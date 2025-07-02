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На Украине заочно приговорили Кузю из "Универа" к 12 годам тюрьмы

У актера также конфисковали имущество

02 июля 2025, 14:00, ИА Амител

Виталий Гогунский / Кадр из сериала "Универ" (2008-2011)
Виталий Гогунский / Кадр из сериала "Универ" (2008-2011)

Винницкий городской суд заочно приговорил российского актера Виталия Гогунского к 12 годам лишения свободы, пишет РИА Новости.

Актера обвиняют в поддержке СВО и проведении концертов для российских военных. Также у него конфисковали имущество на Украине.

Уголовное дело в его отношении возбудили в 2024 году — за "оправдание действий России, коллаборационизм и пропаганду войны".

Виталий Гогунский родился 14 июля 1978 года в Кременчуге Полтавской области Украинской ССР. В 2004-м дебютировал на киноэкране в российской комедии "Прощайте, доктор Фрейд!". При этом полярность пришла к актеру с выходом сериала "Универ" (2008-2011), где он сыграл студента-качка Кузю.

Впоследствии Гогунский появлялся и в других сериалах франшизы: "Универ. Новая общага", "СашаТаня", "Универ. 13 лет спустя" и "Универ. Молодые".

культура украина Кино

Комментарии 4

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Гость

18:41:28 02-07-2025

Блин блинский

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гость

19:34:38 13-07-2025

Гость (18:41:28 02-07-2025) Блин блинский... Капееецц, потеря потерь и подстава подстав))

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Гость

20:24:22 02-07-2025

Он теперь хохлам кетчунез запретит есть. И кому хуже будет?

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Гость

08:42:24 03-07-2025

А Зелю надо на пожизненное заочно определить!

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