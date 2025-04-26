Набиуллина рассказала, на сколько вырастут цены в 2025 и 2026 годах
По словам главы регулятора, продукты питания дорожают на 10% ежегодно
26 апреля 2025, 14:17, ИА Амител
Центробанк России / Фото: cbr.ru
В 2025 году рост цен в России составит 7–8%, а в 2026-м – 4%. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, пишет "Газета.ру".
По ее словам, затем инфляция должна стабилизироваться на целевом уровне.
Руководитель ЦБ также указала на замедление подорожания непродовольственных товаров до уровня ниже 2%, но продукты питания дорожают на 10% ежегодно.
25 апреля регулятор снова сохранил ключевую ставку на уровне 21%.
Ранее исполнительный директор Алтайского банковского союза Андрей Макулов оценил действие ЦБ по повышению экономики России.
22:22:58 26-04-2025
Нормально так эксперименты над народом ставить. У самой с ЗП так нормально видно. Это так сколько с таким курсом и с такой инфляцией, т.е. с постоянным ростом стоимости жизни жить то будем. Может они неверным путем идут? Надо конечно альтернативных спецов прослушать. А то - только эти мастера докладов, а в реале - попа.
22:34:23 26-04-2025
Андрей (22:22:58 26-04-2025) Нормально так эксперименты над народом ставить. У самой с ЗП... Да ладно с её зарплатой! На днях очередная новость о спаде в сфере промышленности Алтайского края. Набиуллина обещала "охладить" "перегретую" экономику, результат налицо.
13:56:52 27-04-2025
Гость (22:34:23 26-04-2025) Да ладно с её зарплатой! На днях очередная новость о спаде в... Че, кайен на летнюю переобули?
21:31:44 27-04-2025
"Было дело - и цены снижали..."