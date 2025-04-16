Пожарные учения пройдут в Алтайском крае 17 апреля

Тренировки проведут в Барнауле, Ребрихе, Курье и других населенных пунктах

16 апреля 2025, 13:13, ИА Амител

Пожарные учения / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае 17 апреля пройдут пожарно-тактические учения, сообщили в телеграм-канале регионального МЧС.

Подразделения будут ликвидировать условную угрозу перехода ландшафтных пожаров на территории 13 населенных пунктов:

Барнаул, поселок Черницкое;

Бийский район, село Стан-Бехтемир;

Калманский район, село Кубанка;

Первомайский район, село Санниково;

Рубцовский район, село Безрукавка;

Заринский район, село Новокопылово;

Алтайский район, село Старобелокуриха;

Алейский район, поселок Троицкий;

Крутихинский район, село Караси;

городской округ города Славгорода, поселок Балластный Карьер;

Благовещенский район, село Нижний Кучук;

Курьинский район, село Курья;

Ребрихинский район, село Ребриха.

Жителей просят соблюдать спокойствие.

11 апреля на территории всего Алтайского края начал действовать особый противопожарный режим. В этот период нельзя жечь костры, мусор и сухую траву. Также следует воздержаться от посещения лесов.