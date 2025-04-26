Набиуллина рассказала, на сколько вырастут цены в 2025 и 2026 годах

По словам главы регулятора, продукты питания дорожают на 10% ежегодно

26 апреля 2025, 14:17, ИА Амител

Центробанк России / Фото: cbr.ru

В 2025 году рост цен в России составит 7–8%, а в 2026-м – 4%. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, пишет "Газета.ру".

По ее словам, затем инфляция должна стабилизироваться на целевом уровне.

Руководитель ЦБ также указала на замедление подорожания непродовольственных товаров до уровня ниже 2%, но продукты питания дорожают на 10% ежегодно.

25 апреля регулятор снова сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

Ранее исполнительный директор Алтайского банковского союза Андрей Макулов оценил действие ЦБ по повышению экономики России.