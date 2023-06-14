Государство продаст алтайский завод "Кучуксульфат"

Будущему собственнику придется не только заплатить крупную сумму, но и выполнить ряд требований

14 июня 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: rosim.gov.ru

Акции деприватизированного в 2022 году завода "Кучуксульфат" выставят на продажу, пишет "Ъ".

Стоимость пока неизвестна, но аналитики полагают, что она может составить 15-20 млрд рублей.

При этом будущему владельцу для получения права собственности на акции также необходимо будет обеспечить сохранение среднегодовой выручки (не меньше 5,6 млрд рублей), модернизировать и построить ряд объектов инфраструктуры, а также обзавестись парком подвижного состава.

С учетом этих требований и экономической ситуации аналитики не исключают и существенную скидку.

В конце прошлого года сообщалось, что бывшие акционеры "Кучуксульфата" должны государству свыше 1 млрд рублей.