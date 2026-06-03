От Wi-Fi-столбов к 4G. Как в Алтайском крае решают проблему связи в селах

В 2026 году связь должна появиться еще в 18 населенных пунктах региона

03 июня 2026, 06:55, ИА Амител

Вышка сотовой связи / Фото: создано в нейросети

В Алтайском крае продолжают устранять цифровое неравенство между городами и селами. В небольших населенных пунктах, где раньше не было устойчивой мобильной связи, строят базовые станции с интернетом 4G. Программа проходит в несколько этапов. Если раньше в селах устанавливали Wi-Fi-точки с небольшим радиусом действия, то теперь основной акцент сделали на мобильной связи. Это должно обеспечить жителям малых территорий более удобный доступ к интернету. Рассказываем, как при поддержке правительства Алтайского края современная связь появляется там, где ее никогда не было.

Как все начиналось

Первый этап проекта стартовал еще в середине 2010-х годов. Тогда в населенных пунктах с численностью от 250 до 500 человек начали устанавливать специальные точки доступа к интернету. Их называли Wi-Fi-столбами. Такие точки позволяли подключаться к сети примерно в радиусе 100 метров. С 2015 по 2021 год широкополосный интернет таким способом появился в 257 населенных пунктах Алтайского края.

Однако со временем стало понятно, что такого формата уже недостаточно. Жителям нужен не только интернет рядом с точкой доступа, но и нормальная мобильная связь дома, на улице, в дороге и на работе. После изменений в федеральном законе "О связи" проект модернизировали. Теперь в селах строят базовые станции, которые обеспечивают мобильную связь и интернет стандарта 4G.

«Если в населенном пункте уже появляется такая станция, необходимость в Wi-Fi-точке отпадает. В селах, где мобильная связь пока не проведена, точки доступа продолжают работать», — говорил о проекте министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

Какие села подключают

Вышки сотовой связи в алтайских селах / Фото: Минцифры Алтайского края

Сейчас проект охватывает населенные пункты, где живут от 100 до 1000 человек и где пока нет устойчивого сигнала сотовой связи. Одной из особенностей программы стало народное голосование. Его ежегодно проводит Минцифры России. Жители сами выбирают, где в первую очередь нужно построить базовые станции.

Проголосовать можно через портал госуслуг или письмом в Минцифры России. При этом поддержать можно не только село, где человек живет сейчас, но и родной населенный пункт, деревню родственников или любое другое село Алтайского края.

«Жители могут проголосовать за свое родное село или поддержать населенный пункт, где живут родственники», — пояснял Евгений Зрюмов.

По словам министра, интерес к проекту в регионе большой. Только в 2025 году в голосовании приняли участие около 18 тысяч жителей Алтайского края.

Что сделают в 2026 году

В 2026 году по федеральной квоте мобильной связью планируют обеспечить еще 18 населенных пунктов Алтайского края. Базовые станции в выбранных селах должны построить и ввести в эксплуатацию до конца года. Среди населенных пунктов, где должна появиться связь: село Кировское (Алейский район), село Верх-Озерное (Быстроистокский район), поселок Октябрьский (Каменский район), село Клепиково (Усть-Пристанский район), село Романово (Усть-Пристанский район), село Чеканиха (Усть-Пристанский район), а также еще ряд сел и поселков, вошедших в федеральную программу по итогам голосования.

Дополнительно, сверх установленной федеральной квоты, мобильную связь планируют провести в село Жуланиха (Заринский округ), поселок Первомайский (Мамонтовский район), село Краснояры (Троицкий район).

Связь уже появилась в сотнях сел

По данным регионального Минцифры, по федеральному проекту с 2021 по 2025 год мобильная связь и интернет 4G появились в 201 селе и поселке Алтайского края с населением от 100 до 1000 человек. В этих населенных пунктах живут почти 50 тысяч человек. Только в 2025 году устойчивый сигнал появился еще в 40 малых селах региона. Для сельских территорий это не просто вопрос удобства. Интернет нужен для учебы, работы, записи к врачу, общения с родственниками, получения госуслуг, вызова экстренных служб и развития малого бизнеса.

По поручению президента России к 2030 году не менее 97% домохозяйств страны должны получить доступ к качественному высокоскоростному интернету. В Алтайском крае планируют обеспечить связью все населенные пункты с численностью от 100 до 1000 жителей, где пока нет устойчивого сигнала.

«Главная задача — расширение зон покрытия устойчивым сигналом связи в регионе», — подчеркивал важность проекта министр Евгений Зрюмов.

Какие еще проекты работают

Помимо федеральной программы устранения цифрового неравенства, в регионе реализуют и другие проекты по развитию телекоммуникационной инфраструктуры.

Один из них — программа "Скидка на спектр". По ней операторы связи строят базовые станции в небольших населенных пунктах за счет собственных средств, а часть затрат компенсирует государство. Кроме того, операторы запускают собственные инвестиционные проекты: строят новые станции, модернизируют действующие объекты и расширяют зоны покрытия.

В конце лета 2026 года Минцифры России планирует провести новое голосование. По его итогам определят населенные пункты, где базовые станции появятся уже в 2027 году.