На Солнце произошла новая мощная вспышка
Никакой информации по геоэффективности пока нет
10 мая 2024, 10:30, ИА Амител
Вспышка на Солнце 9 мая / Фото: xras.ru
На Солнце 9 мая произошла новая вспышка высшего балла, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Как отметили ученые, до этого в течение суток также фиксировали три вспышки уровня X, но на самой границе класса X1.0. Новая же вспышка, предварительно, достигла мощности не менее X2.2 и по силе стала седьмой в текущем цикле.
Сведений о ее последствиях пока нет. Но в лаборатории пообещали в скором времени уточнить эту информацию.
Ранее доцент кафедры общей и экспериментальной физики АлтГУ Татьяна Андрухова рассказала, откуда берутся вспышки на Солнце.
12:34:22 10-05-2024
5-6 баллов на завтра :(