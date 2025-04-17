На территории Барнаульского лесничества потушили два условных пожара

17 апреля в Алтайском крае прошли пожарные учения

17 апреля 2025, 19:40, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле 17 апреля прошли пожарно-тактические учения, сообщили в МЧС Алтайского края.

По легенде, на территории Барнаульского лесничества вспыхнуло два природных пожара, и огонь распространяется. Предполагалось, что огонь может охватить населенные пункты.

"На месте условного происшествия проведена полномасштабная операция. Помимо бойцов МЧС, участие в тренировке приняли работники лесоохраны, добровольцы, применялась самая разная техника", – говорится в сообщении.

Спасатели успешно ликвидировали условный пожар.

Напомним, пожарно-тактические учения прошли по всему Алтайскому краю. Подразделения ликвидировали условную угрозу перехода ландшафтных пожаров на территории 13 населенных пунктов.