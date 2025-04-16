Пожарные учения пройдут в Алтайском крае 17 апреля
Тренировки проведут в Барнауле, Ребрихе, Курье и других населенных пунктах
16 апреля 2025, 13:13, ИА Амител
Пожарные учения / Фото: МЧС Алтайского края
В Алтайском крае 17 апреля пройдут пожарно-тактические учения, сообщили в телеграм-канале регионального МЧС.
Подразделения будут ликвидировать условную угрозу перехода ландшафтных пожаров на территории 13 населенных пунктов:
- Барнаул, поселок Черницкое;
- Бийский район, село Стан-Бехтемир;
- Калманский район, село Кубанка;
- Первомайский район, село Санниково;
- Рубцовский район, село Безрукавка;
- Заринский район, село Новокопылово;
- Алтайский район, село Старобелокуриха;
- Алейский район, поселок Троицкий;
- Крутихинский район, село Караси;
- городской округ города Славгорода, поселок Балластный Карьер;
- Благовещенский район, село Нижний Кучук;
- Курьинский район, село Курья;
- Ребрихинский район, село Ребриха.
Жителей просят соблюдать спокойствие.
11 апреля на территории всего Алтайского края начал действовать особый противопожарный режим. В этот период нельзя жечь костры, мусор и сухую траву. Также следует воздержаться от посещения лесов.
Комментарии 0