На заседании ВЭФ с участием Путина поаплодировали летчикам, посадившим самолет в поле

Авиаинцидент произошел 12 сентября под Новосибирском

12 сентября 2023, 13:37, ИА Амител

На пленарном заседании Восточного экономического форума с участием Владимира Путина поаплодировали летчикам, которые посадили самолет в Новосибирской области. Об этом сообщает Shot.

Напомним, воздушное судно "Уральских авиалиний", следовавшее из Сочи в Омск, экстренно приземлилось в 09:44. На борту находилось 170 человек, из них 23 ребенка. Никто из людей не пострадал. Разрушений самолета и строений на земле также не было. Пассажиров временно разместят в местном Доме культуры.

По данным Mash, причиной произошедшего стали проблемы с гидросистемой.