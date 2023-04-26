На Украине заявили, что мирные планы Украины и Китая нашли точки соприкосновения
В частности, они касаются неиспользования ядерного оружия и того, что "нельзя государственные ядерные объекты брать в заложники"
26 апреля 2023, 22:34, ИА Амител
Украинский и китайский мирные планы по решению украинского кризиса нашли общие точки соприкосновения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, который подчеркнул, что изначально Киев не ожидал определённых договорённостей от переговоров с Пекином.
По его словам, ими стали неиспользование ядерного оружия, а также то, что государственные объекты нельзя брать в заложники.
"С них можно начинать и развивать диалог", – добавил он.
Напомним, что сегодня, 26 апреля, председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В числе прочего стороны обсудили двусторонние отношения, а также обменялись мнениями касательно кризиса на Украине.
После этого стало известно, что Китай сформирует делегацию по урегулированию кризиса на Украине. Бывший посол КНР в России Ли Хуэй станет её главой.
07:15:28 27-04-2023
неиспользования ядерного оружия --- Китай не будет использовать ядерное оружие на Украине
07:53:45 27-04-2023
Гость (07:15:28 27-04-2023) неиспользования ядерного оружия --- Китай не будет использов... И украинские власти не смогут использовать ядерное оружие:его у неё просто нет.Так о ком же талдычат эти двое?
07:20:38 27-04-2023
Похоже США останется гегемоном. Сцыканул лидер компартии. Хотя может тонкая игра, планируют США хитро кинуть
10:17:37 27-04-2023
Гость (07:20:38 27-04-2023) Похоже США останется гегемоном. Сцыканул лидер компартии. Хо... Хотелось бы верить, что хитрит. Иначе США ещё больше окрепнут и подомнут под себя уже ВСЕ страны, если Россию смогут победить. А нас сотрут с лица земли, им только наши полезные ископаемые нужны и земли.