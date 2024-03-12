На Старом мосту в Барнауле запустили реверсивное движение
Дорожники меняют светильники, которые освещают проезжую часть
12 марта 2024, 09:10, ИА Амител
Старый мост в Барнауле / Фото: Министерство транспорта Алтайского края
На въезде в Барнаул временно изменили схему движения по Старому мосту, сообщили в Минтрансе Алтайского края.
12 марта с 9 до 11 утра дорожники перекрыли одну из полос, чтобы заменить неисправные светильники на линии освещения.
В это время проезд осуществляется в реверсивном режиме. Движение на участке регулируют сотрудники подрядной организации.
Ранее в Минтрансе региона сообщили, что Панкрушихинском районе до конца 2025 года построят путепровод за 833 млн рублей.
09:50:22 12-03-2024
Во всем мире такие работы проводят ночью, когда движения почти нет. У нас в часы пик.
10:25:56 12-03-2024
Гость (09:50:22 12-03-2024) Во всем мире такие работы проводят ночью, когда движения поч... Вы ночью спите а не на работе, так и у работников тоже рабочий день начинается с утра.
10:42:43 12-03-2024
Гость (10:25:56 12-03-2024) Вы ночью спите а не на работе, так и у работников тоже рабо... Это значит, что работники дороги должны выходить в ночную, а днём спать. У производств же есть ночные смены и ничего! А дорожники что, лысые что-ли?
10:59:58 12-03-2024
Гость (10:25:56 12-03-2024) Вы ночью спите а не на работе, так и у работников тоже рабо... Из администрации чтоль?
10:04:53 12-03-2024
Нам весь мир не указ. У нас импортозамешение.
11:58:21 12-03-2024
Светильники-то действительно отечественные )
11:59:12 12-03-2024
Этот мост не единственный, всегда можно в обход поехать.
21:38:48 12-03-2024
Гость (11:59:12 12-03-2024) Этот мост не единственный, всегда можно в обход поехать.... Вот только почему-то большинство водителей большегрузов по новому мосту не желают ездить.
Не желают вставать на контрольные весы, на которые вставать обязаны, вот и прутся через старый мост придумывая отговорки про навигатор и прочее.
Раньше на новом мосту терминалы со шлагбаумами стояли и проезд был платным и никаких ограничителей на старом мосту не было.
И жд ветка присягино была длиннее, думаете почему на старом мосту осталась часть жд моста?
И если вы заметили то проезжая по калинина вы видели 4 жд пути ведущие к старому мосту, а потом один из путей заканчивается стрелкой.
а ветка осталась заброшенной, наверняка замечали как путь ответляется не доезжая до поволихи.