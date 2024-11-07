Ветер снес крышу с детского сада в Алтайском крае

Детей забрали домой родители

07 ноября 2024, 16:37, ИА Амител

Детский сад в Табунах / Фото: "В курсе 22 | Барнаул" / t.me/vkurse22

В Алтайском крае 7 ноября в селе Табуны шквалистый ветер повредил половину крыши на здании детского сада "Огонек", сообщает региональное МЧС.

"Оценку ущерба проведут после окончания стихии. Участок крыши, который снесло ветром, – 550 кв. м, общая площадь кровли – 1000 кв. м", – рассказали в ведомстве.

По данным администрации Табунского района, детей забрали домой родители. Решается вопрос о посещении воспитанниками другого корпуса детсада.

Краевая прокуратура поставила на контроль вопросы ликвидации и устранения последствий непогоды.

"На месте работает территориальный прокурор. При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", – подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко ввел режим повышенной готовности в регионе из-за непогоды.