность сейчас очень высокая. Ученые уже и сформировали прогноз, может ли это космическое событие привести к магнитной буре. Напомним, одна из них уже была вчера.

О том, будет ли магнитная буря 7 мая 2024 года и какой мощности она может достичь, – в материале amic.ru.

1 Будет ли магнитная буря 7 мая 2024 года? Точно сказать невозможно: магнитные бури очень редко можно спрогнозировать заранее. Но никаких конкретных данных, указывающих на то, что 7 мая на Земле произойдет магнитная буря, в прогнозе лаборатории нет Существует лишь вероятность, которую ученые оценивают.

2 Но ведь говорили, что магнитная буря будет затяжной и перейдет на 7 мая... Да, такая информация была. Но позже в Лаборатории солнечной астрономии сообщили, что прогноз пересмотрен . По их данным, ядро выброшенного вспышкой облака, скорее всего, прошло мимо Земли, только задев ее краем. Поэтому расчеты ученых стали намного более оптимистичными. "В результате, с учетом фактически поступившей информации, мировые центры пересматривают прогноз на сегодня-завтра в сторону существенного снижения возможных геомагнитных последствий. Доминирующей расчетной ветвью является в настоящее время спокойная обстановка на конец сегодняшнего и весь завтрашний день. Ранее оба дня прогнозировались как почти непрерывный геомагнитный шторм", – говорится на сайте лаборатории

3 Какой будет геомагнитная обстановка на Земле 7 мая? Согласно актуальному прогнозу, в течения дня 7 мая активность магнитосферы будет оставаться в "зеленой" зоне. В какие-то моменты геомагнитные возмущения будут приближаться к 4 баллам, но это не дотягивает до магнитной бури.