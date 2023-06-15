Набиуллина предложила продолжить приватизацию
В России еще остались активы
15 июня 2023, 14:40, ИА Амител
Фото: cbr.ru
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина выступила за продолжение приватизации в России, сообщает РИА Новости. Об этом она рассказала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).
"Нужно двигаться в сторону приватизации, в России есть активы для этого без ущерба стратегическим интересам", – подчеркнула Набиуллина.
Ранее сообщили, что государство готово продать завод "Кучуксульфат" в Алтайском крае, который ранее деприватизировало.
14:52:34 15-06-2023
В России еще остались активы То есть еще не все разворовали?
14:53:20 15-06-2023
продолжить приватизацию --- многие думали пора начать национализацию
15:03:38 15-06-2023
Гость (14:53:20 15-06-2023) продолжить приватизацию --- многие думали пора начать национ... Думаю те кто думали, те думать не умеют, умеют только верить в желаемое.
14:53:35 15-06-2023
У наших народных слуг какое то слабое представление о том, как богатеет народ а с ним и держава. Все наоборот - как набить карман и свалить! Ну не работает ваш капитализм, совсем сломался.
14:56:55 15-06-2023
Либералам хоть кол на голове тещи, она и сейчас бы активы в США разместила. За 300 миллиардов долларов она могла сесть, а может продолжать рулить экономикой
15:06:26 15-06-2023
Гость (14:56:55 15-06-2023) Либералам хоть кол на голове тещи, она и сейчас бы активы в ... Где вы там либералов нашли?
07:29:12 16-06-2023
Гость (15:06:26 15-06-2023) Где вы там либералов нашли?... Прям на фотке. У нее в глазах вера в частный бизнес, западных инвесторов и размещение денег в либеральных западных странах
15:23:49 15-06-2023
Банки жиреют , народ беднеет. Семибанкирщину давайте подкрепим еще, дотацию им из бюджета выделим!
15:42:31 15-06-2023
Гость (14:56:55 15-06-2023) Либералам хоть кол на голове тещи, она и сейчас бы активы в ... К сожалению, ЦБ+финблок всё еще обладает огромной силой и влиянием, это столп на котором держится вся кредитно-денежная система России выстроенная по англосаксонским правилам для колоний. Понятное дело это взаимовыгодно для компрадорской элиты и олигархата, назначенного в своё время црушниками, сидевшими в Росимуществе. Крайний раз сurrency board был применен англичанами для разрушения промышленности в Индии. Национализацию от клана силовиков-патриотов предложил Бастрыкин месяц назад. Ответ банкстеров не заставил себя ждать. Сначала Костин (ВТБ), теперь Набиуллина от ЦБ.
18:37:06 15-06-2023
Гость (15:42:31 15-06-2023) К сожалению, ЦБ+финблок всё еще обладает огромной силой и вл... "Крайний раз"- только плоть бывает крайней, ну загуглите хоть, просветитесь как правильно говорить, не позорьтесь со своим "крайний раз"
19:36:11 15-06-2023
Гость (15:42:31 15-06-2023) К сожалению, ЦБ+финблок всё еще обладает огромной силой и вл... Готов поспорить. Но скажите, кто ваш дилер
16:03:29 15-06-2023
Я запамятовал: сколько там денег знатные приватизаторы на СВО пожертвовали? Или в очередной раз под шумок что-то стырить надумали?