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Пожарные учения пройдут в Алтайском крае 17 апреля

Тренировки проведут в Барнауле, Ребрихе, Курье и других населенных пунктах

16 апреля 2025, 13:13, ИА Амител

Пожарные учения / Фото: МЧС Алтайского края
Пожарные учения / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае 17 апреля пройдут пожарно-тактические учения, сообщили в телеграм-канале регионального МЧС.

Подразделения будут ликвидировать условную угрозу перехода ландшафтных пожаров на территории 13 населенных пунктов:

  • Барнаул, поселок Черницкое;
  • Бийский район, село Стан-Бехтемир;
  • Калманский район, село Кубанка;
  • Первомайский район, село Санниково;
  • Рубцовский район, село Безрукавка;
  • Заринский район, село Новокопылово;
  • Алтайский район, село Старобелокуриха;
  • Алейский район, поселок Троицкий;
  • Крутихинский район, село Караси;
  • городской округ города Славгорода, поселок Балластный Карьер;
  • Благовещенский район, село Нижний Кучук;
  • Курьинский район, село Курья;
  • Ребрихинский район, село Ребриха.

Жителей просят соблюдать спокойствие.

11 апреля на территории всего Алтайского края начал действовать особый противопожарный режим. В этот период нельзя жечь костры, мусор и сухую траву. Также следует воздержаться от посещения лесов.

Алтайский край Учения

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