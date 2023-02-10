Набиуллина назвала риски для роста инфляции
Например, по-прежнему остаются риски дополнительного ужесточения санкций
10 февраля 2023, 21:35, ИА Амител
Фото: amic.ru
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала риски, которые могут разогнать инфляцию в России выше базового прогноза, сообщает РИА Новости.
"Во-первых, быстрое раскручивание потребления в условиях повышенных инфляционных ожиданий в случае, если факторы, которые сдерживают потребительскую активность, ослабнут. Во-вторых, всё большая нехватка рабочих рук и отставание роста производительности труда от роста заработных плат. И по-прежнему остаются риски дополнительного ужесточения санкционных ограничений", – пояснила Набиуллина.
Ранее россиянам объяснили "странность" инфляции.
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