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На Старом мосту в Барнауле запустили реверсивное движение

Дорожники меняют светильники, которые освещают проезжую часть

12 марта 2024, 09:10, ИА Амител

Старый мост в Барнауле / Фото: Министерство транспорта Алтайского края
Старый мост в Барнауле / Фото: Министерство транспорта Алтайского края

На въезде в Барнаул временно изменили схему движения по Старому мосту, сообщили в Минтрансе Алтайского края.

12 марта с 9 до 11 утра дорожники перекрыли одну из полос, чтобы заменить неисправные светильники на линии освещения.

В это время проезд осуществляется в реверсивном режиме. Движение на участке регулируют сотрудники подрядной организации.

Ранее в Минтрансе региона сообщили, что Панкрушихинском районе до конца 2025 года построят путепровод за 833 млн рублей.

Барнаул дорожное движение

Комментарии 8

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Гость

09:50:22 12-03-2024

Во всем мире такие работы проводят ночью, когда движения почти нет. У нас в часы пик.

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Гость

10:25:56 12-03-2024

Гость (09:50:22 12-03-2024) Во всем мире такие работы проводят ночью, когда движения поч... Вы ночью спите а не на работе, так и у работников тоже рабочий день начинается с утра.

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Ваше высочество

10:42:43 12-03-2024

Гость (10:25:56 12-03-2024) Вы ночью спите а не на работе, так и у работников тоже рабо... Это значит, что работники дороги должны выходить в ночную, а днём спать. У производств же есть ночные смены и ничего! А дорожники что, лысые что-ли?

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Гость

10:59:58 12-03-2024

Гость (10:25:56 12-03-2024) Вы ночью спите а не на работе, так и у работников тоже рабо... Из администрации чтоль?

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Гость

10:04:53 12-03-2024

Нам весь мир не указ. У нас импортозамешение.

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Гость

11:58:21 12-03-2024

Светильники-то действительно отечественные )

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Гость

11:59:12 12-03-2024

Этот мост не единственный, всегда можно в обход поехать.

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Вальдемарчик

21:38:48 12-03-2024

Гость (11:59:12 12-03-2024) Этот мост не единственный, всегда можно в обход поехать.... Вот только почему-то большинство водителей большегрузов по новому мосту не желают ездить.
Не желают вставать на контрольные весы, на которые вставать обязаны, вот и прутся через старый мост придумывая отговорки про навигатор и прочее.

Раньше на новом мосту терминалы со шлагбаумами стояли и проезд был платным и никаких ограничителей на старом мосту не было.

И жд ветка присягино была длиннее, думаете почему на старом мосту осталась часть жд моста?
И если вы заметили то проезжая по калинина вы видели 4 жд пути ведущие к старому мосту, а потом один из путей заканчивается стрелкой.

а ветка осталась заброшенной, наверняка замечали как путь ответляется не доезжая до поволихи.

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