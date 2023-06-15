Набиуллина предложила продолжить приватизацию

В России еще остались активы

15 июня 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: cbr.ru

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина выступила за продолжение приватизации в России, сообщает РИА Новости. Об этом она рассказала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).

"Нужно двигаться в сторону приватизации, в России есть активы для этого без ущерба стратегическим интересам", – подчеркнула Набиуллина.

Ранее сообщили, что государство готово продать завод "Кучуксульфат" в Алтайском крае, который ранее деприватизировало.