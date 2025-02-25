На волне развития. Чем Белокуриха привлекает инвесторов и где есть участки для застройки?

Эксперт рассказала о перспективах города-курорта

25 февраля 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFHLg5KN

Участок в Новотырышкино / Фото: Нонна Карпова

Тренд на экологический, "природный", отчасти приземленный отдых и жизнь усиливается с каждым годом. Одним из самых перспективных направлений для этого – Горный Алтай и предгорные территории Алтайского края. В том числе – Белокуриха. Здесь, согласно данным "Дом.рф", возводят три ЖК (впервые за много лет), еще несколько – в планах. Также в городе-курорте, как и в Республике Алтай, возводят крупный апарт-комплекс. Чистый воздух, удивительный микроклимат, большие возможности для отдыха – это привлекает инвесторов. Неудивительно, что все чаще они интересуются и земельными участками, которые подходят для строительства объектов разного назначения. Тем более что здесь есть очень перспективные локации.

Новый вектор

Внимание к недвижимости в Белокурихе сейчас проявляют инвесторы из Москвы, Санкт-Петербурга, а также российского юга, например, из Сочи. В этих городах и регионах экологическая ситуация значительно хуже, чем в Сибири, а туристическая отрасль уже переполнена объектами. В Алтайском крае перспективы для развития велики.

Белокуриха, например, уникальна тем, что объединяет сразу несколько сфер: отдых, развлечение, санаторно-курортное лечение, а также возможности постоянного проживания. Так, здесь развиваются горнолыжные комплексы: их уже пять в окрестности города, но сервис каждого ежегодно растет. Санатории с радоновыми ваннами – это то, чем Белокуриха известна за пределами России. При этом гости города могут навсегда стать его жителями. Поэтому, говорят эксперты, сейчас идеальное время для инвестиций в проекты Белокурихи и распложенных рядом населенных пунктов.

"На Алтае активно развивается туризм, особенно популярны территории в Манжероке (Республика Алтай), "Бирюзовой Катуни". Но там ценник на объекты "кусается". Поэтому вектор интереса и инвесторов, и туристов смещается в другие районы. Например, в Белокуриху. Здесь огромные перспективы. Мы видим активный спрос на недвижимость со стороны жителей европейской России. Люди хотят чистый воздух, кристальную воду, нетронутую природу. И могут здесь это получить. А еще – здоровье и отдых, ведь в городе-курорте много здравниц, спорт – здесь развиваются горнолыжные курорты", – рассказала amic.ru руководитель агентства "Студия Нонны Карповой "Недвижимость и консалтинг" Нонна Карпова.

В 2024 году, по данным регионального правительства, на реализацию инвестиционных проектов в сфере туризма в Алтайском крае были одобрены льготные кредиты на сумму 24,3 млрд рублей. С учетом собственных средств инвесторов общая стоимость реализации составит порядка 30 млрд рублей. На территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" запланировано строительство нескольких гостиничных комплексов с рекреационной инфраструктурой. В Белокурихе инвесторы создадут санаторный комплекс категории "5 звезд". На площадке "Сибирской монеты" также создадут горнолыжные трассы.

Поселок с комфортом

Еще одна сфера, которой интересуются инвесторы, – земля под строительство частных домов (ведь в Белокуриху приезжают не только отдыхать, но и жить). И городу есть что предложить. Так, в двух километрах от курортной зоны, в селе Новотырышкино, располагается крупный земельный участок площадью 38 га. Территория подходит для создания крупного коттеджного поселка со всей требуемой инфраструктурой.

Площадка уже размежевана на 70 наделов по 30–40 соток и даже больше. При этом рядом располагается участок 70 га, который также может стать частью крупного проекта: здесь реально обустроить зону отдыха, территорию для проведения спортивных мероприятий, даже гольф-поле, считает Нонна Карпова.

"Концепция поселка – строительство загородных домов, коттеджей выходного дня, но также возможно и постоянное проживание. А развивать микрорайон может как один инвестор, так и несколько", – говорит эксперт.

Согласно предварительному плану развития, поселок будет охраняемым. Большое внимание уделят общественным территориям: обустроить детские игровые площадки, оборудовать прогулочные маршруты, бульвары с беседками, зону барбекю, рестораны, места развлечения. Системы "жизнеобеспечения" поселка – водоснабжение из двух скважин, индивидуальные септики, централизованное газоснабжение, высокоскоростной интернет. Следить за состоянием всей инфраструктуры должна управляющая компания.

Земля – ресурс

Будущий микрорайон расположен в привлекательной локации: рядом и известные природные достопримечательности, и ведущие туристические объекты. Зона потенциальной застройки располагается перед горнолыжным курортом "Белокуриха Горная" (Белокуриха-2), который активно развивается и прирастает новыми объектами. Туристический кластер с бальнеологическим курортом, гостиницами и санаторно-оздоровительными комплексами сможет ежегодно принимать до 210 тысяч отдыхающих. Его строительство планируют завершить к 2030 году.

Еще один важный проект, который планируют развивать в Белокурихе – строительство отеля Sirius ("Сириус"). Эта сеть представлена в Сочи, но теперь появится и в алтайском городе. Земельный участок для проекта уже выделили и размежевали.

Через дорогу от площадки расположено село Новотырышкино, где регулярно организуют ярмарки, праздник Масленицы. Также по соседству находится "Сибирское подворье": в туристическом центре есть конеферма, ипподром, птичий двор, музей крестьянского быта, автодром. В Белокурихе известна Андреевская слобода – историко-архитектурный комплекс XIX века, где находятся несколько деревянных построек. Центр слободы – деревянный двухэтажный дом, возведенный в 1822 году купцом Андреевым. Также в Белокурихе много храмов, музей, есть парк животных ледникового периода, дендрарий, маральник.

"Туризм, отдых, лечение, спорт – всем этим богата Белокуриха. При этом инвестиции в землю, особенно в туристических регионах, считаются одними из самых перспективных. Любую недвижимость можно снести, построить заново, переделать. Но ценность участков останется неизменной", – резюмирует Нонна Карпова.

"Студия Нонны Карповой "Недвижимость и консалтинг"

Адрес: Барнаул, ул. Союза Республик, 31

Время работы: пн-пт – с 09:00 до 18:00

Тел.: +7 (3852) 55-65-65, +7-902-998-15-15

E-mail: nk-estate@mail.ruИП Карпова Н.В.

Реклама