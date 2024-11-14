Режим ЧС позволит существенно сократить все предварительные процедуры и максимально быстро начать ремонт

14 ноября 2024, 10:30, ИА Амител

Сорванная крыша здания детсада в Табунах / Фото: akzs.ru

На ремонт крыши здания детсада в селе Табуны направят деньги из бюджета Алтайского края, сообщает АКЗС.

Напомним, 7 ноября мощные порывы ветра снесли 550 из 900 кв. метров металлической кровли на одном из корпусов детского сада "Огонек".

"Смета готова. Стоимость восстановительных работ – около 8 млн рублей. Конечно, это слишком значительная сумма для Табунского района. В резервном фонде муниципалитета таких средств нет. Поэтому принято решение помочь", – рассказал спикер АКЗС Александр Романенко.

Он подчеркнул, что режим ЧС позволит существенно сократить все предварительные процедуры и максимально быстро начать восстановительные работы.

На время ремонта около 70 детей переведены в другой корпус детсада, также они посещают соседнее дошкольное учреждение.