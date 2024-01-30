Набиуллина объяснила, почему ЦБ ждет существенного торможения роста цен на жилье
Однако по регионам ситуация будет различаться
30 января 2024, 14:14, ИА Амител
Центробанк ждет существенного торможения роста цен на жилье в России, заявила в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Потому что цены на жилье были очень высокие. И если посмотреть последние два-три года, их нельзя объяснить тем, что какое-то время цены росли более низкими темпами", – объяснила Набиуллина.
При этом она подчеркнула, что картина, скорее всего, будет различаться в регионах.
"Так как и взлет цен в последние годы был разным в разных частях страны", – указала глава ЦБ.
По данным экспертов, жилье в новостройках с начала 2023 года подорожало в среднем на 15%, а на вторичном рынке – на 14%.
Ранее аналитики рассказали, когда в России могут снизиться цены на жилье.
14:24:36 30-01-2024
Толку-то. Темпы снизятся, а так же доступность жилья снизится.
15:20:30 30-01-2024
Гость (14:24:36 30-01-2024) Толку-то. Темпы снизятся, а так же доступность жилья снизитс... Она и сейчас невысока. Купить в кредит втридорога конуру 20 кв.м. в доме из стекла и ваты- это так себе "доступность".
14:30:51 30-01-2024
В КНР, вслед за США (Лемон Бразерс) строительный пузырь лопнул. Скоро так же будет и у нас, как ы не раздували щёки застройщики.
15:33:33 30-01-2024
Гость (14:30:51 30-01-2024) В КНР, вслед за США (Лемон Бразерс) строительный пузырь лопн... У нас этого не будет НИКОГДА! При любых обстоятельствах цены на квартиры будут расти причем очень стабильно!
16:19:07 30-01-2024
Гость (15:33:33 30-01-2024) У нас этого не будет НИКОГДА! При любых обстоятельствах цены... Набиуллиной не верите? ))) Она же сказала, что цены снизятся
14:38:10 30-01-2024
"Потому что цены на жилье были очень высокие. И если посмотреть последние два-три года, их нельзя объяснить тем, что какое-то время цены росли более низкими темпами" Умеют же изъяснятся. Это как клубок колючей проволоки, хрен поймешь, где конец, а где начало.
14:50:51 30-01-2024
Она бредит? Или это чувствуется приближение весны и пора лечь прокапаться?
15:18:44 30-01-2024
Гость (14:50:51 30-01-2024) Она бредит? Или это чувствуется приближение весны и пора леч... Пора-пора, ложитесь, прокапайтесь... Она-то как раз знает точно, что говорит.
15:31:28 30-01-2024
До льготной ипотеки цены на жилье были адекватными. В мае 2020 покупал квартиру в новостройке по 43500 за кв.м. Вот удружили народу льготами...
17:06:34 30-01-2024
ЦБ не думает, не работает, а только надеется и ждет. Не сеет и не пашет, только руками машет.
17:08:27 30-01-2024
Че ждать?????????Надо прекратить махинации с рублем на умышленное преступное понижение его курса и обеспечит его реальный курс на мировом финансовом рынке как обязана по Конституции.
17:53:22 30-01-2024
Запомните! Набиулина со своим Центробанком сама по себе!!! Наши банки другие крупные игроки экономики, сами по себе!!!
20:22:02 30-01-2024
Не везет нам на этих "бухгалтеров". Им везет - а вот нам наоборот.
22:46:53 30-01-2024
Цены упадут на 20-30%. Просто раньше, когда строители имели большие доходы - они не на чем не экономили. А зачем - люди и так все покупают даже по бешенным ценам. Поэтому резкий рост строительных материалов и резкий рост заработной платы в строительной отрасли. Когда объемы строительства и цены начнут падать. Строительные фирмы будут вынуждены экономить и на зарплатах и на материалах и много еще на чем.
07:58:17 31-01-2024
Гость (22:46:53 30-01-2024) Цены упадут на 20-30%. Просто раньше, когда строители имели ... Бывают же такие наивные фантазёры!!!
13:44:23 31-01-2024
Гость (22:46:53 30-01-2024) Цены упадут на 20-30%. Просто раньше, когда строители имели ... Уверяю, строители, а точнее, субподрядчики и подрядчики экономили на всём, и швыряли поставщиков и работяг МАССОВО, а всё потому, что застройщики отжимали с них по самые не балуй- чуть ли не за хлеб и воду строители работали. Просто надо понимать, что строители, подрядчики и застройщики- это совершенно разные люди. И в общей, если так можно сказать, себестоимости, сливки снимали банки и застройщики (ОООшки с уставным капиталом 10 тыс. руб.), а за объедки с их стола рубятся те, кто, собственно, строит и несёт все риски.