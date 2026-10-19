На связи с миром. Еще в трех селах Алтайского края появился устойчивый мобильный сигнал

Всего в этом году в регионе установят 18 новых объектов связи

19 октября 2026, 15:00, ИА Амител

Базовая станция сотовой связи / Изображение сгенерировано в нейросети "Алиса" / amic.ru

В Алтайском крае еще три села обеспечили устойчивой сотовой связью. На этой неделе она появилась в селах Баталово Шипуновского района, Червово Кытмановского района и Гальцовке Змеиногорского района. Работы ведутся по федеральной программе "Устранение цифрового неравенства", которая помогает провести мобильную сеть и интернет в небольшие населенные пункты.

Как продвигаются работы в Алтайском крае

Программа охватывает регион с 2021 года. За это время специалисты построили базовые станции в 207 селах и поселках. Благодаря новым объектам более 50 тысяч человек получили возможность пользоваться современной мобильной связью и интернетом.

В 2026 году Алтайскому краю выделили квоту на 18 новых станций. В шести населенных пунктах строители уже завершили работы, остальные объекты возведут по графику.

К 2030 году качественным сигналом планируют обеспечить все малые села и поселки, которые отвечают условиям федеральной программы.

Эта работа также соответствует задачам нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Он помогает развивать телекоммуникационную инфраструктуру, чтобы цифровые сервисы стали доступнее жителям отдаленных территорий.

Как выбрать село для подключения в 2027 году

Минцифры России предлагает гражданам самим определить, куда в следующем году проведут сотовую сеть и мобильный интернет. Для этого ведомство организовало всероссийское голосование.

Поддержать можно населенные пункты, в которых живут от 100 до 1000 человек и пока нет устойчивого сигнала. Именно такие территории соответствуют условиям отбора.

Проголосовать можно на портале "Госуслуги". Еще один вариант — отправить бумажное письмо по адресу: 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2.

При выборе территорий учтут голоса граждан. От активности местных жителей зависит, какие села и поселки получат возможность войти в программу на следующий год.

Голосование продлится до 8 ноября 2026 года. Свой выбор уже сделали более четырех тысяч жителей Алтайского края.

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