Государство продаст алтайский завод "Кучуксульфат"
Будущему собственнику придется не только заплатить крупную сумму, но и выполнить ряд требований
14 июня 2023, 10:45, ИА Амител
Акции деприватизированного в 2022 году завода "Кучуксульфат" выставят на продажу, пишет "Ъ".
Стоимость пока неизвестна, но аналитики полагают, что она может составить 15-20 млрд рублей.
При этом будущему владельцу для получения права собственности на акции также необходимо будет обеспечить сохранение среднегодовой выручки (не меньше 5,6 млрд рублей), модернизировать и построить ряд объектов инфраструктуры, а также обзавестись парком подвижного состава.
С учетом этих требований и экономической ситуации аналитики не исключают и существенную скидку.
В конце прошлого года сообщалось, что бывшие акционеры "Кучуксульфата" должны государству свыше 1 млрд рублей.
11:12:10 14-06-2023
те теперь его законно продадут? или следующему собственнику лет через 10 тоже предъявят?
11:40:56 14-06-2023
осадочек, как говорится, остался
12:10:45 14-06-2023
а что вышло по скандалу с крузаками за 17 лямов купленными?
13:17:06 14-06-2023
Как сказал М.Хазин без разницы государственная или частная собственность, менагеры одни и те же и натасканы на извлечение прибыли (желательно сверх-прибыли). Причем в условиях когда Госплана нет, кредитно-денежная политика диктуется независимым от государства центробанком, а всем рулит рука рынка. Так что всё зыбко и непредсказуемо. Вот и перепродают, навар какой-никакой есть и то ладно.
20:42:16 14-06-2023
Вот и подтверждение тому, что рейдеры не смогли сами перехватить завод, поэтому через Москву его деприватизировали, а теперь купят "на аукционе". Только "не свои" будут предупреждены, что бы не смели в нем участвовать. 90-е продолжаются!!!!
05:55:07 15-06-2023
Капитализм - это спекуляции. Подешевле купил - подороже продал.Ни о каком росте промышленности никто даже не говорит.Потому что это трудно.А умных людей, могущих поднять промышленность ,все меньше и меньше.Легче заниматься перепродажей.Тоска о будущем промышленности России.
12:19:10 15-06-2023
Владимир В. (05:55:07 15-06-2023) Капитализм - это спекуляции. Подешевле купил - подороже прод... "Подешевле купил - подороже продал" - это торговля. А капитализм - это экономическая система, в которой есть много чего. И торговля, и промышленность, и т.д. Вот заводы "Тойота" - это капитализм. Боинг, Аэрбас, Сименс, и тысячи других производств - это все и есть капитализм.
16:06:32 15-06-2023
Гость (12:19:10 15-06-2023) "Подешевле купил - подороже продал" - это торговля. А капита... Полностью с Вами согласен