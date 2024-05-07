На Солнце произошла мощнейшая вспышка. Вызовет ли она магнитную бурю 7 мая 2024 года?
Только четыре вспышки за последние десять лет были мощнее, говорят ученые
07 мая 2024, 12:00, ИА Амител
Вспышка на Солнце / Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
На Солнце 6 мая произошла одна из крупнейших вспышек за последние десятилетия. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Причем это далеко не первый всплеск за последние дни: солнечная активность сейчас очень высокая. Ученые уже и сформировали прогноз, может ли это космическое событие привести к магнитной буре. Напомним, одна из них уже была вчера.
О том, будет ли магнитная буря 7 мая 2024 года и какой мощности она может достичь, – в материале amic.ru.
1
Будет ли магнитная буря 7 мая 2024 года?
Точно сказать невозможно: магнитные бури очень редко можно спрогнозировать заранее. Но никаких конкретных данных, указывающих на то, что 7 мая на Земле произойдет магнитная буря, в прогнозе лаборатории нет.
Существует лишь вероятность, которую ученые оценивают.
2
Но ведь говорили, что магнитная буря будет затяжной и перейдет на 7 мая...
Да, такая информация была. Но позже в Лаборатории солнечной астрономии сообщили, что прогноз пересмотрен. По их данным, ядро выброшенного вспышкой облака, скорее всего, прошло мимо Земли, только задев ее краем. Поэтому расчеты ученых стали намного более оптимистичными.
"В результате, с учетом фактически поступившей информации, мировые центры пересматривают прогноз на сегодня-завтра в сторону существенного снижения возможных геомагнитных последствий. Доминирующей расчетной ветвью является в настоящее время спокойная обстановка на конец сегодняшнего и весь завтрашний день. Ранее оба дня прогнозировались как почти непрерывный геомагнитный шторм", – говорится на сайте лаборатории.
3
Какой будет геомагнитная обстановка на Земле 7 мая?
Согласно актуальному прогнозу, в течения дня 7 мая активность магнитосферы будет оставаться в "зеленой" зоне. В какие-то моменты геомагнитные возмущения будут приближаться к 4 баллам, но это не дотягивает до магнитной бури.
4
Какова вероятность, что магнитная буря все же накроет Землю 7 мая 2024 года?
Ученые оценивают вероятность магнитной бури в 20%. Вероятность, что Землю накроет сильный геомагнитный шторм, составляет 5%.
Комментарии 0