Ветер снес крышу с детского сада в Алтайском крае
Детей забрали домой родители
07 ноября 2024, 16:37, ИА Амител
В Алтайском крае 7 ноября в селе Табуны шквалистый ветер повредил половину крыши на здании детского сада "Огонек", сообщает региональное МЧС.
"Оценку ущерба проведут после окончания стихии. Участок крыши, который снесло ветром, – 550 кв. м, общая площадь кровли – 1000 кв. м", – рассказали в ведомстве.
По данным администрации Табунского района, детей забрали домой родители. Решается вопрос о посещении воспитанниками другого корпуса детсада.
Краевая прокуратура поставила на контроль вопросы ликвидации и устранения последствий непогоды.
"На месте работает территориальный прокурор. При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", – подчеркнули в прокуратуре.
Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко ввел режим повышенной готовности в регионе из-за непогоды.
18:16:43 07-11-2024
Так ради интереса,когда и за сколько сделали эту крышу?
20:05:04 07-11-2024
тяпляп сделано, что тут скажешь