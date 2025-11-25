Цифровое равенство. На Алтае к 2030 году планируют провести связь и интернет в села

Об этом в ходе прямой линии рассказал губернатор Виктор Томенко

25 ноября 2025, 07:15, ИА Амител

Открытие вышки сотовой связи / Фото: amic.ru

Алтайский край ожидает большой цифровой прорыв к 2030 году. К этому времени все малые населенные пункты региона обеспечат стабильной сотовой и интернет-связью. Об этом 20 ноября в ходе прямой линии сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Таких результатов удастся достичь благодаря федеральному проекту "Устранение цифрового неравенства".

Вопрос от молодого педагога

В ходе прямой линии к главе региона с вопросом обратилась Юлия Морозова – педагог русского языка и литературы Чеканихинской основной образовательной школы Усть-Пристанского района. Студентка пятого курса АлтГПУ приехала набираться опыта в небольшое село, где учатся 16 детей. Юлия Морозова в обращении отметила, что ей нравится работать в образовательном учреждении, но педагоги не спешат приезжать в Чеканиху из-за того, что там отсутствует мобильная связь и интернет. В итоге студентка АлтГПУ, как и другие жители деревни, не может созваниваться с родителями. Юлия Морозова попросила губернатора провести в деревню связь.

Губернатор Виктор Томенко поблагодарил молодого педагога за решение уехать в маленькое село и рассказал подробнее о работе по обеспечению сотовой связью сел и поселков с населением от 100 до 1000 человек, где отсутствует устойчивое покрытие. Реализуют федеральный проект в регионах страны по поручению президента России Владимира Путина.

Губернатор объяснил, что на территории Алтайского края мобильная связь проведена практически во всех муниципалитетах. В регионе насчитывается 800 сел и поселков с численностью жителей от 100 до 1000 человек, однако устойчивое покрытие связи присутствует не во всех малых населенных пунктах.

Виктор Томенко отметил, что правительство Алтайского края работает над тем, чтобы изменить ситуацию. За последние пять лет, с момента появления проекта, в регионе тысячи людей получили качественную и доступную мобильную связь и интернет.

«Примерно пять лет назад, когда только начинался этот проект, около 400 населенных пунктов в крае имели неустойчивую связь. По 30–40 вышек ежегодно вводится и уже почти половина населенных пунктов обеспечена стабильной связью. Планируется, что до 2030 года будет налажена связь во всех малых населенных пунктах», – подчеркнул Виктор Томенко.

Цифровой прорыв

Проект "Устранение цифрового неравенства" стартовал в российских регионах еще в 2015 году. Тогда его главная задача заключалась в том, чтобы обеспечить интернетом небольшие населенные пункты – те, где проживает от 250 до 500 человек. В таких селах устанавливали специальные опоры с точками доступа Wi-Fi, которые покрывали территорию в радиусе примерно 100 метров.

За шесть лет в Алтайском крае такие точки появились в 257 селах. Они стали для жителей настоящим окном в большой мир: здесь можно было бесплатно подключиться к сети, вызвать экстренные службы и получить доступ к онлайн-сервисам, которые прежде были недоступны в глубинке.

В 2020 году были внесены изменения в Федеральный закон "О связи", благодаря которым проект стал охватывать большее количество населенных пунктов региона. Теперь в селах и поселках с населением от 100 до 500 человек, где отсутствовала устойчивая сотовая связь, предусматривается строительство базовых станций мобильной связи.

Вышка сотовой связи в селе / Фото: amic.ru

С 2021 года по настоящее время базовые станции появились в 195 малых селах Алтайского края. Доступ к современным услугам связи получили более 48 тысяч жителей. До конца года планируется запуск аналогичных объектов еще в шести населенных пунктах региона. Контроль за работами на всех этапах ведет Минцифры Алтайского края.

В 2025 году условия проекта значительно расширились. Если раньше в программе могли участвовать только села с населением от 100 до 500 человек, теперь границу расширили до 1000 человек.

В каких именно селах появятся объекты связи, решают сами жители Алтайского края путем голосования. Оно проходит на портале "Госуслуги". Кроме того, во время проведения голосования можно направить свой голос бумажным письмом в адрес Минцифры России.

"Скидка за частотный спектр"

Также Алтайский край участвует в другом национальном проекте – "Скидка за частотный спектр". Его реализуют с 2023 года. Суть проекта проста: операторы связи за свой счет строят базовые станции в небольших населенных пунктах с численностью от 500 до 1000 человек, где раньше связь была слабой или вовсе отсутствовала. А государство возвращает часть затрат – не деньгами, а скидкой на оплату радиочастотного спектра.

Такой подход позволил развернуть стабильную сотовую связь уже в 18 населенных пунктах региона. Благодаря данному проекту более 11 тысяч жителей Алтайского края получили возможность пользоваться мобильным интернетом и современными цифровыми сервисами.