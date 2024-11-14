На восстановление сорванной ветром крыши детсада в Табунах направят 8 млн рублей
Режим ЧС позволит существенно сократить все предварительные процедуры и максимально быстро начать ремонт
14 ноября 2024, 10:30, ИА Амител
На ремонт крыши здания детсада в селе Табуны направят деньги из бюджета Алтайского края, сообщает АКЗС.
Напомним, 7 ноября мощные порывы ветра снесли 550 из 900 кв. метров металлической кровли на одном из корпусов детского сада "Огонек".
"Смета готова. Стоимость восстановительных работ – около 8 млн рублей. Конечно, это слишком значительная сумма для Табунского района. В резервном фонде муниципалитета таких средств нет. Поэтому принято решение помочь", – рассказал спикер АКЗС Александр Романенко.
Он подчеркнул, что режим ЧС позволит существенно сократить все предварительные процедуры и максимально быстро начать восстановительные работы.
На время ремонта около 70 детей переведены в другой корпус детсада, также они посещают соседнее дошкольное учреждение.
10:32:28 14-11-2024
8 стоила установка шатровой крыши на дом в 6 подъездов. А здесь ремонт. Не много ли?
17:57:41 14-11-2024
Гость (10:32:28 14-11-2024) 8 стоила установка шатровой крыши на дом в 6 подъездов. А зд... это вы ещё не знаете сколько стоит капремонт МКД, вот где глаза кровоточат...
10:35:28 14-11-2024
как быстро смету сварганили. это подозрительно. а кто будет делать Акты дефектовки? кто виноват что крышу снесло?
10:41:21 14-11-2024
По виду, крыша новая, значит гарантийный срок еще не окончился. Почему буду тратиться бюджетные (мои) деньги?
10:57:32 14-11-2024
Гость (10:41:21 14-11-2024) По виду, крыша новая, значит гарантийный срок еще не окончил... возможно предыдущую делали по знакомству. как предъявить?
11:15:23 14-11-2024
Сам подрядчик и «осметил» крышу.
11:16:38 14-11-2024
Что-то дорого. Профлист на 900 м2 - ну 700 тыщ, а остальное куда?
11:21:27 14-11-2024
Гость (11:16:38 14-11-2024) Что-то дорого. Профлист на 900 м2 - ну 700 тыщ, а остальное ... куда надо куда))))
14:55:05 14-11-2024
Гость (11:16:38 14-11-2024) Что-то дорого. Профлист на 900 м2 - ну 700 тыщ, а остальное ... Ну так ЛЮДЯМ тоже жить нужно!!!
15:04:08 14-11-2024
Гость (11:16:38 14-11-2024) Что-то дорого. Профлист на 900 м2 - ну 700 тыщ, а остальное ... Подскажите производителя который поставит вам профлист за 800 руб./кв.м с доставкой. И будет ли это нормальный профлист или фольга которую по недоразумению так назвали?
16:54:42 14-11-2024
Гость (15:04:08 14-11-2024) Подскажите производителя который поставит вам профлист за 80... 0.4 нормальная толщина, цветной, в магазине сейчас 620 за метр, на заводе явно дешевле.
Но крышу на фото сорвало не потому, что профлист тонкий. А потому, что свесы не закрыли, или вентиляцию забыли.
11:20:00 14-11-2024
Вероятно кто то два раза заработает на этой кровле. Первый раз наверно сделали как попало и приняли закрыв глаза.
11:34:41 14-11-2024
Если все это (смотрю на фото) аккуратно разобрать кровельщику, снять поврежденную обрешетку и затем заново из разобранного собрать то докупать материала 40ки на обрешетку и железа будет стоить примерно 50 тысяч плюс за работу плотнику и жестянщику по 50 тысяч. Итого 150 тысяч рублей. Надо выяснить кто делал эту смету и кто подписывал и садить обоих его по статье хищение государственных средств
11:47:15 14-11-2024
Барнаулец (11:34:41 14-11-2024) Если все это (смотрю на фото) аккуратно разобрать кровельщик... Сделай за 150т.р. в чем проблема!
11:38:17 14-11-2024
фото этой сметы дайте сособенно внизу фамилии
надо посмотреть что это за люди -воруют скорее всего вагонами денег из гос закромов
а то может и фамилии то и документики липовые а? украинцам возможно деньги уходят за кордон
тут тогда ФСБ подключать надо будет
11:42:50 14-11-2024
С такой стропильной системой и обрешёткой такую крышу просто должно было сдуть. Она же не на чём не держалась! Здесь точно для прокуратуры есть чем поживиться. Кстати, и новые деньги вызывают большое удивление. Мне летом! узбеки! на даче меняли крышу, и у меня вышло всего 150 тыс с работой, профлистом и крепежом на 40 кв.м. , а тут выходит 14545 руб. за квадратный метр!!!! Вчетверо!
12:24:15 14-11-2024
Минусуют "заинтересованные люди". Да? ;)
12:41:10 14-11-2024
Гость (12:24:15 14-11-2024) Минусуют "заинтересованные люди". Да? ;)... Они на подработке!
12:41:56 14-11-2024
Гость (12:24:15 14-11-2024) Минусуют "заинтересованные люди". Да? ;)... а кто же еще)
09:30:04 16-11-2024
Крыша была сделана в 2011 году. И ни кто не застрахован от погодных стихий. Кто тут пишет что 150т.р хватит ,вы вообще в своем уме! Мы забор ставили с профлиста, на длину в 50метров потрачено было 40т.р и это без перекладин(доски). Всё что было снесено не подлежит повторному использованию.