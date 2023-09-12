На заседании ВЭФ с участием Путина поаплодировали летчикам, посадившим самолет в поле
Авиаинцидент произошел 12 сентября под Новосибирском
12 сентября 2023, 13:37, ИА Амител
На пленарном заседании Восточного экономического форума с участием Владимира Путина поаплодировали летчикам, которые посадили самолет в Новосибирской области. Об этом сообщает Shot.
Напомним, воздушное судно "Уральских авиалиний", следовавшее из Сочи в Омск, экстренно приземлилось в 09:44. На борту находилось 170 человек, из них 23 ребенка. Никто из людей не пострадал. Разрушений самолета и строений на земле также не было. Пассажиров временно разместят в местном Доме культуры.
По данным Mash, причиной произошедшего стали проблемы с гидросистемой.
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13:56:40 12-09-2023
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