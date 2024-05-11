На Земле началась магнитная буря предмаксимального уровня

Постепенно ее интенсивность будет падать, а завершится буря только в конце 12 мая

11 мая 2024, 09:00, ИА Амител

Солнце / Источник фото: unsplash.com

На Земле началась мощная магнитная буря, которая будет идти с 11 по 12 мая включительно, сообщают в лаборатории солнечной астрономии.

Возмущенность магнитного поля Земли сегодня утром достигла уровня G4, что соответствует значению "очень сильная буря".

Постепенно интенсивность ударов будет понижаться вплоть до G1, но в середине 12 мая вновь приблизится к G2. Завершится буря вечером в воскресенье.

Скриншот с сайта xras.ru

После этого ближайшая магнитная буря (G1) ожидается только 2 июня.

9 мая на Солнце произошла мощная вспышка высшего балла.