Набиуллина объяснила, почему ЦБ ждет существенного торможения роста цен на жилье

Однако по регионам ситуация будет различаться

30 января 2024, 14:14, ИА Амител

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина / Фото: cbr.ru

Центробанк ждет существенного торможения роста цен на жилье в России, заявила в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Потому что цены на жилье были очень высокие. И если посмотреть последние два-три года, их нельзя объяснить тем, что какое-то время цены росли более низкими темпами", – объяснила Набиуллина.

При этом она подчеркнула, что картина, скорее всего, будет различаться в регионах.

"Так как и взлет цен в последние годы был разным в разных частях страны", – указала глава ЦБ.

По данным экспертов, жилье в новостройках с начала 2023 года подорожало в среднем на 15%, а на вторичном рынке – на 14%.

Ранее аналитики рассказали, когда в России могут снизиться цены на жилье.