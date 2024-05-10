На Солнце произошла новая мощная вспышка

Никакой информации по геоэффективности пока нет

10 мая 2024, 10:30, ИА Амител

Вспышка на Солнце 9 мая / Фото: xras.ru

На Солнце 9 мая произошла новая вспышка высшего балла, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Как отметили ученые, до этого в течение суток также фиксировали три вспышки уровня X, но на самой границе класса X1.0. Новая же вспышка, предварительно, достигла мощности не менее X2.2 и по силе стала седьмой в текущем цикле.

Сведений о ее последствиях пока нет. Но в лаборатории пообещали в скором времени уточнить эту информацию.

Ранее доцент кафедры общей и экспериментальной физики АлтГУ Татьяна Андрухова рассказала, откуда берутся вспышки на Солнце.