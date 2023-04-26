На Украине заявили, что мирные планы Украины и Китая нашли точки соприкосновения

В частности, они касаются неиспользования ядерного оружия и того, что "нельзя государственные ядерные объекты брать в заложники"

26 апреля 2023, 22:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Украинский и китайский мирные планы по решению украинского кризиса нашли общие точки соприкосновения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, который подчеркнул, что изначально Киев не ожидал определённых договорённостей от переговоров с Пекином.

По его словам, ими стали неиспользование ядерного оружия, а также то, что государственные объекты нельзя брать в заложники.

"С них можно начинать и развивать диалог", – добавил он.

Напомним, что сегодня, 26 апреля, председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В числе прочего стороны обсудили двусторонние отношения, а также обменялись мнениями касательно кризиса на Украине.

После этого стало известно, что Китай сформирует делегацию по урегулированию кризиса на Украине. Бывший посол КНР в России Ли Хуэй станет её главой.